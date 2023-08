Sony WF-1000XM5 vs Sony WF-1000XM4: welke oordopjes zijn het beste?

De Sony WF-1000XM4 oordopjes zijn al een tijdje onze favoriete oordopjes met noise-cancelling. Ze staan bovenaan onze lijst van beste draadloze oordopjes sinds ze in 2021 werden uitgebracht en ze staan hoog in elke andere gids over oordopjes die we hebben.



Wat we willen zeggen is dat het een uitstekend paar oordopjes is. Maar nu de Sony WF-1000XM5 uit zijn gebracht met kleinere oortjes, extra microfoons en meer is de kans aanwezig dat zij de toppositie zullen opeisen.



De Sony WF-1000XM5 oordopjes zijn de nieuwste volledig draadloze oordopjes van Sony en zijn in augustus op de markt gebracht. Ze beloven de XM4 op een aantal belangrijke punten te updaten, van een slanker ontwerp tot verbeterde noise-cancelling.



Gelukkig is onze Sony WF-1000XM5 review nu live als je overweegt te investeren in deze nieuwe krachtpatsers. Maar als je de WF-1000XM4 al hebt en wilt weten of je hem moet upgraden, lees dan vooral verder.



In onze gids hieronder zetten we de twee Sony oordopjes tegen elkaar af om definitief uit te vinden welke de beste is: de Sony WF-1000XM5 of Sony WF-1000XM4?

Sony WF-1000XM5 vs Sony WF-1000XM4: Prijs en releasedatum

De nieuwste Sony WF-1000XM5 oordopjes zijn op 24 juli gelanceerd en worden begin augustus geleverd. Ze kosten 320 euro in Nederland en België.



Deze prijs is logisch als je bedenkt dat de XM4's 280 euro kostten toen ze voor het eerst uitkwamen, op 8 juni 2021. Tegenwoordig zijn de Sony WF-1000XM4 oordopjes echter iets goedkoper te vinden. Bij het schrijven van deze gids hebben we even bij de grote retailers gekeken en we vonden ze vaak voor iets minder dan 200 euro.



Dat betekent dat als je moet kiezen tussen de twee oordopjes, je waarschijnlijk de oudere en nu verouderde Sony WF-1000XM4 voor minder zult vinden, maar dat is te verwachten.



In termen van hoe deze prijzen zich verhouden tot de bredere high-end markt van echte draadloze oordopjes, zijn ze vergelijkbaar met de concurrentie. De Apple AirPods Pro 2 zijn momenteel verkrijgbaar voor 299 euro en de Bose QuietComfort Earbuds 2 zijn ook te vinden voor 299 euro.

De Sony WF1000XM4 is een fantastisch paar volledig draadloze oordopjes, maar hoe verhouden ze zich tot de WF-1000XM5? (Image credit: Sony )

Sony WF-1000XM5 vs Sony WF-1000XM4: Functies

Een van de dingen die het meest opvalt bij de Sony WF-1000XM5 oordopjes is de beloofde noise-cancelling. Sony claimt dat deze oordopjes "de beste noise-cancelling op de markt" leveren.



Wat de ANC zo goed zou moeten maken is een nieuwe mic array en 8.4mm driver unit die Sony Dynamic Driver X noemt. Hierdoor leveren de XM5 oordopjes een reeks verbeteringen, waaronder rijkere audio, duidelijkere vocalen en een betere ervaring. Dat is inclusief een nieuwe Integrated Processor V2, een HD Noise Cancelling Processor QN2e en drie microfoons per oordopje, inclusief dubbele feedback microfoons, wat naar verwachting de prestaties bij lage frequenties zal verbeteren.

Ter vergelijking: de XM4's hebben een oudere driver unit van 6 mm, één processor en slechts twee microfoons per oordopje voor ruisonderdrukking. Het resultaat is dat de Sony XM4's goede ANC leveren, maar nooit de beste in hun klasse. Naar onze mening ging die prijs altijd naar de Bose QuietComfort Earbuds en meer recentelijk de Bose QuietComfort Earbuds 2.



We hadden het al over de geweldige gesprekskwaliteit van de XM4. Sony zegt echter dat de nieuwe XM5 oordopjes beschikken over "Sony's beste gesprekskwaliteit ooit". De verbeteringen zijn aangebracht met een ruisonderdrukkingsalgoritme en verbeterde 'bone conduction'-sensoren. Sony zegt dat stemmen duidelijker zullen zijn, zelfs in rumoerige omgevingen, en dat windruis in de buitenlucht wordt verminderd.



Enkele andere opvallende kenmerken van de Sony XM5s zijn de multi-point koppeling met twee apparaten, die na de lancering met een update naar de XM4's kwam.

