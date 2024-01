LG OLED TV's krijgen nieuwe Dolby Vision Filmmaker Mode

Toen TechRadar in begin 2023 een presentatie bijwoonde voor de (toen) nieuwe LG G3 OLED TV was een van de interessantste dingen die we hoorden, dat er een Dolby Vision Filmmaker Mode in ontwikkeling was. We hoorden toen ook al dat deze modus vanaf 2024 geïmplementeerd zou kunnen worden in nieuwe tv's.

Tijdens CES 2024 is nu bevestigd dat dit inderdaad het geval is. LG heeft namelijk onthuld dat zijn nieuwe OLED TV's van 2024 de eerste toestellen zullen zijn met een Dolby Vision Filmmaker Mode. Deze beeldmodus is recentelijk pas gefinaliseerd door de UHD Alliance, een groep binnen de tv- en filmindustrie bestaande uit leden die werkzaam zijn in de wereld van consumentenelektronica en bij Hollywood-producties.

Als je nog niet bekend bent met de oorspronkelijke Filmmaker Mode, dan is het goed om te weten dat dit een gestandaardiseerde beeldmodus is voor tv's die is ontwikkeld door de UHD Alliance. Deze beeldmodus is gecreëerd omdat filmmakers niet blij waren met de manier waarop hun films werden weergegeven op de meeste tv's. Veel tv's leveren namelijk inaccurate kleuren en gebruiken een te agressieve 'motion smoothing' (waarbij beelden onnatuurlijk soepel worden weergegeven door de beeldverwerking). Bekende figuren in de filmwereld zoals Martin Scorcese, Denis Villeneuve en Tom Cruise zijn allemaal voorstanders van de Filmmaker Mode. Deze modus vind je tegenwoordig in de beste tv's van merken zoals LG, Samsung, Panasonic en Philips.

Wanneer je de Filmmaker Mode activeert, verlaagt je tv de helderheid om ervoor te zorgen dat de highlights in scènes hun details behouden. Ook krijgt de tv meestal een warmere kleurtemperatuur, waardoor kleuren op een manier worden weergegeven die beter overeenkomt met hoe ze in een bioscoop worden weergegeven. Verder worden ook dingen zoals motion smoothing en andere onnodige beeldverwerkingseffecten, die het beeld op onnatuurlijke wijze scherper of soepeler maken, uitgezet of verminderd.

Films en series die gebruikmaken van Dolby Vision HDR kunnen op de LG G4 en andere nieuwe LG OLED TV's in de nieuwe Filmmaker Mode worden bekeken. (Image credit: Future)

Dolby Vision Filmmaker Mode: een Filmmaker Mode voor HDR-beelden

De Filmmaker Mode heeft tot nu toe wel bijgedragen aan het creëren van aandacht voor tv-beeldkwaliteit bij thuisbioscoopliefhebbers, maar de bestaande modus heeft ook een grote beperking. Je kan de huidige Filmmaker Mode namelijk niet gebruiken om films met Dolby Vision HDR te bekijken. Bij dit soort films wordt de Filmmaker Mode overgeschakeld naar een Dolby Vision-beeldmodus met een "donkere" of "normale" preset (of een "IQ"-preset die het beeld automatisch aanpast aan het licht in je kamer).

Het grootste probleem met deze automatische wisseling van beeldmodi, is dat de normale en IQ-presets van de Dolby Vision-beeldmodus meestal gebruikmaken van motion smoothing en de Filmmaker Mode is juist ontworpen om dat soort effecten te vermijden. Kijkers kunnen zelf wel in de instellingen van hun tv duiken om de optie voor motion smoothing uit te zetten, maar de Filmmaker Mode maakt dit proces veel simpeler en via deze modus wordt het beeld nog verder geoptimaliseerd om beelden weer te geven zoals regisseurs willen dat je ze ziet.

De toevoeging van de Dolby Vision Filmmaker Mode op LG's OLED TV's van 2024 moet ervoor zorgen dat kijkers die films met Dolby Vision streamen via streamingdiensten zoals Netflix, HBO Max en Disney Plus niet meer zelf de bewegingsinstellingen van hun tv hoeven aan te passen om optimaal van die Dolby Vision HDR-beelden te genieten. We gaan ervan uit dat de nieuwe modus automatisch de voordelen van de Filmmaker Mode zal toepassen op zowel (4K-)films met Dolby Vision HDR als op films en series in standaard HD-kwaliteit (zonder HDR).

We kijken ernaar uit om de nieuwe Dolby Vision Filmmaker Mode te kunnen testen op LG’s OLED TV's van 2024 wanneer deze uitkomen. We zullen je tegen die tijd dan ook meer laten weten over hoe goed deze beeldmodus werkt.