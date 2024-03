Xiaomi verbaast met de Redmi Buds 5 Pro oordopjes die verrassend goed zijn voor het voordelige prijspunt. De audiokwaliteit is fantastisch voor oortjes van 70 euro en de noise-cancelling en transparantiemodi zijn prima voor deze prijs, maar het design is wel iets te AirPods-achtig.

Redmi heeft in het begin van 2024 een reeks producten gelanceerd waaronder een nieuwe smartphone met de Redmi Note 13 Pro Plus review en de Redmi Watch 4. Hier hoort dus ook de nieuwe Redmi Buds 5 Pro bij, volledig draadloze oortjes in het budget- tot middensegment. Met een adviesprijs van 69,99 euro is deze Pro-versie 30 euro duurder dan de reguliere versie.

Redmi Buds 5 Pro review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds januari 2024

Adviesprijs van 69,99 euro

Twee kleuren: wit en zwart

De Redmi Buds 5 Pro liggen vanaf januari 2024 in de schappen. Deze draadloze oordopjes hebben een adviesprijs van 69,99 euro, maar zijn momenteel nog niet enorm goed verkrijgbaar buiten de eigen shop van Xiaoim. Met een prijskaartje van 39,99 euro kost de niet-pro versie 30 euro minder. Overigens verwachten we niet dat de adviesprijs heel lang rond de 70 euro blijft hangen, want vaak zakken oordopjes in dit segment al vrij snel.

Qua prijs komen deze oordopjes op een goede plek terecht met veel andere 'budget' oordopjes die voor veel duurder worden verkocht. Zo betaal je voor de Samsung Galaxy Buds FE zo'n 109 euro, de Sony WF-C500 hebben met 69 euro dezelfde prijs maar minder diep geluid en de Audio-Technica ATH-SQ1TWV zijn met 59 euro goedkoper maar die hebben geen active noise-cancelling.

De goedkope oordopjesmarkt is erg competitief met merken die steeds vaker budgetoortjes uitbrengen die verrassend goed zijn, en dan al helemaal voor de prijs. De Redmi Buds 5 Pro voelen niet aan als 70 euro.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Redmi Buds 5 Pro review: Specs

Swipe to scroll horizontally Type Draadloos, in-ear met siliconen dopjes Gewicht 5,1g per oordopje Drivers 6,5mm Batterij 10 uur met noise-cancelling en 28 uur extra met de oplaadcase Bluetooth Bluetooth 5.3 IP-certificering IP54

Redmi Buds 5 Pro review: functies

Onbetrouwbare draagdetectie

Multipoint is top

Goede app

Een van de belangrijkste kenmerken dat goede oordopjes kenmerkt, is een goede smartphone-applicatie. Dat zit gelukkig wel goed bij de Xiaomi Earbuds-applicatie die voorzien is van alle functies die je verwacht in een audio-applicatie. Denk aan opties voor audio-effecten, gebaren instellen zoals dubbele tik op de linker earbud voor pauzeren/afspelen, zoek je oordopjes en verschillende functies voor ruisonderdrukking en (gepersonaliseerde) transparantiemodi.

Deze oordopjes van 70 euro beschikken verrassend genoeg ook over multi-point pairing waardoor je bijvoorbeeld gewoon muziek kan luisteren op je laptop en telefoontjes kan beantwoorden op je telefoon, of gewoon muziek wisselen tussen twee apparaten.



Als je de oordopjes voor het eerst gebruikt, zal je wellicht denken dat deze oortjes niet over multi-point beschikt, maar de optie hiervoor zit verstopt in de instellingen. Op het beginmenu van de Xiaomi Earbuds-app moet je naar Aanvullende instellingen gaan en vervolgens Dubbele verbinding aanvinken en dan kan je gewoon de oordopjes op twee apparaten tegelijkertijd gebruiken. Onder deze optie kan je ook aanvinken dat je oproepen automatisch aanneemt, op zich wel handig als je deze oortjes op kantoor gebruikt.

Het feit dat draadloze oordopjes van 70 euro over multi-point beschikken is gerust fantastisch te noemen, want er zijn duurdere exemplaren te koop waar je deze functie niet eens krijgt. De oordopjes hebben draagdetectie, maar echt betrouwbaar is dit niet. Soms werkt het naar behoren, soms doe ik een oordopje uit en dan stopt de muziek al, soms speelt de muziek lekker door en wordt het nummer pas gepauzeerd als ik de oordopjes weer in doe. Geen dealbreaker, maar heel handig is het niet.

