LG besteedt eindelijk meer aandacht aan QNED TV's in 2025

LG maakt al jaren uitstekende OLED TV's. De modellen uit de C- en G-serie zijn consistent toppers op vlak van beeldkwaliteit. Tegelijkertijd biedt de B-serie een budgetvriendelijke optie die onder andere enorm geschikt is voor gamers. In 2025 zal LG, zoals verwacht, deze drie OLED-series updaten. Op CES hoorden we daarentegen dat het merk enkele innovaties van zijn OLED TV's beschikbaar wil maken in de QNED TV's, LG's benaming voor lcd.

Tot nu toe bleven LG QNED TV's achter tegenover de OLED-modellen, zowel qua beeld als functies in het algemeen. In 2025 introduceert LG nieuwe QNED evo-modellen met dezelfde Zero Connect-technologie als de LG M5 OLED TV, samen met krachtigere AI en gaming functies. De QNED evo TV's zullen allemaal zijn uitgerust met de a9 AI- of a8 AI-processors van het bedrijf, die ook gebruikt worden in de LG C4 en LG B4 van vorig jaar.

De stap van LG om zijn QNED TV's te upgraden is niet verrassend. Wat wel verrassend is, is dat de nieuwe tv's gebruik zullen maken van Dynamic QNED Color, die de quantum dots vervangt die in eerdere tv's werden gebruikt. LG gaf op CES weinig details over deze nieuwe technologie, behalve dat het gebruik maakt van fluorescerende elementen om blauw licht om te zetten in wit licht, waarbij onnodige lichtgolven worden geabsorbeerd en gezuiverd. Volgens LG levert dat verbazingwekkend realistische en levendige kleuren op in combinatie met een hoge helderheid.

Quantum dots zijn al lange tijd een doorslaggevende factor voor de prestaties van middenklasse en high-end lcd-tv's. Ze worden ook gebruikt in premium QD-OLED-modellen zoals de Samsung S95D. De verwachten voor LG's alternatief zijn daarom hooggespannen.

LG QNED9M met Zero Connect Box (Image credit: Future)

Dit zijn de details van de nieuwe LG QNED evo TV's:

QNED92

Het paradepaardje van de serie beschikt over Dynamic QNED Color Pro, een verbeterde versie die in staat is om 95% van de DCI-P3-kleurruimte te dekken. Hij maakt gebruik van LG's Alpha a8 AI-processor en is het enige nieuwe model voor 2025 met mini-LED-achtergrondverlichting. De QNED92 is verkrijgbaar in formaten van 65 tot 85 inch.

QNED9M

Deze serie maakt gebruik van een gewone ledverlichting en Dynamic QNED Color die 93% van de DCI-P3-kleurruimte dekt. Hij heeft dezelfde a9 AI-processor als de LG C4 OLED en is voorzien van LG's Zero Connect Box die draadloos een videosignaal van maximaal 4K-resolutie bij 144Hz (met VRR) kan overdragen. LG's draadloze QNED TV ondersteunt verder nog AMD FreeSync Premium en zal beschikbaar zijn in twee formaten, 75 en 86 inch.

QNED85

De QNED85-serie maakt ook gebruik van een gewone ledverlichting en Dynamic QNED Color, samen met LG's a8 AI-processor. Dit is de eerste LG QNED TV die beschikbaar is in een formaat van 100 inch en heeft ook een 86-inch model dat 4K HFR (High Frame Rate) 4:4:4-content ondersteunt voor pc gaming. Verder is de QNED85 nog beschikbaar in schermformaten van 50 tot 75 inch.

Samen met de tv's uit de QNED evo-serie zal LG de 8K QNED99-serie uit 2024 in hun aanbod houden. Alle nieuwe modellen zijn voorzien van de vernieuwde webOS 25 smart tv-interface, die nieuwe functies bevat zoals Voice ID en een AI-chatbot.

QNED85 in 100 inch (Image credit: LG)

Een nieuw tijdperk voor QNED?

De concurrenten van LG, zoals Samsung, zetten al langer in op lcd-tv's in allerlei vormen, maten en prijsklassen. Ze bieden alles aan van edge-lit basismodellen tot versies met kwantum dots in QLED- en mini-LED-series.

Ook Sony heeft onlangs hun lcd-tv-aanbod verbeterd met de Sony Bravia 9, een mini-LED-model dat gebruik maakt van een innovatief backlight-ontwerp dat de prestaties van OLED benadert. Hisense en TCL produceren daarnaast steeds betere mini-LED TV's die de grenzen voor helderheid verleggen. Terwijl al deze merken erin geslaagd zijn om de aandacht te trekken, heeft de QNED-serie van LG moeite gehad om relevant te blijven.

Als we kijken naar LG's QNED evo-serie voor 2025, is de toevoeging van het 100-inch schermformaat in de QNED85-serie een logische stap. De meeste tv-makers melden dat het marktaandeel voor hun tv's vanaf 85 inch exponentieel stijgt. Met een gewone ledverlichting in plaats van mini-LED-verlichting zou de 100-inch QNED85 een scherpe prijs moeten hebben, terwijl de geavanceerde gaming functies een troef kunnen zijn tegenover de rest.

Draadloze connectiviteit was voorheen beperkt tot de peperdure M-serie van LG, dus de toevoeging van die functie aan de nieuwe QNED-serie is veelbelovend. Samsung brengt in 2025 ook draadloze connectiviteit naar de premium QN990F-serie (8K), The Frame Pro en The Premiere 8K-projector. Draadloze tv's zijn duidelijk in opmars.

De belangrijkste vraag rond LG's nieuwe lcd-tv's is of Dynamic QNED Color een goed alternatief zal zijn voor kwantum dots, die lange tijd een betrouwbare oplossing zijn geweest voor extra helderheid en kleurdiepte in lcd-tv's. LG is duidelijk optimistisch over zijn QNED TV's voor 2025, dus onze verwachtingen zijn hooggespannen.