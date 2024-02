Samsung vs Garmin: welke smartwatch is geschikt voor jou?

Samsung en Garmin zijn twee gigantische namen als het aankomt op wearables. Waar Samsung focust op een geweldige smartwatch-ervaring met daarbovenop sportfuncties, biedt Garmin in de eerste plaats uitgebreide fitnesstracking en -data met daarbovenop een toefje smartwatch.

Deze merken hebben een groot aanbod om uit te kiezen (vooral Garmin), waardoor er altijd wel iets bij zit wat je zoekt. Of je nu op zoek bent naar uitgebreide smartwatchfuncties zoals contactloos betalen en muziekopslag, of verschillende fitnessfuncties om je krachttraining en conditie beter in de gaten houden, er zit sowieso iets voor jou bij.



De vraag is dan ook duidelijk: welk merk moet je kiezen? Wij hebben de zwakke en sterke punten voor de twee merken opgesomd en na dit artikel kan je dan ook een weloverwogen keuze maken of je voor Samsung gaat of voor een van de beste Garmin-horloges.

Samsung vs. Garmin: verschillende modellen

Samsung is een gerenommeerd smartphonemerk, maar natuurlijk is het Zuid-Koreaanse ook erg bekend binnen de smartwatchwereld. Het heeft (nog) niet de allure van een merk als Apple, maar als het aankomt op traditionele smartwatches zit het heel erg in de buurt.

De eerste Samsung Galaxy Watch kwam in 2018 op de markt dus het merk heeft al heel wat jaartjes ervaring. We zijn inmiddels aangekomen bij de Samsung Galaxy Watch 6 met de Samsung Galaxy Watch 7 die verwacht wordt in augustus 2024.

Samsung-horloges zijn erg veelzijdig en je kunt ze als sporthorloge gebruiken, maar ook als reguliere smartwatch. Toch zijn merken zoals Samsung en Apple logischerwijze meer gericht op de traditionele smartwatchmarkt. Je kan de Galaxy Watches bijgevolg beschouwen als een kleine smartphone om je pols. Hieronder vind je een overzicht van de horloges die momenteel goed beschikbaar zijn:

Garmin is een van de grootste fabrikanten als het aankomt op sporthorloges en gps-tools voor allerlei outdooractiviteiten en expedities. De oorspronkelijke focus was mensen helpen om beter te navigeren in hun omgeving. Het merk is uiteindelijk uitgegroeid tot producent van geavanceerde sporthorloges in uiteenlopen prijsklassen.



Het bedrijf staat bekend om zijn speciale sporthorloges, zoals de Forerunner- en Fenix-serie met de Garmin Fenix 7 Pro, en slanke activity trackers. Met de komst van de Garmin Venu 3 beschikt Garmin ook over een meer conventionele smartwatch. Met Garmin Instinct Crossover heeft Garmin zich ook gewaagd in de wereld van de analoge horloges, want dit unieke horloge is een mix tussen een analoog horloge en een "traditionele" Garmin-smartwatch.

Garmin werkt goed samen met Android en iOS, en biedt ondersteuning voor het verzenden van data naar een uitgebreide lijst (externe) apps. Verder heb je toegang tot de Connect IQ-winkel om extra apps, widgets, wijzerplaten en meer aan de horloges toe te voegen.

Of je nu kiest voor een van de eenvoudige activity trackers of voor een horloge met meer functies, Garmin probeert de ervaring zo consistent mogelijk te houden voor al zijn toestellen. Hieronder vind je een kort overzicht van de Garmin-horloges die wij reeds getest hebben:

Samsung vs. Garmin: fitnessfuncties

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Watches komen met alle functies die je verwacht van een goede smartwatch. Denk hierbij aan een groot AMOLED-display, apps op het horloge en optionele LTE-connectiviteit zodat je ook verbonden blijft zonder smartphone in de buurt. Je krijgt ook hetzelfde grote minpunt van een smartwatch en dat is natuurlijk een slechte batterijduur. Zelfs de nieuwste Samsung Galaxy Watch 6 heeft nog steeds maar een batterijduur van 40 uur. Dat niet eens twee volledige dagen, terwijl Garmin-horloges vaak twee weken halen.

