Wij zagen de nieuwe LG G4 OLED TV en het fellere beeld is pas het begin

Enigszins last van reflecties in felverlichte ruimtes

LG toonde vorige maand zijn line-up OLED TV's voor 2024 tijdens CES 2024 in Las Vegas. Het is altijd al leuk om LG's booth op de beursvloer van CES te bekijken, maar we waren ook erg blij dat we dit jaar een uitnodiging kregen voor een privébriefing over de nieuwe tv's. Hierdoor konden we namelijk alvast een eerste blik werpen op onder andere de LG G4 OLED.

De LG G3 was een van de beste OLED TV's van 2023 dankzij zijn combinatie van een hoge piekhelderheid, krachtige gaming-features en een premium design. Natuurlijk waren we dus ook erg benieuwd naar zijn opvolger, want die voegt nog een aantal features toe die de prestaties en gebruiksvriendelijkheid van de tv moeten verbeteren. Laten we die features dan ook maar even eerst bespreken, dan zullen we later ingaan op onze eerste indruk van de beeldkwaliteit van de LG G4.

De LG G4 beschikt over een next-gen MLA (Micro Lens Array) OLED-paneel. Dit paneel wordt gemaakt door LG Display (het zakelijke segment van LG dat de OLED-panelen levert voor onder andere LG Electronics) en LG Display claimt dat het paneel een piekhelderheid van 3.000 nits moet kunnen bereiken. Dat betekent niet dat we verwachten dat de uiteindelijke OLED TV's van 2024 ook echt die piekhelderheid zullen bereiken, maar LG Electronics heeft wel aangekondigd dat de G4 tot 70% feller zal zijn dan de "conventionele" OLED TV's van het bedrijf, zoals de LG B4.

MLA-technologie, wat overigens maar één van de onderdelen van LG’s Brightness Booster Max-beeldverbeteringen is, is aanwezig op de 55-, 65-, 77-, en 83-inch modellen van de G4. Die 83-inch variant had vorig jaar nog geen display met MLA, dus die heeft dit jaar wel een upgrade gekregen. De G4-serie krijgt vervolgens een 97-inch formaat en dat model zal helaas niet beschikken over MLA. De grootste tv is dus zeker niet altijd de beste.

Tijdens onze demo leek de LG G4 OLED feller te zijn dan de LG G3 en hij toonde ook meer gedetailleerde schaduwen. (Image credit: Future)

De nieuwe Alpha 11-processor in de G4 en de M4 (LG's draadloze tv die verder hetzelfde is als de G4) is vier keer zo krachtig als de Alpha 9-processor in de nieuwe LG C4 OLED TV. Die extra kracht geeft de tv volgens het bedrijf toegang tot een nieuwe Max Peak Highlighter-feature die de helderheid met maximaal 150% verhoogt bij HDR-highlights ten opzichte van conventionele OLED TV's (zoals de aankomende LG B4).

LG's nieuwe processor voor zijn beste OLED TV's geeft deze toestellen ook toegang tot een 'AI Picture Pro'-modus en meerdere nieuwe features. Het gaat dan onder andere om features zoals object enhancement by visual perception om objecten op het scherm meer definitie te geven en AI Director Processing, waarbij het beeld geanalyseerd wordt om erachter te komen hoe het er waarschijnlijk volgens de regisseur uit had moeten zien. Vervolgens worden de kleuren daar weer op aangepast.

Dit zal voor sommigen misschien als een hele hoop AI-onzin klinken, dus het is goed om te weten dat je die AI Picture Pro-modus ook gewoon uit kan zetten. Die modus is overigens niet de enige nieuwe beeldmodus op LG's nieuwe tv's van 2024. We zagen op de G4 bijvoorbeeld ook de Dolby Vision Filmmaker Mode. Deze modus maakt dit jaar zijn debuut op LG-tv's en zorgt ervoor dat films en series met Dolby Vision HDR ook eindelijk met net zo weinig beeldverwerking kunnen worden bekeken als bij de standaard Filmmaker-modus, maar dus wel het mooie HDR-effect behouden.

Het 65-inch model van de LG G4 wordt geleverd met een standaard. (Image credit: Future)

Audio, gaming en smart tv

Op het gebied van audio en gaming kunnen we een aantal verbeteringen verwachten op de LG G4. Zo levert de Alpha 11 AI-processor nu een virtueel 11.1.2-kanaals Dolby Atmos-geluid (de LG G3 had 9.1.2 virtuele kanalen) en een nieuwe feature voor het remasteren van stemmen kan dialogen isoleren en duidelijker laten klinken. Er is ook ondersteuning voor draadloze lossless Dolby Atmos- én DTS-audio als de tv verbonden is met een van LG's compatibele soundbars. Voor gaming is er op de LG G4 (en andere LG OLED-modellen van 2024) eindelijk ondersteuning voor 144Hz. De tv is hiervoor ook gecertificeerd door Nvidia.

Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid is er het een en ander verbeterd. De nieuwe versie van het webOS-besturingssysteem maakt gebruik van kleinere Quick Cards. Dat zijn de hubs op de homepagina van de tv die je apps onderdelen in categorieën zoals sport, games, smarthome en meer. Die Quick Cards zijn nu dynamisch en gebruiken een drop-down menu zodat je het hoofdscherm niet hoeft te verlaten. LG heeft dit jaar ook een feature voor Voice ID-herkenning toegevoegd. Daardoor kan de tv via stembesturing tussen verschillende gebruikersprofielen wisselen. Verder krijg je ook nog toegang tot features zoals quad-screen multi-view om tot vier videobronnen tegelijk op het scherm weer te geven en ingebouwde Chromecast-ondersteuning.

We vonden het erg jammer dat de LG G3 niet met een standaard werd geleverd, maar met een muurbeugel. Gelukkig heeft LG hier verandering in gebracht met de nieuwe LG G4. De 55- en 65-inch modellen zullen nu met een standaard worden geleverd en de grotere formaten met een muurbeugel.

We hadden tijdens onze demo hier en daar wel wat last van weerspiegelingen in een felverlichte ruimte. (Image credit: Future)

LG G4 OLED: vroeg oordeel

Tijdens CES kregen we natuurlijk niet de kans om zelf onze eigen 4K Blu-rays af te spelen op de G4, maar we kunnen wel alvast concluderen dat de beeldkwaliteit van de nieuwe tv er erg goed uitzag bij de demo's die LG had voorbereid. Het display was meer dan fel genoeg en als de lichten in de ruimte enigszins gedimd waren, werden beelden enorm dynamisch weergegeven.

Bij het kijken van clips van de Apple TV Plus-serie Foundation merkten we dat de zwartwaardes enorm diep waren. De G4 wist heel veel schaduwdetails weer te geven in donkere en felle scènes. De HDR-highlights waren echter ook gedetailleerd en leken bijna net zo levendig te worden weergegeven als op mini-LED TV's, terwijl die toestellen een veel hogere piekhelderheid hebben.

Eén (enigszins) negatief ding dat ons wel opviel tijdens de demo, was dat het scherm van de LG G4 soms redelijk veel reflecties vertoonde in een felverlichte ruimte (zie de afbeelding hierboven). In onze review van de LG G3 gaven we aan dat die tv een antireflectiescherm had en dat beelden er daar nog steeds goed uitzagen met verlichting aan in de kamer. We zullen dit dus zeker nog even verder moeten onderzoeken wanneer we bezig zijn met de volledige review van de LG G4.