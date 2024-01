Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: de belangrijkste verschillen

De Samsung Galaxy S24 is het instapmodel in deze serie. Je krijgt hier een gelijkaardige ervaring als bij de Samsung Galaxy S24 Plus en Samsung Galaxy S24 Ultra, maar voor aanzienlijk minder geld. De adviesprijs is zelfs met enkele tientjes gezakt dit jaar.

Natuurlijk is Samsung niet de enige fabrikant van Android-smartphones. Nu de Google Pixel 8 officieel beschikbaar is in zowel Nederland als België, is dit een van de belangrijkste concurrenten. Hoe verhouden de twee basisversies zich tot elkaar? Het antwoord daarop vind je hieronder. We baseren ons hiervoor niet alleen op specificaties, maar ook op onze eigen ervaringen met de smartphones.

Momenteel hebben we al een volledige review van de Google Pixel 8, terwijl we nog maar kort de Samsung Galaxy S24 hebben uitgeprobeerd. Over de nieuwe Samsung kunnen we dnog geen definitief oordeel vellen.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: specs

Hieronder vind je een vergelijkende tabel met de specs van beide smartphones.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: specs Samsung Galaxy S24 Google Pixel 8 Afmetingen 147 x 70,6 x 7,6mm 150.5 x 70,8 x 8,9mm Gewicht 167g 187g Display 6,2-inch Dynamic AMOLED 2X 6,2-inch Actua OLED Resolutie Full HD+ (1080 x 2340) Full HD+ (1080 x 2400) Refresh rate 1Hz-120Hz (dynamisch) 60Hz tot 120Hz (vast) Chipset Exynos 2400 Google Tensor G3 Camera's achteraan 50MP primair (24mm, ƒ/1,8), 12MP ultra-wide (13mm, ƒ/2,2), 10MP telefoto met 3x zoom (67mm, ƒ/2,4) 50MP primair (ƒ/1,68), 12MP ultra-wide (ƒ/2,2) Selfiecamera 12MP (ƒ/2,2) 10,5MP (ƒ/2,2) RAM 8GB (LPDDR5X) 8GB (LPDDR5X) Opslag 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.0) 128GB / 256GB (UFS 3.1) Batterij 4.000mAh 4.575mAh Opladen 25W met kabel, 15W draadloos, 4,5W omgekeerd draadloos 27W met kabel, 18W draadloos Kleuren Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow, Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Obsidian, Hazel, Rose

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 8 werd samen met de Pixel 8 Pro en Google Pixel Watch 2 gelanceerd op het 'Made by Google'-evenement van het bedrijf op 4 oktober 2023 en ging iets meer dan een week later, op 12 oktober, in de verkoop. Voor het eerst zijn de Pixel-producten nu ook officieel verkrijgbaar in België.

De telefoon kreeg helaas een hogere adviesprijs van 799 euro voor de versie met 128GB opslag. Er is ook een versie met 256GB opslag beschikbaar en die kost 859 euro.

De Samsung Galaxy S24 werd een paar maanden later aangekondigd, op 17 januari 2024, en ligt vanaf 31 januari in de winkel. Pre-orders zijn meteen geopend na de lancering.

De prijs van de Samsung Galaxy S24 begint bij 899 euro voor de versie met 128GB opslag. Voor de variant met 256GB opslag ben je 959 euro kwijt. In sommige regio's is er ook een versie met 512GB opslag te koop, maar die kan je niet vinden in de Benelux.

Je kan dus de Google Pixel 8 in huis halen voor 100 euro minder dan de Samsung Galaxy S24. De vraag is nu of de Samsung Galaxy S24 zijn meerprijs kan verantwoorden.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 vs Pixel 8: prijsvergelijking Samsung Galaxy S24 Google Pixel 8 128GB 899 euro 799 euro 256GB: 959 euro 859 euro

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: design en display

Geen van beide telefoons heeft het warm water opnieuw uitgevonden, maar de Pixel 8 heeft meer ontwerpwijzigingen ten opzichte van zijn voorganger. Het verbeterde design (inclusief een hogere beeldverhouding vergeleken met de Pixel 7) betekent eigenlijk dat hij qua vorm niet meer lijkt op de Samsung Galaxy S24.

Een gepolijste glazen achterkant en een mat aluminium frame bieden een mooi contrast qua textuur, terwijl de iconische camerabalk van de Pixel uit het bovenste deel van de telefoon steekt. In die balk vinden we een dubbele camera terug. Of dit een goed of eerder onhandig ontwerp is, hangt af van je persoonlijke voorkeur.

