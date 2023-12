Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: de belangrijkste verschillen op basis van geruchten

Samsung zal zijn aankomende Samsung Galaxy S24-serie naar verwachting in januari 2024 lanceren. De serie zal bestaan uit een standaard Galaxy S24, een grotere Galaxy S24 Plus en een extra premium Galaxy S24 Ultra. Dit zijn dus ook gewoon weer de opvolgers van de toestellen uit de uitstekende Samsung Galaxy S23-serie.

De drie nieuwe smartphones zullen ongetwijfeld een aantal van de beste Samsung-smartphones ooit worden en misschien zelfs een aantal van de beste smartphones in het algemeen. Als we de geruchten moeten geloven lijkt de standaard Galaxy S24 een redelijk aantal features gemeen te hebben met Apple's nieuwste instapmodel, de iPhone 15.

In dit artikel vergelijken we alles wat we weten over de iPhone 15 met alles wat we tot nu toe hebben gehoord (en dus denken te weten) over de aankomende Samsung Galaxy S24. Natuurlijk zullen we deze toestellen ook nog eens tegenover elkaar zetten wanneer ze ook echt beide beschikbaar zijn.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: specs vergelijking

Hieronder zie je een overzicht van de belangrijkste specs van de iPhone 15 en de zogenaamde specs van de Samsung Galaxy S24.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: specs iPhone 15 Samsung Galaxy S24 (volgens geruchten) Afmetingen: 147,6 x 71,6 x 7,80 mm Onbekend Gewicht: 171 gram Onbekend Display: 6,1-inch Super XDR OLED 6,2-inch Dynamic AMOLED Resolutie: 2.556 x 1.179 pixels 2.340 x 1.080 pixels Refresh rate: 60Hz 40Hz-100Hz variabel Processor: A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 Camera's achter: 48MP-hoofdcamera (24 mm, ƒ/1.78), 12MP-ultrawide (13 mm, ƒ/2.2) 50MP-hoofdcamera (24 mm, ƒ/1.8), 12MP-ultrawide (13 mm, ƒ/2.2), 10MP-telefotocamera (70 mm, ƒ/2.4) Selfiecamera: 12MP 12MP RAM: 6GB 8GB Opslag: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: prijs en beschikbaarheid

De iPhone 15-serie werd in september 2023 gelanceerd. (Image credit: Apple)

De iPhone 15 werd op 12 september 2023 officieel onthuld en was vervolgens vanaf 15 september te bestellen voor de volgende prijzen: 969 euro voor het 128GB-model, 1.099 euro voor het 256GB-model en 1.349 euro voor het 512GB-model.

Samsung heeft zelf nog geen lanceringsdatum bevestigd voor de Samsung Galaxy S24. Technisch gezien heeft het bedrijf het bestaan van de Galaxy S24 nog niet eens bevestigd. Meerdere geruchten wijzen echter naar een release in januari 2024. Leakers hebben ook specifiek 17 januari aangegeven als de officiële lanceringsdatum. Naar verwachting worden pre-orders beschikbaar gemaakt op 18 januari. Voor nu nemen we deze geruchten echter nog maar met een korreltje zout.

We hebben nog niet veel gehoord over de prijzen van de Galaxy S24, maar één gerucht hint naar het idee dat Samsungs aankomende standaardmodel dezelfde prijs zal houden als de Galaxy S23. Dat zou betekenen 949 euro voor het model met 8GB aan RAM en 128GB aan opslagruimte en 1.009 euro voor het model met 8GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte. Met andere woorden, we verwachten dat de prijs van de Galaxy S24 vergelijkbaar zal zijn met de prijs van de iPhone 15.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: design en display

Image 1 of 3 Het display van de iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) De achterkant van de iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) De zijkant van de iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Qua design ziet de iPhone 15 er niet echt heel erg anders uit dan Apple's laatste paar iPhones. Hij heeft alleen iets meer gebogen randen en gekleurd glas aan de achterkant. Hij meet 147,6 x 71,6 x 7,8 mm en weegt 171 gram. De iPhone 15 is beschikbaar in het zwart, blauw, groen, geel of roze en hij heeft een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid. Verder staat de iPhone 15 natuurlijk ook bekend als de eerste iPhone met een USB-C-poort in plaats van een Lightning-poort.

