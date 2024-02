LG C4 vs Samsung S90D: welke middenklasse OLED TV is de beste?

LG en Samsung, de grootste tv-fabrikanten ter wereld, hebben tijdens CES 2024 in januari allebei hun nieuwe tv's voor 2024 onthuld en het belooft een interessant jaar te worden voor tv-technologie. Veel nieuwe modellen voor dit jaar zijn nog niet beschikbaar, maar we kijken in ieder geval erg uit naar wat we in de komende twee maanden ongeveer kunnen verwachten.

Beide merken hebben ook al hun meest premium OLED TV's getoond, de LG G4 en Samsung S95D, maar wij zullen ons hier focussen op de beste middenklasse OLED TV's van de bedrijven: de LG C4 en de Samsung S90D. Deze modellen zitten nog steeds vol geavanceerde technologie, maar zijn iets budgetvriendelijker dan de meest premium tv's. Dat maakt deze toestellen ook veel aantrekkelijker voor de meeste mensen.

De LG C4 is dus een midrange OLED TV en de opvolger van de LG C3. We vonden dat model van vorig jaar fantastisch voor het bekijken van films, maar ook om te gamen. Met meerdere upgrades en verbeterde specs zal de LG C4 ongetwijfeld een van de beste tv's van 2024 worden.

Tijdens CES 2024 kregen we onze eerste blik op Samsungs line-up van OLED TV's voor 2024, waaronder de S90D. (Image credit: Future)

Hij zal echter stevige concurrentie krijgen. De Samsung S90D is namelijk een upgrade voor de S90C van vorig jaar. Dat model was niet alleen onze keuze voor de beste tv van 2023, maar ook voor de beste OLED TV. De S90D zal ongetwijfeld weer een aantal mooie verbeteringen hebben gekregen en tijdens een vroege demo waren we al erg onder de indruk van zijn levendige, kleurrijke beelden.

We zullen natuurlijk pas echt weten welke tv we beter vinden, wanneer we ze allebei uitgebreid hebben kunnen testen. We zullen hier echter alvast bekijken hoe deze twee midrange OLED TV's van elkaar verschillen aan de hand van wat we tot nu toe al weten. We zullen alvast een gokje doen van welk model waarschijnlijk de betere keuze zal zijn.

LG C4 vs Samsung S90D: prijs en releasedatum

LG en Samsung hebben allebei nog geen officiële details gedeeld over de prijzen en releasedata van hun nieuwe middenklasse OLED TV's, maar we kunnen wel alvast een aantal voorspellingen doen aan de hand van hun voorgangers.

In het verleden heeft LG de prijzen van zijn nieuwe tv's pas vrij dichtbij de lanceringsdatum gedeeld. We verwachten dat de lanceringsdatum in de lente van 2024 zal vallen, waarschijnlijk rond maart of april. In de tussentijd kunnen we in ieder geval alvast naar de prijzen van de LG C3 kijken om een idee te krijgen van wat we kunnen verwachten. Dit waren de adviesprijzen van de verschillende modellen van de LG C3:

42-inch: 1.599 euro

48-inch: 1.699 euro

55-inch: 2.099 euro

65-inch: 2.898,96 euro

77-inch: 4.099 euro

83-inch: 6.299 euro

De duurdere LG G4 en LG M4 OLED TV's zullen ook nog beschikbaar zijn in een 97-inch variant, maar de LG C4 zal dus beschikbaar zijn in formaten tussen de 42 en 83 inch, net als de LG C3.

De Samsung S90D zal naar verwachting vergelijkbare prijzen krijgen als zijn voorganger, de Samsung S90C. Hij zal misschien pas iets later arriveren, rond de zomer. Dit waren de adviesprijzen van de verschillende modellen van de S90C:

55-inch: 2.499 euro

65-inch: 3.199 euro

77-inch: 4.199 euro

In 2024 zal Samsung waarschijnlijk twee nieuwe maten van de S90D introduceren, namelijk 42 en 48 inch. Deze zullen naar verwachting goedkoper zijn dan de grotere formaten. Ze zullen namelijk gebruikmaken van standaard W-OLED-panelen in plaats van QD-OLED-panelen en die zijn goedkoper om te produceren. Dat zagen we vorig jaar ook bij de 83-inch versie van de S90C, maar dat model kwam niet in Nederland en België uit, dus hier hadden we vorig jaar alleen maar met QD-OLED-panelen te maken.

LG C4 vs Samsung S90D: features

We kregen al een eerste blik op de LG C4 tijdens een demo van LG. (Image credit: Future)

We weten al dat de LG C4 een next-gen versie van LG's Alpha 9-processor krijgt. De oorspronkelijke versie van die chip zat in de C3 van vorig jaar. LG zegt dat de nieuwe variant krachtiger zal zijn (voor betere beeldverwerking) en dat hij de piekhelderheid een boost zal geven, zeker vergeleken met de C3. Andere opmerkelijke features die deze nieuwe chip met zich meebrengt zijn onder andere ondersteuning voor AI Picture Pro en AI Sound Pro.

De LG C4 zal ondersteuning bieden voor een 4K-resolutie en refresh rate van 144Hz. Dat is een verbetering ten opzichte van de LG C3, want die had een refresh rate van 120Hz. Verder zal de nieuwe tv ook gecertificeerd zijn voor AMD FreeSync en Nvidia G-Sync, zal hij vier HDMI 2.1-poorten hebben en toegang krijgen tot LG's Game Optimizer. Veel van deze features zal je terugvinden in de duurdere LG G4 en LG M4. Dit maakt de LG C4 met zijn lagere prijs nog aantrekkelijker, zeker voor gamers. De LG C4 zal verder ondersteuning bieden voor HDR10 en Dolby Vision.

