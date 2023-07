Sony heeft zowat alles in deze kleine oordopjes gestopt en levert een extra setje dopjes mee zodat ze perfect passen. LDAC, de beste DSEE-upscaler en Bluetooth 5.3 zijn allemaal aanwezig, de batterijduur is sterk en het geluid is van topkwaliteit. De verbindingsproblemen, matige noise-cancelling en volumebediening op de oordopjes zelf gooien helaas wat roet in het eten.

Sony WF-1000XM5: review in een notendop

De Sony WF-1000XM5 zijn de oordopjes waarnaar we het meest hebben uitgekeken. De geruchten over het kleinere formaat blijken te kloppen, want de oordopjes zijn 25 procent kleiner en 20 lichter dan de Sony WF-1000XM4. De vraag is nu of Sony hetzelfde topklasse geluid in dit kleinere pakketje heeft verwerkt.

Het is nog steeds een overtuigend setje oordopjes met noise-cancelling, maar de audiowereld heeft niet stilgestaan de voorbije jaren. Bose heeft zijn noise-cancelling naar nieuwe hoogtes getild en ook de Samsung Galaxy Buds Pro 2 geven je veel waar voor je geld. We kunnen nu al zeggen dat de Sony WF-1000XM5 oordopjes niet de beste optie zijn voor iedereen. Sommige aspecten doet de concurrentie namelijk beter.

Een kort overzicht van de verbeteringen in Sony's nieuwste oordopjes: je krijgt nu Bluetooth 5.3 en drie microfoons per oordopje, waaronder twee feedback microfoons, evenals Sony's nieuwe dubbele geïntegreerde Processor V2. In mensentaal wordt dat iets als dit: er zijn allerlei nieuwe onderdelen die ervoor moeten zorgen dat de noise-cancelling beter werkt.

De batterij is overgenomen van het oude model en geeft je acht uur luistertijd in de oordopjes en zestien uur extra als de case volledig is opgeladen. Handig is de snellaadfunctie van de case. Na amper drie minuten opladen heb je al weer genoeg batterij om een uur te luisteren. Net zoals vorig jaar, kan de case draadloos worden opgeladen.

Je krijgt nu ook vier paar dopjes, waaronder een nieuw 'SS'-formaat voor kleinere oren. Er is een beengeleidingssensor om te detecteren of de gebruiker spreekt en het gaas van de microfoon is beter dankzij een nieuw ontwerp.

Ondanks de extra optie voor superkleine oordopjes en het uitstekende, diepe, dynamische geluid van Sony, is de concurrentie in 2023 niet mild. We vonden dat de actieve noise-cancelling niet zo goed presteerde als bij concurrenten van deze prijs. Daarnaast hadden we te maken met connectiviteitsproblemen, waarbij de verbinding gewoon volledig werd verbroken.

Multi-point connectiviteit, LDAC en adaptieve noise-cancelling zijn allemaal aanwezig zoals je zou verwachten. De Sony WF-1000XM5 zullen daarom automatisch de noise-cancelling aanpassen op basis van je locatie en activiteit. Je krijgt ook Sony's 24-bits audioverwerking en DSEE Extreme realtime 'upscaling'-engine. Vertaling: wat je ook luistert, de oordopjes zullen er alles aan doen om de muziek top te laten klinken. Ook leuk nieuws voor Tidal-gebruikers is de ondersteuning voor 360 Reality Audio.

De Sony Connect-app lijkt erg op de app voor de Sony WF-1000XM4 en Sony WH-1000XM5. De app heeft al een tijdje hetzelfde ontwerp dat over het algemeen in de smaak valt bij alle gebruikers. We vinden het dan ook geen probleem dat Sony dezelfde app behoudt.

De bouwkwaliteit en batterijduur zijn beide toonaangevend. Het ontwerp is gestroomlijnd en de oordopjes voelen premium aan, vooral in vergelijking met het nieuwe instapmodel, de Sony WF-C700N. Die oordopjes zorgen verrassend genoeg voor een groot probleem: de C700N zijn zo goed dat je je afvraagt of je die extra euro's wel moet spenderen aan de WF-1000XM5.

Sony WF-1000XM5 review: Prijs en lanceringsdatum

Gelanceerd op 24 juli 2023

Adviesprijs van 320 euro

Sony ontsnapt niet aan de hogere prijzen en de nieuwe oordopjes zijn 40 euro duurder dan hun voorgangers. De Sony WF-1000XM4 kregen een adviesprijs van 280 euro, terwijl de Sony WF-1000XM5 een adviesprijs van 320 euro krijgen. De oordopjes zijn meteen na de lancering op 24 juli te koop.