Verder beschikt de iPhone 15 over een uitstekend 6,1-inch Super Retina XDR-display (2.556 x 1.179 pixels), maar zijn refresh rate is beperkt tot een statische 60Hz. De telefoon heeft wel ondersteuning voor Apple’s 'Dynamic Island', dat voor het eerst geïntroduceerd werd op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Dat zorgt er toch voor dat het display iets meer premium aanvoelt en toegang biedt tot extra handige features.

Over het design en het display van de Samsung Galaxy S24 kunnen we nog niet veel met zekerheid zeggen, maar we hebben wel al een beetje een idee van wat we kunnen verwachten in januari. Meerdere leaks hebben het al gehad over subtiele designveranderingen voor de Galaxy S24 en S24 Plus. Beide toestellen lijken dunnere bezels en iets grotere schermformaten te krijgen dan hun voorgangers uit de Galaxy S23-serie. Ze schijnen ook iets plattere randen te krijgen, net als we al hebben gezien op de Galaxy Z Fold 5, maar ook op Apple’s iPhone 15 Pro.

Een onofficiële render van de Samsung Galaxy S24. (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Een gelekte render van de Galaxy S24 (hierboven te zien) versterkt deze geruchten. We verwachten dan dus ook echt dat de volgende standaard Galaxy van Samsung meer op een iPhone zal lijken dan op voorgaande Galaxy-smartphones (of laat Apple zijn iPhones juist steeds meer op Samsung Galaxy-toestellen lijken?). Daarnaast hint de meest recente Specs-leak van de Galaxy S24 naar een 6,2-inch display. Dat zou betekenen dat dit display 0,1 inch groter wordt dan het scherm van de iPhone 15.

Op het gebied van het scherm gokken we Samsung weer voor de bekende specs zal kiezen, behalve als het bedrijf ineens toch een grote verandering wil doorvoeren. We verwachten in ieder geval weer hetzelfde 120Hz AMOLED-display (met 2.340 x 1.080 pixels) en een variabele refresh rate van 48Hz tot 120Hz, net als op de S23. Dat zou immers ook genoeg zijn om de statische refresh rate van 60Hz van de iPhone 15 te verslaan.

Voor de kleuropties van de Samsung Galaxy S24 verwachten we dat we te maken zullen hebben met 'Onyx Black', 'Marble Grey', 'Cobalt Violet' en 'Amber Yellow'.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: camera's

Het camerablok achterop de iPhone 15. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De iPhone 15 heeft twee camera's op zijn camerablok aan de achterkant. Dit camerablok bevat een 48MP-hoofdcamera (f/1.6) en een 12MP-ultrawide (f/2.4). Aan de voorkant vind je verder nog een enkele TrueDepth 12MP-lens (f/1.9).

Zoals we al aangaven in onze iPhone 15 review, laten deze specs niet zien dat je ook een soort van 2x optische zoom kan bereiken met die 48MP-lens. Het is niet de typische optische zoom die je misschien gewend bent van andere toestellen. De iPhone 15 pakt hierbij namelijk de middelste 12 megapixels van het volledige frame om daar (optisch) op in te zoomen. Dat is handiger dan het misschien klinkt, want je kan zo toch nog dichter bij bepaalde objecten komen zonder ook echt zelf te moeten bewegen. En in tegenstelling tot bij digitale zoom hebben we bij deze 12MP-beelden in principe nog steeds te maken met optische kwaliteit. Het is dan ook eigenlijk gewoon een slimme crop die in realtime in de camera wordt uitgevoerd.

De camera's achterop de Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy S23 beschikt echter over een losse 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Waarschijnlijk zal de Galaxy S24 deze lens ook weer krijgen, net als dezelfde 50MP-hoofdcamera (24 mm, ƒ/1.8) en 12MP-ultrawide (13 mm, ƒ/2.2) als zijn voorganger. Geruchten suggereren dat de drie camera's achterop de Galaxy S24 in dezelfde opstelling zullen staan als op de Galaxy S23. Als je dus een idee wil krijgen van wat je kan verwachten van de fotografiekwaliteit van deze aankomende smartphone, bekijk dan vooral onze Samsung Galaxy S23 review.

De selfiecamera lijkt niet te veranderen. We krijgen waarschijnlijk weer gewoon een 12MP-camera en die zal niet onder het scherm verborgen zitten.

iPhone 15-cameravoorbeelden

Image 1 of 10 Hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hoofdcamera met 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hoofdcamera met 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hoofdcamera met 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie waarop naderhand een portreteffect is toegepast (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Foto die oorspronkelijk niet in de portretmodus is genomen (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Foto bij weinig licht (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: prestaties

Apple’s iPhone 15 draait op wat volgens ons de beste mobiele processor van 2022 was: de A16 Bionic. Deze chip heeft een 6-core CPU, 5-core GPU, 16-core 'Neural engine' en 6GB aan RAM. De iPhone 15 is daarom ook een supersnelle smartphone. De A16 Bionic mag dan niet zo snel zijn als de nieuwe A17 Pro in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, maar hij levert alsnog meer dan genoeg kracht voor alledaagse taken en hier en daar een beetje gaming.