De Samsung Galaxy Watch 6 zit vervolgens boordevol gezondheids- en fitnessfuncties. Zo krijg je, net als op de Galaxy Watch 5 (Pro), slaapcoaching waarbij je na vijf zeven nachten met het horloge een slaapdier of chronotype toegewezen krijgt en je slaapcoachingstips krijgt op basis van die analyse. Dit chronotype geeft ook tips over wanneer je waarschijnlijk de meeste energie hebt om te werken of te sporten. Het klinkt misschien een beetje raar, maar het werkt wel. Verder kan het horloge je huidtemperatuur en de zuurstof in je bloed meten. Alle data kan je daarna overzichtelijk bekijken op je telefoon.

Hoewel een paar dingen ontbreken van de gebruikelijke Garmin-horloges is de Samsung Galaxy Watch 6 een echte aanrader voor (beginnende) hardlopers. Je krijgt alle statistieken die je nodig hebt als hardloper. Denk hierbij aan een full-color gps-kaart, verticale oscillatie en contacttijd met de grond en allerlei workouts en custom workouts die je zelf kan toevoegen en aanpassen.

Een belangrijk punt is de compatibiliteit met smartphones van andere merken. De Samsung Galaxy Watches werken het beste met Samsung-smartphones en alleen dan heb je toegang tot alle functies. In combinatie met andere smartphones geniet je nog van de meeste functies. Zo worden sportactiviteiten nog altijd nauwkeurig getrackt, maar kan je het horloge bijvoorbeeld niet gebruiken om de camera van je telefoon vanop afstand te bedienen. Ten slotte werkt een Samsung Galaxy Watch niet met een iPhone, aangezien de Galaxy Wearable-app niet aanwezig is in de App Store.

De Galaxy Watch 6 is meer smartwatch dan sporthorloge. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Garmin-horloges staan bol van de functies van sporttracking tot de Body Battery Monitor. De hoeveelheid functies die je krijgt hangt natuurlijk wel af van het apparaat en serie, maar veel functies zijn beschikbaar op alle horloges van Garmin.

Of je nu een Vivosmart of een Fenix hebt, je krijgt sowieso 24/7 activiteitentracking, constante hartslagmetingen en slaaptracking. Je krijgt ook toegang tot een aantal trackingfuncties van Garmin, zoals Move IQ en een adaptieve stappenteller, om je op een subtiele manier aan te sporen om meer te bewegen. Je kan verder ook je stress meten, ademhalingsoefeningen doen, je cyclus bijhouden en gebruikmaken van Garmins Body Battery monitor. Hiermee kan je aan de hand van je slaappatronen en hartslag kijken hoeveel energie je die dag hebt.



Sporttracking is waar Garmin echt in uitblinkt. Het merk ondersteunt talloze sporten waaronder hardlopen, fietsen, zwemmen (in een zwembad of in open water) en meer. De statistieken die Garmin bijhoudt zijn dan ook erg handig. Sommige modellen zoals de Garmin Fenix of Forerunner 955 hebben toegang tot specifieke outdoorsportprofielen zoals skiën, klimmen en zelfs paddleboarden. Je kan tijdens outdooractiviteiten zelfs je route bijhouden met de offline kaarten op het horloge.

Hartslagmetingen staan centraal bij Garmin, zodat je meer inzicht krijgt over hoe je trainingen verlopen, hoe snel je weer herstelt en wat je inspanningsniveau is tijdens het sporten. Bij de meeste Garmin-apparaten kan je nog kiezen om een externe hartslagmeter te gebruiken die om je borst gaat. Dat is handig als je twijfelt over de betrouwbaarheid van de sensors op de horloges.

Samsung vs. Garmin: prijzen

(Image credit: Future)

In Nederland en België begint de prijs voor de Samsung Galaxy Watch 6 bij de 279 euro voor de reguliere Bluetooth-versie en vanaf 369 euro voor de versie met Bluetooth en 4G. Eerdere Galaxy Watches hanteerden ongeveer dezelfde adviesprijs, maar natuurlijk kan je deze horloges tegenwoordig voor een stuk minder kopen.

Qua prijs valt de Galaxy Watch hartstikke mee en je krijgt ook veel waar voor je geld. Samsung hanteert geen prijzen zoals de Apple Watch Ultra die probeert te concurreren met echte Garmin-klassiekers, maar gewoon volledig door de mand valt als het aankomt op batterijduur. Oudere modellen zoals de Galaxy Watch 4, die nog steeds gewoon een goede gebruikerservaring biedt, kan je online voor minder dan 150 euro krijgen.

