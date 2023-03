Filmmaker Mode op LG OLED TV's krijgt upgrade voor HDR-content

Filmfans die zich abonneren op de streamingdiensten zoals Netflix, HBO Max en Disney Plus kunnen binnenkort nog beter van die content genieten. De Filmmaker Modus op LG TV's krijgt namelijk een upgrade die dezelfde kwaliteit moet halen als de oorspronkelijk kwaliteit die de regisseur voor ogen had bij het filmen.

Dat nieuws verscheen tijdens een sessie die LG vorige week hield om de pers een close-up te geven van de nieuwe G3 OLED TV. Onder andere Mike Zink van de UHD Alliance, een industriegroep met leden uit de consumentenelektronica, technologie en Hollywood-producties, was aanwezig en gaf een briefing. Hoewel Zink vooral een overzicht gaf van de activiteiten van de groep, vermeldde hij ook dat een Dolby Vision Filmmaker Mode in de maak is voor tv-fabrikanten. Om te begrijpen waarom dat belangrijk is, moeten we eerst de Filmmaker Mode bespreken.

De Filmmaker Mode is een ingebouwde instelling op de beste tv's van fabrikanten als LG, Samsung en Philips, en werd ontwikkeld door de UHD Alliance als reactie op filmregisseurs die het beu waren dat hun films slecht werden weergegeven op tv's. Onnauwkeurige kleuren en onnatuurlijke bewegingsverwerking waren twee van de belangrijkste knelpunten voor deze regisseurs. Daarnaast was er bezorgdheid over het behoud van de oorspronkelijke beeldverhouding van een film en het elimineren van agressieve verscherping en ruisonderdrukking.

De Filmmaker Mode pakt al deze problemen aan, zodat kijkers films kunnen zien zoals de regisseur dat wou. Hoewel de Filmmakersmodus doorgaans een goede optie is voor het bekijken van allerlei programma's, heeft hij een belangrijke beperking: hij kan niet worden gebruikt voor het bekijken van content met Dolby Vision HDR (hoog dynamisch bereik).

(Image credit: Future)

Bij het bekijken van films met Dolby Vision schakelen tv's automatisch over naar een Dolby Vision beeldmodus. De voorinstelling die het meest lijkt op de Filmmaker Mode is Dolby Vision Dark op bepaalde tv's van TCL, die een warme kleurtemperatuur gebruikt en een neutrale witbalans biedt voor een nauwkeurige kleurweergave. Het schakelt ook verwerkingsmodi uit die bewegingsinterpolatie, sterke verscherping en ruisonderdrukking toevoegen.

Dolby Vision Dark is net als de Filmmaker Mode bedoeld voor een verduisterde kamer. Maar niet iedereen heeft altijd de mogelijkheid om in die omstandigheden tv te kijken, dus daarom hebben tv's van TCL ook een Dolby Vision Normal en IQ preset. In beide gevallen worden hoge niveaus van bewegingsverwerking toegepast en schakelt Dolby Vision Normal de kleurtemperatuur verder om naar een minder nauwkeurige modus. Het resultaat is een beeld dat menig regisseur zou doen kokhalzen.

(Image credit: Future)

Dolby Vision Filmmaker Mode als oplossing

We weten nog geen details over Dolby Vision Filmmaker Mode behalve wat kort werd besproken op het LG TV evenement. Het werd blijkbaar eind 2022 goedgekeurd en zal om die reden niet verschijnen in nieuwe toestellen voor 2023. We verwachten het ten vroegste op tv's in 2024.

Wat een Dolby Vision Filmmaker Mode belangrijk maakt, is dat de huidige waaier aan tv presets voor Dolby Vision allemaal tot op zekere hoogte gecompromitteerd zijn. Dolby Vision IQ is een goede optie omdat het automatisch compenseert voor kamerverlichting, maar het is niet hetzelfde als de Filmmaker Mode omdat het beweging toevoegt aan de beelden. Je kan de instellingen in de Dolby IQ-modus aanpassen om bewegingsinterpolatie te elimineren, maar dan is het hele punt van de preset weg.

Waar het hier om gaat, is dat vooraf ingestelde modi zoals Dolby Vision IQ en Dolby Vision Normal de beelden helderder maken, maar daarbij de trillingen en onscherpte benadrukken die inherent zijn aan beelden die met 24 fps zijn gefilmd. Bewegingsinterpolatie kan dergelijke artefacten met succes elimineren, maar daardoor lijken films vaak op soapseries. Dat is meteen een van de belangrijkste redenen waarom Hollywood aandrong op een Filmmaker Mode.

Idealiter zou een Dolby Vision Filmmaker Mode de voordelen bieden van Dolby IQ (automatische aanpassing van de helderheid op basis van het licht in een kamer) en dit combineren met variabele framesnelheid. Dan denken wij aan iets in de trant van TrueCut Motion die is gebruikt om Avatar: The Way of Water te maken. TrueCut Motion is een "motion grading" tool die gebruikt wordt bij de postproductie van films en waarmee de beeldsnelheid variabel kan worden aangepast om de visuele impact van trillingen en onscherpte te verminderen zonder dat de beweging onnatuurlijk lijkt. Toen ik Avatar: The Way of Water in 3D IMAX zag, waren de visuele voordelen ervan overduidelijk.

Ik heb geen idee wat Dolby in gedachten heeft voor de Dolby Vision Filmmaker Mode, aangezien er amper details zijn vrijgegeven. Maar als het op de een of andere manier een balans kan vinden tussen het nauwkeurig weergeven van de visie van een filmregisseur en meer flexibiliteit in de kijkomstandigheden thuis, zal het een zeer welkome ontwikkeling zijn.