Features score: 4/5

Redmi Buds 5 Pro review: design en pasvorm

Lijken erg veel op AirPods

Aanraakbediening werkt naar behoren

De oplaadcase van de Redmi Buds Pro 5 is verkrijgbaar in drie kleuren: glossy wit, Aurora Purple en zwart. De onderkant van de zwarte case is voorzien van kunstleer en de glossy versie ziet er gewoon uit als een kopie van de Apple AirPods, een kenmerk dat nog een keer voorbijkomt. De case is voorzien van een lampje aan de voorkant, een USB-C-poort aan de onderkant en daarnaast zit de pair-knop die nauwelijks te zien is. Krasjes en pluisjes zie je jammer genoeg erg snel op de glossy finish.



De oordopjes zelf zijn pijnlijk AirPods-achtig en dat is gewoon zo jammer. Nu is het erg makkelijk om te zeggen dat elke witte earbud met een steeltje een Apple-kloon is, maar dat is natuurlijk wel wat je meteen ziet. Redmi heeft wel geprobeerd om de zijkant van het steeltje uniek te maken door een soort "marmertextuur" toe te voegen. Alleen de zwarte en witte versie hebben deze textuur, maar eerlijk gezegd ziet het er vooral rommelig uit.

De Redmi Buds 5 Pro komen met twee andere maten oordopjes en de pasvorm is prima. Wel had ik de neiging om de oortjes af en toe te verplaatsen wat weer als resultaat had dat mijn muziek werd gepauzeerd, maar dat kan aan mijn oren liggen. Binnen de applicatie werkte de pasvormtest ook snel en gemakkelijk waarna de geluidskwaliteit en ruisonderdrukking verbeterd zouden zijn. Hierover later meer. De oortjes vielen tijdens het sporten niet uit en hoewel ik na het headbangen op Knocked Loose de oortjes iets dieper moest drukken, had ik niet het gevoel dat ik ze halverwege de woonkamer zou lanceren.

Persoonlijk ben ik geen grote fan van touchcontrols op oordopjes, maar het werkt wel. Alle gebruikelijke gebaren zijn er, en het werkt vrij vloeiend. Soms is het beetje onnauwkeurig met aanrakingen die iets te enthousiast worden geaccepteerd en sommige aanrakingen die niet meteen geregistreerd worden. Over het algemeen was het wel accuraat.

Design en pasvorm score: 3/5

Redmi Buds 5 Pro review: audio en noise-cancelling

Goede audiokwaliteit

Noise-cancelling is prima

Extra geluidseffecten voegen niks toe

Je kan het mooiste design hebben, de meeste functies, fantastische marketing, maar als het geluid en de noise-cancelling van de oordopjes slecht zijn, dan maakt het toch niks uit.

De geluidskwaliteit van de Redmi Buds 5 Pro is erg indrukwekkend voor het prijspunt. De soundstage is gewoon goed. Bij veel goedkopere oordopjes merk je meteen dat de bas niet bestaat of juist belachelijk duidelijk in de mix zit waardoor andere aspecten van de muziek niet of nauwelijks naar voren komen. Dat is niet het geval bij deze oordopjes, want bij Blinding Faith van Knocked Loose werd ik aangenaam verrast door een sterke bas dat voor een heerlijk agressief hardcore nummer zorgt zonder dat de hoge- en middentonen van het nummer wegvielen.



Maar ook bij Kiss the Ring van de uitstekende Dune: Part Two soundtrack door Hans Zimmer kwamen de losse instrumenten fantastisch tot hun recht. Deze epische soundtrack klinkt geweldig op de Redmi Buds 5 Pro en dat is toch een behoorlijke prestatie. De Dune: Part Two soundtrack is namelijk erg uniek en vooral zeer technisch met verschillende instrumenten die we niet vaak in muziek horen, zoals doedelzakken en andere elektrische cello's. Ik voelde bijna alsof de Kwisatz Haderach binnen mij ontwaakte.



Wat mij gelukkig niet ontwaakte, waren schreeuwende kinderen in de trein. De noise-cancelling is namelijk vrij goed, en helemaal voor dit prijspunt. In een kantoor met de radio aan hoor je nog steeds een licht geroezemoes, maar zodra je muziek aanzet, is dat helemaal verdwenen.

De actieve ruisonderdrukking werkt volgens Redmi tot 52 decibels en ik hoop voor iedereen dat collega's daar niet gemakkelijk overheen komen. Moet je toch mensen om je heen duidelijk kunnen horen, dan zijn er ook nog drie verschillende transparantiemodi: Normaal, Versterk de stem en Omgevingsgeluid versterken. De ervaringen met de transparantiemodi komen overeen met de namen van de verschillende modi.