De Samsung Galaxy S24 heeft daarentegen zijn ontwerp verfijnd met kleinere randen en een iets groter scherm. De zijkanten zijn ook iets platter. Hoewel hij vertrouwde elementen van de Galaxy S23 heeft behouden, zorgen de hardere lijnen ervoor dat hij eigenlijk meer op de iPhone 15 lijkt. Google lijkt daarentegen steeds verder weg te gaan van het ontwerp van Apple.

Qua kleur zijn beide telefoons vrij neutraal. De Samsung Galaxy S24 is wel beschikbaar in meer kleuren. De standaardkleuren zijn Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet en Amber Yellow. Daarnaast zijn er nog drie exclusieve kleuren die je alleen via de website van Samsung kan vinden: Sandstone Orange, Jade Green en Sapphire Blue. In totaal zijn er dus zeven kleurenvarianten. De Google Pixel 8 is slechts in drie kleuren beschikbaar: Grijsgroen, Obsidiaan en Roze (het lijkt meer op perzik in het echt).

Beide telefoons hebben een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid. Dat is de hoogste score die je zal vinden op een normale smartphone. Dat wil zeggen dat ze voor een halfuur ondergedompeld kunnen worden in zuiver water op één meter diepte.

Qua display, is dat van de Google Pixel 8 ongeveer 0,1 inch kleiner geworden en nu meet het 6,2 inch. Het display van de Samsung Galaxy S24 is daarentegen 0,1 inch groter geworden omdat de randen rond het scherm dunner zijn. Ook de Galaxy S24 heeft dus een scherm van 6,2 inch.

Qua beeldschermtechnologie heeft de Pixel 8 een langverwachte upgrade aan de refresh rate gehad. Eindelijk nemen we afscheid van de 90Hz refresh rate en verwelkomen we de 120Hz refresh rate. Het is echter geen dynamische refresh rate, dus je moet kiezen tussen continu 60Hz (energiezuiniger) of 120Hz (vloeiender beeld). Verder heeft het OLED-paneel een verhoogde helderheid van 2.000 nits.

De Samsung Galaxy S24 overtreft dit echter met een dynamische refresh rate van 1Hz tot 120Hz en een piekhelderheid van 2.600 nits. Deze refresh rate past zichzelf automatisch aan op basis van de content op het scherm. Dit bespaart meer energie tegenover een display dat constant 120Hz weergeeft. Zo kan de refresh rate zakken naar 1Hz als er alleen stilstaande tekst op beeld staat, verhoogd worden naar 30Hz wanneer je een video kijkt en helemaal opgedreven worden naar 120Hz in compatibele games.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: camera

In onze review prezen we de camera's van de Google Pixel 8 vanwege hun kleurenconsistentie, dynamisch bereik en contrast. We voegden er zelfs aan toe dat de camera's betrouwbaarder zijn dan die van Samsung. Die betrouwbaarheid komt voort uit de expertise van Google qua beeldverwerking en de vooruitgang in AI-fotografiefuncties.

De Google Pixel 8 heeft een 50MP-hoofdcamera met een grotere sensor dan zijn voorganger, vergezeld van een 12MP-groothoekcamera met autofocus. Door de toevoeging van autofocus is het nu mogelijk om ook macrofoto's te nemen met de ultra-wide. Zoomen is niet zijn sterkste kant, want je haalt maximaal 8x digitale zoom door het gebrek aan een telefotocamera.

Aan de camera's van de Galaxy S24 is bijna niets veranderd tegenover de Galaxy S23 (en daar waren ze ook al amper veranderd tegenover de Galaxy S22). Ook hier vind je een 50MP-hoofdcamera met een iets groter brandpuntbereik maar een kleiner diafragma (24mm en ƒ/1.8 tegenover 25mm, ƒ/1,7).

De 12MP-groothoekcamera van de Samsung Galaxy S24 heeft geen autofocus, maar het grote verschil is natuurlijk de derde camera die ontbreekt op de Pixel 8. Samsung gebruikt al een paar jaar een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. De digitale zoom kan dit verhogen naar maximaal 30x zoom, hoewel die plaatjes niet echt bruikbaar zijn.

Beide telefoons zijn uitgerust met verschillende AI-fotografietools. We weten echter pas na onze volledige review hoe goed die van de Samsung Galaxy S24 werken. Op de Google Pixel 8 waren ze alleszins indrukwekkend.

