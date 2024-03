Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: de belangrijkste verschillen

De Samsung Galaxy S24 Ultra is Samsungs nieuwste flagship smartphone. Hij combineert een groot display met een uitgebreid camerasysteem, een krachtige processor en nog veel meer. Dit jaar komt Samsungs Ultra-model echter ook dichter bij de Google Pixel-ervaring dankzij nieuwe AI-features.

Maar hoe verschillen deze toestellen nou precies van elkaar? Hieronder geven we je een antwoord op die vraag aan de hand van de specs en onze ervaringen uit onze Samsung Galaxy S24 Ultra review en onze Google Pixel 8 Pro review.

Als je overigens geïnteresseerd bent in een wat goedkopere Samsung-telefoon vol AI-features, dan is het het ook zeker waard om onze reviews van de Samsung Galaxy S24 en Samsung Galaxy S24 Plus te bekijken.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: specs

Hieronder zie je aan de linkerkant in de tabel de belangrijkste specs van de Galaxy S24 Ultra en rechts vind je de de specs van de Pixel 8 Pro, die een aantal maanden eerder uitkwam.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: specs Galaxy S24 Ultra Pixel 8 Pro Afmetingen: 162,3 x 79 x 8,6 mm 162,6 x 76,5 x 8,8 mm Gewicht: 232 gram 213 gram Display: 6,8-inch AMOLED 6,7-inch Super Actua LTPO OLED Resolutie: 1.440 x 3.120 1.344 x 2.992 Refresh rate: 1Hz-120Hz (dynamisch) 1Hz-120Hz (dynamisch) Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 'for Galaxy' Google Tensor G3 Camera's achter: 200MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 10MP-telefotocamera (3x optische zoom), 50MP-periscoopcamera (5x optische zoom) 50MP-hoofdcamera, 48MP-ultrawide, 48MP-periscoopcamera (5x optische zoom) Selfiecamera: 12MP 10,5MP RAM: 12GB 12GB Opslag: 256GB / 512GB / 1TB 128GB / 256GB / 512GB / 1TB Batterij: 5.000mAh 5.050mAh Opladen: 45W bedraad, 15W draadloos, 4,5W omgekeerd draadlood 30W bedraad, 23W draadloos (via 2e generatie Pixel Stand), 12W draadloos (Qi)

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Net als de Samsung Galaxy S23 Ultra, en eerdere Ultra-modellen, is ook de Galaxy S24 Ultra weer een erg prijzig toestel. De Pixel 8 Pro mag dan wel Google's duurste smartphone tot nu toe zijn, maar toch vraagt Samsung nog steeds veel meer.

De Samsung Galaxy S24 Ultra met 256GB aan opslagruimte kost je 1.449 euro, voor 512GB betaal je 1.569 euro en voor 1TB betaal je 1.809 euro. De telefoon werd op 17 januari onthuld, kon vervolgens meteen worden besteld en verscheen op 31 januari in de winkel.

Google's nieuwste flagship is daarentegen al sinds 12 oktober 2023 beschikbaar. Het toestel had bij zijn release een adviesprijs van 1.099 euro voor het 128GB-model, 1.159 euro voor het 256GB-model en 1.299 euro voor het 512GB-model.

De Pixel is dus sowieso al de goedkopere smartphone van de twee, maar aangezien hij al langer uit is, kan je ook betere deals scoren op de Pixel 8 Pro dan op de Galaxy S24 Ultra. Het prijsverschil is dus vaak nog groter dan de adviesprijzen hierboven suggereren. Als je ten slotte per se 1TB opslagruimte wil, dan is de Google Pixel 8 Pro sowieso geen optie, aangezien die maximaal 512GB heeft.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: design

(Image credit: Philip Berne / Future)

De Galaxy S24 Ultra lijkt over het algemeen heel erg op zijn voorganger (en de voorganger van zijn voorganger). Hij heeft een een herkenbaar vierkant silhouet, vier losse cameralenzen en een infraroodsensor op de achterkant, een metalen frame, een glazen voor- en achterkant en een display met enorm dunne randen.

Sommige dingen, zoals een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid zien we al langer op de Ultra-modellen en zijn ook aanwezig op de Pixel 8 Pro, maar andere dingen, zoals een titanium frame (net als de iPhone 15 Pro), krijg je alleen op de Galaxy S24 Ultra. Dit frame geeft de Ultra ook een betere balans tussen stevigheid en gewicht dan het aluminium frame van de Pixel.