Er zijn ook audio-effecten, maar daar blijf ik meestal af. In de praktijk valt het op dat vaag-klinkende opties zoals "Meeslepend geluid" het geluid van media vervormen tot iets wat het niet is. En ja, de Redmi Buds 5 Pro hebben die functie ook, en ja, je kan deze beter vermijden. Waarom zou je de soundstage aanpassen? Denis Villeneuve heeft samen met zijn team bloed, zweet en tranen in Dune: Part Two gestopt en al helemaal in de soundstage, maar blijkbaar is dat niet "meeslepend" genoeg.

Daarnaast heb je ook nog "Adaptief geluid" waardoor het geluid automatisch aangepast wordt op basis van je omgeving en de vorm van je oor. Ik heb dit getest, maar merkte weinig verschil. In de EQ, of "Audiobalans" zoals het heet in de app, heb je de mogelijkheid om de hoge tonen, lage tonen en de stem te versterken en daarnaast kan je de equalizer ook naar eigen inzicht configureren. Dit is echter niet nodig, want het geluid is gewoon goed.

Audio en noise-cancelling: 4/5

Redmi Buds 5 Pro review: batterij

10 uur batterij, en 38 uur met de case

Laadt snel op

Niet draadloos oplaadbaar

De batterijduur is gerust goed te noemen. Volgens Redmi gaan de oortjes 10 uur mee en dat klinkt behoorlijk aannemelijk. Hoewel ik de oortjes niet 10 uur lang heb gedragen, kwam ik tijdens een erg lange wandeling van 7 uur redelijk dichtbij het getal dat Redmi noemde. De batterij van de oordopjes schommelde rond de 10 - 20% op het einde, maar ik had wel een groot gedeelte van die wandeling noise-cancelling aanstaan, dus dit is meer dan voldoende.



Redmi beweert dat de case 38 uur mee kan gaan en daar geef ik ze de voordeel van de twijfel van. Ik heb geen stopwatch aangezet terwijl ik de oordopjes gebruikten, maar het kwam neer op 1 tot 2 keer opladen gedurende de week. Dit hangt natuurlijk af van het gebruik, maar er valt weinig te klagen.



De case laadt snel op, dus als je tussen meetings door even de oordopjes moet opladen dan kan dat gemakkelijk. Als je zonder batterij komt te zitten, dan is dat 100 procent jouw eigen schuld.

Batterij score: 4/5

Moet je de Redmi Buds 5 Pro kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Verrassend goed voor deze lage prijs. 4/5 Features Multipoint en uitgebreide app zijn fijn, draagdetectie kan beter. 4/5 Design en pasvorm Lijken wel erg veel op Airpods. 3/5 Audio en noise-cancelling Verrassend gedetailleerde audio met sterke bas. Degelijke noise-cancelling, maar de extra geluidseffecten voegen niks toe. 4/5 Batterij Batterijduur is goed, maar niet spectaculair. 4/5

Koop ze als...

Je goede oordopjes wilt voor een redelijke prijs

Dit zijn niet de meest premium oortjes die je kan kopen, maar voor de prijs zijn ze erg goed. Beter dan verwacht.

Je graag multipoint gebruikt

Niets is fijner dan oortjes op meerdere apparaten te kunnen gebruiken, maar meestal zien we die functie niet terug op dit prijspunt.

Je van sterke bas houdt

Deze oordopjes hebben een sterk, gebalanceerd geluid met een goede focus op de bas. Het is niet te hard en je hebt geen extra bass boost nodig om goed geluid te krijgen.

Koop ze niet als...

Je een uniek design wilt

Het zijn in principe AirPods, maar dan zonder de kwaliteit die Apple levert. Er zijn andere oordopjes waarmee je niet het gevoel hebt dat je een wannabe Apple-fan bent.

Je jouw geluid tot perfectie wilt tunen

De equalizer heeft een aantal extra settings en er zijn ook mogelijkheden om meeslepend geluid aan te zetten, maar het voegt in de praktijk weinig tot niets toe.

Je een groter budget hebt

De Redmi Buds 5 Pro zijn erg goed voor het prijspunt, maar er zijn natuurlijk betere oordopjes beschikbaar. De Sony WF-1000XM4 liggen bijvoorbeeld rond de 200 euro.

Redmi Buds 5 Pro: alternatieven

Sony WF-C700N

Hoewel de Sony WF-C700N geen automatische draagdetectie hebben, klinken ze geweldig en bevatten ze 360 Reality Audio. Een voordeel ten opzichte van de Redmi Buds 5 Pro zijn de fysieke knoppen als je niet van touch controls houdt. Lees hier onze Sony WF-C700N review