We vergeleken een goedkopere LG OLED TV met een duurdere en dit viel ons op

De LG B4 is het instapmodel in de line-up OLED TV's van LG voor 2024. Ook al is dit een "budget" model, zit hij nog steeds vol met allerlei features die je ook vindt op de middenklasse LG C4 en de premium LG G4. Een van de belangrijkste features in 2024 is de upgrade naar vier HDMI 2.1-poorten. Dat was dan ook een van onze wensen na het reviewen van de voorganger van het nieuwe B-model, de LG B3.

LG’s nieuwste middenklasse OLED TV, de LG C4 kreeg 4,5 sterren in onze review en is dan ook te vinden in onze koopgids van de beste OLED TV's. We zijn dus duidelijk erg onder de indruk van de C4. We hebben echter ook hoge verwachtingen voor de B4 in 2024 en nu we een testmodel binnen hebben, kunnen we ook alvast wat eerste indrukken delen.

Voordat we verder op die indrukken ingaan, hebben we hieronder nog de prijzen van de LG B4 voor je op een rijtje gezet. De tv is beschikbaar in 55-, 65- en 77-inch schermgroottes.

OLED55B: 1.399 euro

OLED65B: 1.699 euro

OLED77B: 2.499 euro

De LG C4 (hierboven) beschikt over een OLED evo-paneel en de Brightness Booster-feature en samen verbeteren deze de kijkervaring bij 4K-films met HDR. (Image credit: LG)

LG B4 vs LG C4: beeldkwaliteit

In onze review van de LG C4 gaven we aan dat beelden zelfs mooi fel werden weergegeven in een felverlichte ruimte. Het beeld van de LG B4 is minder fel dan dat van de LG C4 en dat is ook meteen te merken als je iets kijkt op deze tv in een felverlichte ruimte. Het is niet zo dat de beeldkwaliteit van de LG B4 niet goed is (hij gebruikt ook hetzelfde antireflectiescherm als de LG C4, waardoor je tv kan kijken zonder al te veel last te hebben van reflecties op het scherm), maar beelden zien er niet zo levendig aan als op de LG C4, wanneer de omgeving fel verlicht is.

Onze metingen bevestigen dit ook. De piekhelderheid van de LG B4 bij een wit HDR-venster van 10% van het scherm was 655 nits en de maximale helderheid van het volledige scherm was 128 nits (beide waarden zijn gemeten in de Filmmaker Mode). Die resultaten zijn ongeveer hetzelfde als die van de LG B3 van vorig jaar.

Bij de LG C4 haalden we 1.065 nits en 202 nits bij dezelfde helderheidstests. Dat zijn duidelijk veel betere resultaten. LG's nieuwe middenklasser gebruikt dan ook een geüpgraded OLED evo-paneel en heeft dankzij

de Alpha 9 AI 4K Gen7-processor ook toegang tot de Brightness Booster-feature. Die veranderingen zorgen samen voor de verbeterde helderheid op de LG C4 in vergelijking met de LG C3 van vorig jaar en voor de dynamischere HDR-weergave.

De beeldkwaliteit van de LG B4 zag er overigens nog steeds erg goed uit toen we de lampen in de ruimte wat gedimd hadden. Hij biedt diepe zwartwaardes en uitstekende schaduwdetails in donkere series zoals House of the Dragon op HBO Max. Ripley op Netflix zag er ook fantastisch uit. De LG B4 wist met gemak goed de verschillen weer te geven tussen alle verschillende grijstinten in deze zwart-wit serie.

De gaming features op de LG B4 zijn grotendeels hetzelfde als op de LG C4. (Image credit: Future)

LG B4 vs LG C4: features

De B4 deelt verschillende features met de duurdere LG OLED-modellen, waaronder het webOS 24 smart tv-platform met zijn enorm handige "Quick Menu" en "Quick Cards", en Dolby Vision- (inclusief een Dolby Vision Filmmaker Mode), HDR10- en HLG-ondersteuning. Hij heeft ook een LG Magic Remote en kan gebruikmaken van stembediening via Alexa en Google Assistant. Er is ook ondersteuning voor Apple Airplay 2 en er zit een Chromecast ingebouwd.

