Je Garmin Connect-app krijgt binnenkort permanent een nieuwe look

Toen Garmin op CES een nieuw ontwerp van de Garmin Connect-app liet zien, was een van onze vele vragen: "Hoe snel zal het klaar?". Nu blijkt het nieuwe ontwerp eerder klaar te zijn dan verwacht. Dit gerucht is afkomstig van the5krunner (via Notebook Check), waarbij hun bron suggereert dat de bèta in de komende "vier tot zes weken" beschikbaar zou zijn voor het grote publiek.

Dat is geen enorme verrassing aangezien een deel van de revisie al deel uitmaakt van een gesloten bèta die in januari is gestart. Het zal hoe dan ook spannend zijn voor Garmin-gebruikers, want volgens Joe Shrick, VP Fitness bij Garmin, zorgt de update voor relevantere inzichten die hen zullen informeren en inspireren.

De bron van 5KRunner, alleen bekend als JW, geeft vervolgens aan dat de essentie van de geplande veranderingen aan de homepage ongewijzigd blijft. Voor gebruikers die in januari toegang kregen tot de gesloten bèta verandert er bijgevolg weinig.

Hoewel we altijd onder de indruk zijn geweest van Garmin Connect vanwege de enorme hoeveelheid gegevens, snappen we dat dit voor beginners te veel van het goede kan zijn. Met dat in gedachten hoeven gebruikers misschien maar een paar weken te wachten op bijgewerkte categorieën zoals Activiteit van Vandaag, Evenementen, Trainingsplannen en meer.

1. Eenvoudigere onderverdelingen

Zoals hierboven vermeld, is de nieuwe Garmin Connect app-erop gericht om je sneller naar je gegevens te leiden. Dit wordt gedaan via de Garmin Connect-startpagina, die aanpasbare onderdelen bevat zodat je zelf kan aangeven wat je wil zien. Dat kan een In Focus-paneel zijn voor je Training Readiness of een paneel met aankomende Evenementen en Trainingsplannen.

2. Focus!

Het In Focus-gedeelte van het nieuwe ontwerp van de Garmin Connect-app doet precies wat de naam suggereert: het zorgt voor een diepere duik in specifieke gegevens. Dit omvat alles van Slaapscore, Body Battery, Training Readiness Score en meer, waartussen je kunt navigeren met een snelle swipe over het scherm. Je kunt ook wekelijkse activiteitentrends bekijken, zodat je kunt zien hoe je lichaam de afgelopen zeven dagen is veranderd.

3. Ga de strijd aan met vrienden

Verbindingen en Uitdagingen krijgen een opknapbeurt met het aankomende herontwerp van Garmin Connect. Nu ze duidelijker "Competities" worden genoemd, kun je het klassement van je vrienden, familie en anderen zien vanop de startpagina. Dat maakt het veel gemakkelijker om bij te houden wie van jullie vooraan staat.