De Google Pixel 8 (links) en de Google Pixel 8 Pro (rechts). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Dit nieuwe materiaal voor het frame zagen we dus ook al op de iPhone 15 Pro (Max) en het zorgt voor een dunner design en een iets lager gewicht. Verder kunnen de toestellen met titanium wel gewoon vergelijkbare afmetingen aanhouden. De S24 Ultra weegt 232 gram en meet 162,3 x 79 x 8,6 mm. Dit maakt deze Samsung-telefoon 0,2 mm dunner dan de Pixel 8 Pro, maar hij is nog steeds 19 gram zwaarder. Het is natuurlijk ook een veel grotere smartphone, met een groter display, en dat zorgt ook voor een andere ervaring in de praktijk.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: display

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung staat al langer bekend om zijn fantastische displays, terwijl de Pixel-serie op dit vlak meestal niet heel erg indrukwekkend is. Bij de Pixel 8-modellen heeft Google echter duidelijk zijn best gedaan en nieuwe Actua-panelen gebruikt.

Op het 6,7-inch Super Actua OLED-scherm op de Pixel 8 Pro kan je genieten van een scherpe resolutie van 1.344 x 2.992 pixels, een dynamische refresh rate van 1Hz tot 120Hz en een indrukwekkende piekhelderheid van 2.400 nits.

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft een groter 6,8-inch paneel met een resolutie van 1.440 x 3.120 pixels. Dat betekent dat dit toestel scherper is dan de Pixel, ondanks zijn grotere formaat (489ppi vs 505ppi). Ook dit display heeft een dynamische refresh rate van 1Hz tot 120Hz en je krijgt hier een nog hogere piekhelderheid van 2.600 nits. Niemand gaat dat verschil van 200 nits in de praktijk merken, dus op dat vlak zijn de telefoons gelijkwaardig.

Verder krijg je bij Samsung natuurlijk ook nog de S Pen. Dit is een stylus die wordt ondersteund door een groot aantal Samsung-apps. Je kan er notities mee maken, schrijven, tekenen en hem voor allerlei snelkoppelingen gebruiken. Bij de Pixel 8 Pro zal je alles gewoon met je vingers moeten doen.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: camera's

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hoewel het camerasysteem van de Samsung Galaxy S24 Ultra, bestaande uit vier camera's achterop, grotendeels hetzelfde is als dat van de Galaxy S23 Ultra, heeft Samsung dit jaar wel de 10MP-telefotocamera met 10x optische zoom ingeruild voor een 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom. Daarnaast treffen we hier wel weer gewoon de bekende 200MP-hoofdcanera, 12MP-ultrawide en 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom aan.

Dat lijkt misschien op het eerste gezicht een redelijk vreemde keuze, omdat het optische zoombereik van de Galaxy S24 Ultra hierdoor kleiner is dan dat van de Galaxy S23 Ultra. Toch is de nieuwe sensor een grote upgrade. Die nieuwe telefotocamera komt redelijk overeen met die van de Pixel 8 Pro. Die telefoon heeft drie camera's aan de achterkant zitten: een 50MP-hoofdcamera, een 48MP-ultrawide en een 48MP-telefotocamera met 5x optische zoom.

Zelfs met het kleinere optische zoombereik weet de Galaxy S24 Ultra toch zijn claim van 10x zoom van optische kwaliteit grotendeels waar te maken. Je verliest wel wat details vergeleken met de Galaxy S23 Ultra, maar over het algemeen hebben de foto's met 10x zoom wel een betere kwaliteit dankzij een verbeterde kleurweergave en dynamisch bereik.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De kwaliteit wordt waarschijnlijk ook enigszins verbeterd met behulp van AI. AI-verbeteringen voor de camera's van Samsung-telefoons zijn ook nog nooit zo uitgebreid geweest en benadrukt door het bedrijf als nu. Op de Pixel-toestellen zijn we al langer bekend met Google's AI-features. De Pixel 8 Pro is dan ook voorzien van een verbeterde Magic Eraser en de nieuwe, krachtige, generatieve Magic Editor.

De Galaxy S24 Ultra gaat nu eindelijk de strijd aan met de Pixel op dit vlak. Hij kan, net als de Pixel 8 Pro, ook objecten in afbeeldingen verplaatsen en met behulp van generatieve AI de lege ruimte opvullen of zelfs de foto uitbreiden.

De Samsung Galaxy S24 Ultra en Google Pixel 8 Pro staan inmiddels allebei in ons overzicht van de smartphones met de beste camera's. De Galaxy S24 Ultra mag dan wel een beetje afwijken van het recept dat Samsung in voorgaande jaren heeft aangehouden, maar hij heeft nog steeds een enorm veelzijdig camerasysteem. Ook kan dit toestel concurreren met de fotografiefuncties van de Pixel 8 Pro, wat veel andere rivalen niet kunnen.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: prestaties en software

(Image credit: Philip Berne / Future)

De Samsung Galaxy S24 Ultra maakt gebruik van Qualcomms nieuwste en beste chip, de Snapdragon 8 Gen 3. Deze processor is enorm krachtig, zoals ook wel te verwachten is van de flagship Qualcomm-chip. In onze review merkten we dan ook al op dat dit de eerste Android-telefoon is, die we getest hebben, die de iPhone wist te verslaan in verschillende benchmarks.

