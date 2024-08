Circle to Search gaat concurreren met Shazam

Google begon ongeveer een week geleden met het testen van een audio-identificatiefunctie voor Circle to Search. Dit moet gebruikers een gemakkelijke manier bieden om muziek te identificeren. Er werd in de eerste instantie gesuggereerd dat deze update nog wel even op zich zou laten wachten, waarschijnlijk tot oktober, maar de techgigant is blijkbaar nu toch al begonnen met het uitrollen. De testperiode is schijnbaar dus voorbij.

Een gebruiker op de OneUI-subreddit kwam een functie die zij 'Song Search' noemden tegen op hun Galaxy S23. De functie verscheen na het installeren van versie 15.32.37.28 van de Google-app. Ze postten meerdere screenshots van de functie in actie en het lijkt erop dat er niet veel veranderd is na de originele demo. Nadat je Circle to Search activeert, verschijnt er onderaan het scherm een nieuwe knop met een muzieknoot als icoon. Wanneer je dit icoon aantikt, begint het muziekidentificatieproces.

Song Search kan overigens niet alleen muziek herkennen die extern, via een ander apparaat, wordt afgespeeld, maar ook muziek die op je telefoon zelf wordt afgespeeld. Je kan zelfs even iets neuriën of zingen in je microfoon en op die manier een nummer laten identificeren. De muziekresultaten verschijnen vervolgens op een pagina binnen Google Zoeken.

Dankzij de update kan Circle to Search dus ook losstaande third-party apps zoals Shazam vervangen. Toch kunnen dat soort apps nog steeds handig zijn, want de nieuwe functie van Google geeft je geen lyrics of informatie over aankomende concerten. Die informatie moet je bij Google dus gewoon los opzoeken. Voor zover we tot nu toe weten, slaat deze software ook geen resultaten op in een soort bibliotheek.

Beschikbaarheid

Het kan overigens zo zijn dat de patch nog niet meteen beschikbaar is op jouw toestel. Meerdere gebruikers in de Reddit-thread claimen namelijk dat ze ook versie 15.32.37.28 van de Google-app geïnstalleerd hebben, maar nog geen toegang hebben tot Song Search. Het lijkt ons waarschijnlijk dat de functie wel al aanwezig is, maar dat Google het nog op meer apparaten moet activeren.

Momenteel lijkt het erop dat het bedrijf de update in verschillende golven uitrolt. Het is dus gewoon een kwestie van wachten. Het lijkt hier specifiek te gaan om Circle to Search op Samsung-toestellen en we weten nog niet of er plannen zijn om de nieuwe functie ook naar andere smartphones te brengen.

Later dit jaar komen er misschien nog meer updates naar Circle to Search. Android Authority heeft zich verdiept in de bestanden van een recente bètaversie van de Google-app en ontdekte hier hints die suggereerden dat 'Pixel Screenshots' misschien ook onderdeel van Circle to Search worden. Pixel Screenshots is een app waarmee je de screenshots die je met je telefoon maakt kan opslaan en organiseren. Het is vergelijkbaar met Microsofts Recall-feature, maar lijkt wel veiliger te zijn.