Op dit prijspunt kan je niet om de Bose QuietComfort Earbuds II heen. Hun geluid komt in de buurt van wat Sony hier levert, terwijl de noise-cancelling stukken beter is. De noise-cancelling van de WF-1000XM5 is niet per se slecht, maar Bose doet het gewoon beter.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Sony WF-1000XM5 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Drivers 8,4mm Dynamic driver X Noise-cancelling Ja Batterijduur 8 uur in de oordopjes, 16 uur extra in de case Gewicht 4,2 gram per oordopje Connectiviteit Bluetooth 5.3, USB-C, Sony 360 Reality Audio, DSEE Extreme upscaling Waterbestendig IPX4 Andere features Sony Headphones Connect-app, ambient audio, windreductie

Sony WF-1000XM5 review: Features

Uitstekende 360 Reality Audio

Noise-cancelling is goed, maar niet de allerbeste

Sony's oordopjes blinken al jaren uit in combinatie met Tidal door de ondersteuning voor Sony 360 Reality Audio en die is dit jaar nog beter geworden. Doe ook zeker de oordopjestest die aangeeft of je de juiste dopjes gebruikt. Alle oren zijn anders en het kan zelfs dat je twee verschillende maten dopjes moet gebruiken voor elk oor.

Je krijgt de optie om het geluid te pauzeren als je de oordopjes uit je oren haalt en de optie om spraak vast te leggen tijdens een telefoongesprek zorgde ervoor dat de persoon aan de andere kant ons altijd goed hoorde. Daarnaast is er een functie die opmerkt wanneer je spreekt en de muziek pauzeert tot je weer stil bent.

De Sony Headphones Connect-app is al jaren een van onze favorieten. Je krijgt de bekende Adaptive Sound Control, die het niveau van de noise-cancelling regelt op basis van waar je bent en wat je doet. Vind je het niet leuk dat ANC wordt gebruikt wanneer je stilzit? Tik op het tandwiel in de koptelefooninstellingen van de app en je zal zien dat je elke instelling binnen dit profiel kan aanpassen. De Ambient Audio heeft daarnaast 20 verschillende niveaus die je makkelijk kan aanpassen met een schuifregelaar.

Maar is de noise-cancelling beter dankzij die nieuwe extra microfoon en processor? Wij vinden hem eerder "gewoon goed" en niet enorm indrukwekkend. Geluiden worden grotendeels verzacht, maar de airconditioning op kantoor bleef toch hoorbaar. Bose doet het op dit vlak duidelijk beter.

Features score: 4,5/5

Sony WF-1000XM5 review: audiokwaliteit

Uitstekende audio

360 Reality Audio met Tidal werkt top

Treble kan beter

Sony zegt dat het hard heeft gewerkt aan een helder basgeluid en een stevige bas en dat is geen grapje. Wat ons betreft, leveren de WF-1000XM5 oordopjes de beste bas die je kan vinden. Eigenaars van een Tidal-account worden extra verwend dankzij de 360 Reality Audio, maar zelfs bij het streamen van Spotify-muziek zetten de WF-1000XM5 rijke, dynamische prestaties neer.

Bij Dave and Central Cee's Sprinter gaat de textuur van de delicate Spaanse gitaar nooit verloren ten opzichte van de kenmerkende, genuanceerde en driedimensionale rap. Het is een prachtig gelaagde en expansieve mix die direct overgaat in een indrukwekkende bas.

Come To My Window van Melissa Etheridge is nog een showcase voor de audiotalenten van de WF-1000XM5. Ze leggen zelfs kleine tekortkomingen bloot in dit rocklied. John Coltrane's Moment's Notice laat trompetten, drums, bas en meer horen, allemaal prachtig geplaatst en vastgehouden in een samenhangende mix. Elke muzikale passage krijgt de ruimte krijgt om te schitteren.

Audiokwaliteit score: 4,5/5

Sony WF-1000XM5 review: Design

Compacte, comfortabele oordopjes

Volumebediening kan beter

Enkele verbindingsproblemen

Mensen met kleinere oren hebben het niet makkelijk op hun zoektocht naar draadloze oordopjes. Daar heeft Sony verandering in gebracht, eerst met de LinkBuds S en daarna met de WF-C700N die beide beter passen in kleinere oren. De WF-1000XM5 mogen zich nu aansluiten bij deze groep dankzij de nieuwe oordopjes in de extra kleine maat SS.