De Snapdragon 8 Gen 2 wist al beter te presteren dan de Tensor G3-chip in de Pixel 8 Pro als het gaat om pure kracht en gaming. Nou zal je bij dagelijks gebruik waarschijnlijk ook geen prestatieproblemen ervaren bij de Pixel. Het is echter wel duidelijk dat je beter voor de Galaxy S24 Ultra kan kiezen als je een zo krachtig mogelijke smartphone wil en/of als je graag wil gamen.

Samsung heeft eerder al vaarwel gezegd tegen 128GB aan opslag en is overgestapt naar de nieuwste UFS 4.0-opslagstandaard voor zijn Ultra-toestellen. De Galaxy S24 Ultra wordt dus aangeboden met een opslag tussen 256GB en 1TB. De Pixel is in Nederland en België alleen verkrijgbaar met 128GB, 256GB en 512GB UFS 3.1-opslagruimte, maar het is natuurlijk ook wel een goedkoper toestel. Beide telefoons hebben wel dezelfde hoeveelheid RAM, namelijk 12GB.

De Google Pixel 8 (links) en de Google Pixel 8 Pro (rechts). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Qua software hebben we op de Galaxy S24 Ultra te maken met Samsungs eigen One UI 6.1 bovenop Android 14, terwijl de Pixel een lichtjes aangepaste Android 14-gebruikerservaring biedt. Dat betekent dat de interface van de Pixel iets overzichtelijker is, maar dat hij ook over minder features beschikt.

Samsung is voor een lange tijd de trendsetter geweest voor Android-telefoons op het gebied van langdurige software-ondersteuning in de vorm van besturingssysteemupdates en veiligheidsupdates. Het bedrijf bood al langer vier grote Android-updates en vijf jaar aan veiligheidsupdates aan op zijn nieuwste Galaxy-telefoons, maar daar is nu, waarschijnlijk gedeeltelijk dankzij Google, verandering in gekomen.

Tot de release van de Pixel 8-serie, liep Google achter met maar drie grote Android-updates en ook vijf jaar aan veiligheidsupdates. Daar kwam vorig jaar verandering in. De Pixel 8 en Pixel 8 Pro krijgen beide zeven jaar lang Android- en security-updates. Het duurde niet lang voor Samsung die trend volgde, want ook de volledige Galaxy S24-serie ontvangt zeven jaar updates.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: batterijduur

(Image credit: Philip Berne / Future)

De Galaxy S24 Ultra beschikt over een redelijk grote 5.000mAh-batterij, net als zijn voorganger, en de Pixel 8 Pro heeft een iets grotere 5.050mAh-batterij. De batterijduur van de Samsung Galaxy S24 Ultra is erg indrukwekkend. In onze tests hield hij het 16 uur en 45 minuten vol bij het webbrowsen via 5G in de standaard displaymodus.

Ondanks de iets grotere batterij en een processor die geproduceerd is met op een vergelijkbare 4nm-architectuur, gaat de Pixel 8 Pro met zijn Tensor G3-chip maar ongeveer een dag mee. Dat is niet slecht, maar zeker ook niet zo goed als wat je dus bij de Galaxy S24 Ultra krijgt.

Op het gebied van oplaadsnelheid wint Samsung ook van Google... bij bedraad opladen. De Galaxy S24 Ultra kan 45W-snelladen met kabel en 15W draadloos opladen. De Pixel 8 pro heeft daarentegen een bedrade oplaadsnelheid van 30W en een draadloze oplaadsnelheid van 23W, wanneer je Google's eigen 2e generatie Pixel Stand gebruikt. Gebruik je die standaard niet, dan is het slechts 12W.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: oordeel

Over het algemeen wint de Samsung Galaxy S24 Ultra van de Google Pixel 8 Pro op vlak van pure prestaties. Daarnaast heeft Samsung met deze generatie ook ingezet op AI-verbeteringen voor productiviteit en fotografie en daardoor is de S24 Ultra op dat vlak ook een sterke concurrent voor de Pixel 8 Pro.

Qua design en comfort is het een kwestie van smaak. De Pixel 8 Pro heeft afgeronde randen, terwijl de Galaxy S24 Ultra wat vierkanter is. Sommige mensen zullen misschien wel eerder overgehaald worden door het nieuwe titanium frame van de Ultra dan het standaard aluminium frame van de Pixel 8 Pro.

Beide telefoons zijn uitgerust met een prachtige display, maar met de betere batterijduur en oplaadsnelheid van de Galaxy S24 Ultra, samen met de unieke S Pen, biedt Samsung toch een iets aantrekkelijker totaalpakket dan Google. Welke telefoon je ook kiest, je zal sowieso zeven jaar lang software-updates ontvangen

Als je echter geen fan bent van Samsungs overvolle interface en menu's en je liever wat geld wil besparen, dan zou je misschien beter voor de Pixel 8 Pro kunnen kiezen. Dat toestel heeft namelijk wel een iets betere prijs-kwaliteitverhouding, ondanks het feit dat Samsung nu ook met Google concurreert op het gebied van AI. .