Het is momenteel nog lastig om een directe vergelijking te maken tussen de twee nieuwe tv's, omdat we simpelweg nog niet alle specs weten. We weten in ieder geval wel al dat de Samsung S90D een verbeterde helderheid zal hebben en dat er een aantal kleinere formaten aan de line-up van dit jaar worden toegevoegd. Verder kunnen we waarschijnlijk vooral veel van dezelfde soort features verwachten die we ook op de S90C zagen. Dat zal zeker het geval zijn op het gebied van gaming, want daar kregen we vorig jaar al vier HDMI 2.1-poorten, een refresh rate van 144Hz, AMD FreeSync Premium en meer.

Een nieuwe feature van de Samsung Game Bar op de S90D is de Auto AI-modus. Deze modus gebruikt AI om te analyseren wat voor soort game je speelt (qua genre) en zal vervolgens automatisch de instellingen hierop aanpassen. Dingen zoals de beeldinstellingen en bewegingsinstellingen worden hierbij dus geoptimaliseerd voor de best mogelijke ervaring. Net als de LG C4 is de Samsung S90D dus een erg goede tv voor gaming. Verder ondersteunt hij de HDR10+, HDR10 en HLG. Helaas is er nog steeds (bij alle Samsung-tv's) geen ondersteuning voor Dolby Vision.

LG C4 vs Samsung S90D: beeldkwaliteit

De LG C4 zal een nog beter en feller beeld hebben dan de C3 van vorig jaar. (Image credit: Future)

We zullen natuurlijk zelf nog alle nuances van de beeldkwaliteit van de LG C4 en de Samsung S90D moeten zien om een uiteindelijk oordeel te vellen. Aan de hand van wat we tot nu toe al weten over de toestellen kunnen we wel al het een en ander zeggen. Zo zal de C4 beschikken over een next-gen OLED Evo-paneel en de next-gen processor die we hierboven al noemden. Dit betekent dat we een beeldkwaliteit kunnen verwachten die feller en levendiger is dan die van de LG C3. Dit zou nu ook moeten gelden voor alle maten van de LG C4, waaronder de kleinere 42- en 48-inch modellen.

Hoewel we de LG C4 nog niet echt zelf hebben kunnen testen, hebben we hem wel al in het echt kunnen zien. We kunnen dus bevestigen dat de helderheidsboost zeker te merken is. We hebben nog geen officiële bevestiging gehad van wat zijn piekhelderheid precies zal zijn, maar het leek erop dat de grotere formaten zo'n 900 tot 1.000 nits konden bereiken.

Het grootste verschil tussen de Samsung S90D en de S90C van vorig jaar is dat de het QD-OLED-paneel van de S90D volgens Samsung 20% feller is. Niet alle formaten zijn echter voorzien van een QD-OLED-paneel. Bij de 55-, 65- en 77-inch formaten krijg je een QD-OLED-scherm, maar de kleinere formaten zijn voorzien van een standaard W-OLED-paneel. Dat was vorig jaar ook het geval bij het 83-inch model, maar dat model is in Nederland en België nooit uitgebracht.

We hebben de S90D ook al in het echt kunnen zien tijdens CES en we waren erg onder de indruk van zijn levendige, kleurrijke beelden. De S90C QD-OLED van vorig jaar was al echt een fantastische tv en die had een piekhelderheid van 1.100 nits. Dat was duidelijk beter dan de 800 nits van de LG C3 met zijn W-OLED-paneel. We zijn dus erg benieuwd of Samsung dit jaar ook weer een feller paneel zal leveren dan LG.

LG C4 vs Samsung S90D: geluidskwaliteit

Een 42-inch Samsung OLED is fijn, maar helaas is het geen QD-OLED. (Image credit: Future)

De nieuwe Alpha 9-chip zorgt niet alleen voor een prestatieboost en helderheidsboost op de LG C4, maar hij voegt ook LG's AI Sound Pro-technologie toe aan het paneel. Met deze feature wordt audio digitaal omgezet naar een virtueel surround sound en automatisch geoptimaliseerd aan de hand van wat je aan het spelen bent.

De nieuwe processor geeft de LG C4 de mogelijkheid om draadloos verbinding te maken met een compatibele LG-soundbar en vervolgens draadloos lossless Dolby Atmos-audio naar de soundbar te streamen. Dat is dus erg fijn voor mensen die graag wel de beste audiokwaliteit willen, maar zo min mogelijk kabels willen gebruiken.

We weten nog niet echt veel over wat voor geluid we van de Samsung S90D kunnen verwachten, maar het is het wel waard om te vermelden dat we vonden dat de S90C van vorig jaar een beter geluid leverde dan de LG C3 en zelfs de LG G3.

LG C4 vs Samsung S90D: oordeel

De LG C4 (hierboven) is duidelijk feller dan de C3. (Image credit: Future)

We moeten de LG C4 en Samsung S90D natuurlijk nog uitgebreid testen voordat we kunnen bepalen welke de beste middenklasse OLED TV is. De Alpha 9-chip in de LG C4 zal zorgen voor betere algemene prestaties, helderheid en audio. Dat moet deze midrange LG OLED TV een uitstekende keuze maken en waarschijnlijk ook een van de beste tv's van 2024.

De Samsung S90D zal eveneens voortbouwen op het succes van de S90C en dat vonden we echt een geweldige tv. Hopelijk zullen we snel meer horen over de prijzen en de volledige specs.