De case doet wat hij moet doen en sluit met een geruststellende klik. Het geborstelde plastic verzamelt ook geen vette vingerafdrukken. Sony wint geen prijzen met deze case en dat hoeft ook niet. Het geheel is nu kleiner en lichter, maar bevat toch dezelfde batterij als de XM4.

De aanraakgevoelige bovenkant van elk oordopje is gemakkelijk te vinden en de bediening werkt oké. Toch zijn er bij de concurrentie handigere manieren om de muziek te bedienen. Vier snelle tikjes om het volume aan te passen, is voor ons net iets te complex en vergroot de kans dat een tikje niet goed doorkomt. De swipe-bediening van de Google Pixel Buds Pro is bijvoorbeeld fijner.

De EQ kan je tot in de puntjes aanpassen in de app en met behulp van 'Find Your Equalizer' helpt de app je met het creëren van de best mogelijke EQ voor jou. Ons grootste probleem is de connectiviteit. Soms viel de verbinding volledig weg zonder duidelijke reden. Uiteindelijk werd dit vanzelf weer hersteld, maar het probleem deed zich voor bij verschillende smartphones in verschillende omgevingen. Wellicht kan het opgelost worden met een firmware-update via de app, maar dat maakte het niet minder vervelend tijdens het testen.

Sony heeft gezegd dat dit te maken kan hebben met de verbindingsinstellingen en inderdaad, in het tabblad Geluid van de Sony Headphones Connect app kun je de verbindingskwaliteit aangeven met deze opties: 'geluidskwaliteit prioriteit geven' of 'stabiele verbinding prioriteit geven'. Maar wat we ook deden, de problemen gingen niet weg.

Design score: 4/5

Moet je de Sony WF-1000XM5 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Features De app is enorm uitgebreid, maar de noise-cancelling is niet meer de allerbeste. 4,5/5 Audiokwaliteit De bas is top voor dit formaat en de algemene audio is gedetailleerd. 4,5/5 Design Comfortabele pasvorm, compacte case, helaas met verbindingsproblemen. 4/5 Prijs-kwaliteit De audio is uitstekend, maar de concurrentie is niet mild, vooral op vlak van noise-cancelling. 3,5/5

Koop ze als...

Je vooral muziek luistert met Tidal

Koppel de streamingdienst in de Sony Headphones Connect-app en je ontgrendelt Sony's eigen 360 Reality Audio in combinatie met topklasse DSEE-upscaling.

Je kleine oren hebt

Het extra SS oordopje is geweldig voor mensen met kleinere oren.

Koop ze niet als...

Je de allerbeste noise-cancelling wil

De noise-cancelling van de Sony WF-1000XM5 is goed, maar niet de allerbeste. Daarvoor moet je bij de Bose QuietComfort Earbuds II zijn.

Je grote oren hebt

Er mag dan een SS-oordopje zijn, maar er is geen XL-optie. Dit zorgt ervoor dat ze niet goed passen bij mensen met iets grotere oren.

Sony WF-1000XM5: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Sony WF-1000XM5 Bose QuietComfort Earbuds II Samsung Galaxy Buds 2 Pro Prijs 320 euro 299 euro 229 euro Drivers 8,4mm 9,3mm 10mm Noise-cancelling Ja Ja Ja Batterij 8 uur (oordopjes), 16 uur extra met de case 6 uur (oordopjes), 18 uur extra met de case 5 uur (oordopjes), 13 uur extra met de case Gewicht 4,2 gram per oortje 6,2 gram per oortje 5,5 gram per oortje Connectiviteit Bluetooth 5.3, (LDAC, 360 Reality Audio) Bluetooth 5.3, (SBC, AAC) Bluetooth 5.3, (24-bit audio) Waterbestendigheid IPX4 IPX4 IPX7 Andere features Sony 360 Reality Audio CustomTune audio Samsung Seamless Codec

Bose QuietComfort Earbuds II

Ze zijn niet zo subitel of comfortabel (ondanks de naam) als de Sony WF-1000XM5, maar de Bose geeft je de allerbeste noise-cancelling. Lees hier de volledige Bose QuietComfort Earbuds II review.