Sony WF-1000XM5 vs Sony WF-1000XM4: Geluid

We zijn altijd dol geweest op de audioprestaties van de XM4. In onze review zeiden we dat ze een "gebalanceerd en overtuigend geluid" leverden. We vonden ook dat ze geen enkel detail onopgemerkt lieten of ritmes of tempo's lieten hangen.

Maar de XM5 brengt meerdere verbeteringen. Sony zegt bijvoorbeeld dat de Dynamic Driver X unit zorgt voor een "brede frequentiereproductie, diepe bas en heldere zang". De onlangs ontwikkelde HD Noise Cancelling Processor QN2e en Integrated Processor V2 zorgen voor 24-bit audioverwerking en hoogwaardige analoge versterking die een "lage vervorming en kristalheldere audioweergave" levert.



Sony biedt zowel Ruimtelijke Audio als ondersteuning voor high-res audio met LDAC en DSEE Extreme voor het in real-time upscalen van digitale muziek bij zowel de XM5 als de XM4.



Het goede nieuws is dat de WF-1000XM5 geluidstechnisch zijn rijke historie meer dan waard is. Zijn ze echter beter dan de XM4? De bas is pittig en levendig, maar het totale geluid van de WF-1000XM5 is uiteindelijk gelijk aan, in plaats van beter dan, de XM4's.

Het ontwerp van de nieuwe XM5's (rechts) is vergelijkbaar met dat van de XM4's (links), maar subtiele veranderingen zullen ze zowel kleiner als lichter maken. (Image credit: Sony )

Sony WF-1000XM5 vs Sony WF-1000XM4: Design

De XM5's zien er ongeveer hetzelfde uit als de XM4's, maar net als de verbeterde ANC en de audiokwaliteit, zijn er een aantal sterke veranderingen in het ontwerp die de moeite waard zijn om te vermelden.



Ten eerste is er een nieuwe, glanzende textuur. Maar het belangrijkste is dat de XM5 25% kleiner en ongeveer 20% lichter (ongeveer 5,84 gram per dopke) zijn dan de XM4. Volgens ons is dat een aanzienlijk verschil, aangezien we al tevreden waren over het gewicht en de pasvorm van de XM4's.



Een van de meest interessante veranderingen in het ontwerp is dat de oordopjes verkrijgbaar zijn in vier maten, waaronder wat Sony een "ultraklein" SS-model voor kleinere oren noemt. Dit is goed nieuws voor iedereen met kleine gehoorgangen die in het verleden moeite had om volledig draadloze oordopjes te vinden die pasten.



In onze review van het oudere model zeiden we dat het langer duurde om de XM4 in te doen dan zou moeten. We kunnen je vertellen dat dit niet langer het geval is met het nieuwe model. Het is zelfs zo dat als je bijzonder grote oren hebt, je de nieuwe unieke polyurethaan oordopjes en de driverbehuizing een beetje te klein zult vinden. Maar nogmaals, je moet een vrij groot oor hebben om dit probleem te ervaren.

Sony WF-1000XM5 vs Sony WF-1000XM4: Batterij

Over de batterijduur valt niet veel te zeggen. De Sony WF-1000XM5 oordopjes hebben dezelfde batterijduur van acht uur als de XM4 met twee extra oplaadbeurten via de case. Het is jammer dat hier geen verandering in zit, maar als je kijkt naar de verbeterde technologie is het wel logisch.



In vergelijking met de concurrentie is acht uur vrij standaard. Ze overtreffen de Bose QuietComfort oordopjes 2, die slechts zes uur meegaan, en worden slechts met een paar uur overtroffen als je kijkt naar enkele middenklasse opties, zoals de JBL Live Pro 2, die 10 uur meegaan.

De Sony WF-1000XM5 oordopjes komen twee jaar na de WF-1000XM4 uit in 2021. (Image credit: Sony )

Sony WF-1000XM5 vs Sony WF-1000XM4: Oordeel

Er is geen twijfel mogelijk dat de geüpgradede Sony XM5 op papier de betere oordopjes zijn. Dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal.



Muziekpuristen zullen blij zijn met de beloofde upgrades van de audiokwaliteit en ANC, waardoor dit een setje van de best klinkende oordopjes op de markt is. Helaas ondervonden we in het echt een paar problemen met de connectiviteit en hadden we het gevoel dat de geluidskwaliteit van de Sony WF-1000XM5 heel erg goed was. Toch zijn de ANC en gesprekskwaliteit bij sommige concurrenten beter.



Als je al een setje van de XM4 hebt, of een paar in de aanbieding hebt gevonden, zijn ze nog steeds de moeite waard. Ze mogen dan ouder zijn, maar er is niets antiek of gedateerd aan de XM4's.