De LG B4 heeft nu vier HDMI 2.1-poorten die ondersteuning bieden voor 4K/120Hz, VRR (inclusief Nvidia G-Sync en AMD FreeSync), ALLM en 4K Dolby Vision-gaming. Je krijgt hier ook toegang tot LG's Game Bar-menu waarmee je snel game-gerelateerde aanpassingen kan doen. Ook heeft dit model dezelfde lage input lag van 9,1 ms als de C4 in de Game Optimizer-modus met Boost ingeschakeld.

Eén belangrijke gaming feature die wel op de LG C4 aanwezig is, maar niet op de LG B4, is de 144Hz-certificatie van Nvidia. Die feature zal vooral belangrijk zijn voor pc-gamers. De ondersteuning voor 4K/120Hz op de B4 is meer dan genoeg voor mensen met een Xbox Series X of PS5. Die kan je gelukkig ook allebei tegelijkertijd me de LG B4 verbinden, naast een soundbar. De LG B4 heeft namelijk eindelijk de upgrade gekregen naar vier HDMI 2.1-poorten.

De LG C4 heeft een erg stevige centrale standaard, terwijl de LG B4 op twee voetjes staat. (Image credit: Future)

LG B4 vs LG C4: design

Het design van de LG B4 en LG C4 is grotendeels hetzelfde. Bij beide tv's is het display ongeveer 5 cm diep. Verder hebben deze tv's ook allebei een vergelijkbare dunne rand om het scherm heen. De locatie van de aansluitingen verschilt wel. Bij de LG B4 zit een gedeelte aan de zijkant en een gedeelte aan de achterkant, terwijl bij de LG C4 alle aansluitingen aan de zijkant zitten.

Een ander belangrijk verschil is dat de LG B4 op twee voetjes staat, terwijl de LG C4 een stevigere centrale standaard gebruikt. Beide zijn gemaakt van aluminium en bieden ook zeker genoeg steun, maar de standaard van de LG C4 ziet er wel iets mooier uit. Verder maakt de B4 gebruik van een 2.0-kanaals ingebouwd speakersysteem, terwijl je bij de C4 te maken hebt met een 2.2-kanaals speakersysteem. Beide ondersteunen wel virtueel 9.1.2-kanaals Dolby Atmos-geluid.

(Image credit: Future)

LG B4: de beste deal of toch beter een duurdere OLED?

We zijn momenteel nog bezig met onze review van de LG B4, dus we kunnen je ook nog geen eindoordeel geven over dit nieuwe instapmodel OLED TV. De LG B4 is inmiddels ook al bij verschillende retailers met korting te vinden, dus de prijzen kunnen redelijk aantrekkelijk zijn.

Is het het dan nog waard om meer geld uit te geven aan de LG C4? Voor zover we nu kunnen zeggen, lijkt de LG C4 wel duidelijk een betere keuze te zijn voor in felverlichte ruimtes en heeft hij ook een voordeel ten opzichte van de B4 bij het leveren van levendige highlights bij 4K HDR-films. Dankzij zijn centrale standaard ziet hij er ook iets meer premium uit en als je een pc-gamer bent, is de ondersteuning voor 144Hz en VRR ook een belangrijk verschil.

De LG C4 zit met zijn huidige prijzen erg dicht bij de adviesprijzen van de LG B4 en als je bereid bent om die prijzen te betalen, dan vinden we het een no-brainer om te "upgraden" naar de LG C4. Je krijgt dan een betere beeldkwaliteit, features en design. Daarnaast is dat het misschien ook nog waard als je wel een paar honderd euro meer moet betalen. Let wel op dat de verschillen veel minder belangrijk worden als je vooral in een donkere ruimte kijkt en geen pc-gamer bent. In dat geval kan je het geld dat je overhoudt door voor de LG B4 te kiezen misschien beter investeren in een van de beste Dolby Atmos-soundbars.