Google Pixel 8 cameravoorbeelden

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: prestaties

De Galaxy S-serie van Samsung staat bekend om zijn prestaties. Vorig jaar waren de telefoons wereldwijd uitgerust met een unieke Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Dit jaar verlopen de zaken helaas anders. Alleen de Samsung Galaxy S24 Ultra heeft hier een Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. De twee andere telefoons moeten het doen met een Exynos 2400.

Hoewel zowel de Snapdragon als de Exynos krachtige en vergelijkbare chips lijken, hebben oudere versies van de Exynos-chips ons vaak teleurgesteld. Ze veroorzaakten oververhitting en waren minder energiezuinig dan de Snapdragon-chips. Omdat alleen Samsung de Exynos 2400 gebruikt, kunnen we momenteel nog niet oordelen over de prestaties van de Galaxy S24.

De Google Pixel-serie heeft een andere reputatie op vlak van prestaties. Sinds 2021 maakt Google gebruik van zijn eigen chipsets, de Tensor-serie. Vooral qua pure prestaties en gaming lopen deze chips achter op de concurrentie. Ze zijn namelijk ontworpen met het oog op AI-functies.

Qua pure prestaties zal de Galaxy S24 waarschijnlijk het voortouw nemen. Samsung heeft ook meer software-optimalisaties voor games tegenover Google. Zelfs de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy in de Samsung Galaxy S23 wist de Tensor G3 in de Pixel 8 te overtreffen in Geekbench 6. De Snapdragon haalde een single-core score van 1.954, terwijl de Tensor slechts 1.507 haalde. De multi-core scores van respectievelijk 5.154 en 3.852 lagen eveneens ver uit elkaar. We gaan er vanuit dat de Samsung Galaxy S24 iets hogere scores zal halen en opnieuw voorligt op de Google Pixel 8.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: batterij

Noch Google noch Samsung staan bekend om hun geweldige batterijen en hoge oplaadsnelheid. In plaats daarvan richten ze zich op energie-optimalisatie en het minimaliseren van batterijdegradatie op lange termijn. Op die manier kan je je telefoon langer gebruiken zonder dat hij vastgelijmd zit aan een powerbank.

De Galaxy S24 heeft een iets grotere batterij van 4.000mAh, maar de oplaadsnelheid blijft hetzelfde. Met kabel kan je 25W-opladen, draadloos haalt hij 15W en je kan ook andere apparaten draadloos opladen op de achterkant van de Samsung Galaxy S24 met maximaal 4,5W. De Samsung Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra kunnen trouwens sneller opladen met kabel (45W).

De Pixel 8 belooft een vergelijkbare 27W met kabel en 18W draadloos, inclusief ondersteuning voor omgekeerd draadloos opladen. De 4.575mAh-batterij gaf ons meer dan zes uur schermtijd per lading tijdens de review en na 30 minuten aan de oplader zat het batterijniveau rond 54 procent. Ter vergelijking: de Galaxy S23 haalde 10,5 uur gebruikstijd op een volle batterij en zat ook voor de helft vol na een halfuurtje opladen. De gebruikstijd kan anders zijn door de Exynos-processor (meer daarover in de volledige review), maar de oplaadsnelheid is identiek.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: eindoordeel

Hoewel we pas een definitief oordeel kunnen vellen nadat we de Samsung Galaxy S24 aan een volledige review hebben onderworpen, wordt er al veel duidelijk uit deze vergelijking. Een onbetwiste winnaar is er echter niet in dit geval.

Beide telefoons hebben vergelijkbare schermen, terwijl de Samsung Galaxy S24 profiteert van een extra camera. Op vlak van pure prestaties en gaming neemt Samsung eveneens het voortouw, maar dit jaar zal AI mogelijk de doorslaggevende factor zijn. Google zet al langere tijd in op AI-functies terwijl Samsung dit jaar voor de eerste keer groots uitpakt met AI.

Tot slot kost de Google Pixel 8 ook 100 euro minder, dus het is niet meer dan normaal dat hij op sommige vlakken achterop hinkt. Je kan hem nu al met kortingen van 100 euro of meer vinden, waardoor je in feite 200 euro minder betaalt dan voor de Samsung Galaxy S24. Als we klaar zijn met onze volledige review van de Galaxy S24 vullen we deze vergelijking verder aan, dus kom binnenkort zeker terug!