Samsung Galaxy Watch 6 (Image credit: Samsungh 6 )

Garmin-horloges variëren in prijs, afhankelijk van de materiaalkeuze (saffierglas en titanium kosten meer), en of je een smartwatch wilt hebben die je ook kan opladen door gewoon in de zon te lopen. Garmins variëren over het algemeen tussen de 150 euro en 2000 euro.

Het assortiment van Garmin is wel ongekend groot. Het merk heeft gespecialiseerde smartwatches voor duikers, piloten, bergbeklimmers, je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het. Om een voorbeeld te noemen: de Garmin Descent Mk3 van 1.249,99 euro is een smartwatch voor duikers die een complete duikcomputer om hun pols willen hebben. Zulke specialistische smartwatches ga je niet bij een merk als Samsung zien. Dat is ook totaal niet nodig, want dat is niet de doelgroep die voor een Samsung kiest.

Samsung vs. Garmin: batterijduur

De smartwatches van Samsung zijn allemaal mooi, zijn responsief en werken gewoon zoals ze horen te werken. Maar net zoals de horloges van Apple en Google is de batterijduur gewoon erg karig vergeleken met de beste Garmin-horloges. In het geval van de Samsung Galaxy Watch 6 krijg je een batterij van 300mAh voor het 40mm-model en 425mAh bij het grotere 44mm-model. Het zijn geen kleine batterijen, maar ze zijn gewoon erg inefficiënt als je ze vergelijkt met Garmin of zelfs Fitbit.

Als je het always-on display aan hebt staan, dan kijk je naar een maximale 30 uur batterijduur en zonder het always-on display kijk je naar een batterijduur van rond de 40 uur. Voor een smartwatch is dit standaard, maar tegenover Garmin stelt dit niets voor.

Garmin blijft de absolute meester als het aankomt op batterijduur. Horloges zoals de Garmin Instinct Crossover kunnen met normaal gebruik makkelijk meer dan drie weken mee en en als je de Solar-versie hebt dan wordt dit alleen nog maar meer. De standaard 47mm Fenix 7 kan ongeveer 18 dagen meegaan in de normale smartwatchmodus en heeft daarnaast nog energiebesparende opties.

De grotere Fenix 7X kan bijvoorbeeld tot 90 dagen verder op een lading. Met het opladen op zonne-energie en energiebesparende opties ingeschakeld, kan hij in theorie zelfs een heel jaar meegaan zonder op te hoeven laden. Dit zijn getallen waar de grote smartphonemerken anno 2024 nog alleen maar van kunnen dromen. We verwachten ook niet dat dit in de nabije toekomst erg zal veranderen.

(Image credit: TechRadar)

Samsung vs. Garmin: conclusie

Samsung is met bepaalde smartwatches misschien concurrentie voor Garmin, maar op veel gebieden komen de twee merken qua behoeftes en doeleinden gewoon niet overeen. Voor iPhone-gebruikers is de keuze zelfs extra eenvoudig, want een Galaxy Watch werkt überhaupt niet met een iPhone. We zouden zelfs durven zeggen dat een Galaxy Watch het geld niet waard is als je geen Samsung-smartphone gebruikt.

De Galaxy Watches zijn makkelijk te gebruiken en zijn in de eerste plaats een smartwatch en daarna pas een sporthorloge. Je koopt geen Galaxy Watch als sport je enige focus is. Als je een beginnend tot gematigd sporter bent, zijn deze horloges meer dan genoeg voor de meeste behoeften. Toch is de hartslagmeting niet altijd perfect en kan vooral de batterijduur beter.

Wie voor een Garmin-horloge zou moeten gaan, is iemand die meer waarde hecht aan de uitgebreide functies voor sporttracking waar Garmin om bekend staat. De indrukwekkende batterijduur van Garmin is verder iets waar Samsung alleen maar van kan dromen.

Of je nu kiest voor een Forerunner, Venu of een Fenix, je kunt er zeker van zijn dat ze een fantastische ervaring bieden met de meest nauwkeurige data die je kan verwachten. De meeste Garmins hebben niet een gigantisch AMOLED-scherm met de nieuwste trucjes, maar dat is het mooie van Garmin: het hele assortiment is zo groot dat je stiekem toch wel een aantal zeer goede smartwatches vind met zulke specs, of die in ieder geval in de buurt komen. Qua keuzemogelijkheid en compatibiliteit met zoveel mogelijk smartphones is Samsung simpelweg geen match voor Garmin.