Asphalt 9: Legends op de iPhone 15. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We zullen ook even iets meer op de details ingaan. Tijdens onze tests wist de A16 Bionic in de iPhone 15 in principe dezelfde scores te halen als dezelfde chip in de iPhone 14 Pro. De A16 Bionic weet ook beter te presteren dan Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2-chip die in de Samsung Galaxy S23 zit.

Voor de Galaxy S24 verwachten we dat in ieder geval een gedeelte van het aanbod van deze telefoon zal beschikken over de nieuwste (en krachtigere) chip van Qualcomm: de Snapdragon 8 Gen 3. We hebben het over een gedeelte van het aanbod, omdat we inmiddels vrijwel zeker weten dat Samsung niet dezelfde chip voor de hele Galaxy S24-reeks zal gebruiken. We horen wel dat elk Galaxy S24 Ultra-model (in elke regio) een Snapdragon 8 Gen 3-chip krijgt, maar geruchten suggereren dat bepaalde standaard Galaxy S23-modellen, waarschijnlijk in ieder geval de modellen die in Europa verkocht worden, zullen beschikken over Samsungs eigen Exynos 2400-chip. Een vergelijkbare strategie zagen we ook al bij de Galaxy S22-serie.

Samsungs Exynos-chips zijn ongetwijfeld ook erg krachtig, maar ze staan er wel om bekend dat ze niet zo krachtig zijn als de beste chips van Qualcomm. Dit betekent dat mensen in de "Exynos-regio's" in januari genoegen moeten nemen met een iets minder krachtige versie van de Galaxy S24. We weten natuurlijk nog niet hoe groot het verschil tussen de nieuwe Exynos-chip en de Snapdragon 8 Gen 3 zal zijn, maar hoe dan ook kan je op alle Galaxy S24-modellen verbeteringen verwachten. Een gelekte Geekbench-vermelding toonde bijvoorbeeld ook al benchmarkscores die beter zijn dan die van de Galaxy S23.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: batterijduur

De iPhone 15 ging iets meer dan 15 uur lang mee in onze tests. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple geeft zelf nooit de officiële batterijcapaciteiten van zijn iPhones prijs, maar we weten inmiddels vrijwel zeker dat de iPhone 15 een 3.349mAh-batterij heeft. Tijdens onze tests merkten we dat dit apparaat een hele dag meeging bij alledaags gebruik (een hele dag betekent hier overigens niet 24 uur, maar eerder ongeveer 15 uur).

Je kan de iPhone 15 binnen 30 minuten tot 50% opladen (net als bij de iPhone 14) en de telefoon biedt ook dezelfde draadloze snelheden van 15W en 7,5W voor draadloos opladen via respectievelijk MagSafe en de Qi-standaard. Dat is dus precies hetzelfde als bij zijn voorganger.

Voor de Samsung Galaxy S24 hebben we een aantal geruchten voorbij zien komen die suggereren dat de batterij misschien verbeterd zal worden ten opzichte van de Galaxy S23. In één verslag wordt zelfs geclaimd dat Samsung bezig is met het ontwikkelen van een nieuw soort batterij voor smartphones, gebaseerd op de batterijen die je in elektrische voertuigen vindt. Hierbij zou er een opgestapeld design worden gebruikt, in plaats van een opgerold design en dat moet voor 10% meer capaciteit binnen dezelfde vormfactor zorgen. Het is echter nog niet duidelijk of deze technologie op tijd klaar is om ook echt in de Galaxy S24 te worden geïmplementeerd (we zijn bang van niet).

Op het gebied van batterijcapaciteit hebben we gehoord dat de Galaxy S24 een 4.000mAh-batterij krijgt. Die batterij zou dan 100mAh meer hebben dan de batterij van de S23. In onze tests wist die batterij van de S23 het ongeveer 10 uur lang vol te houden met zijn adaptieve refresh rate aan en iets meer dan 11 uur met een vaste refresh rate van 60Hz. Het lijkt ons dus wel redelijk om in ieder geval kleine verbeteringen te verwachten voor de batterijduur van de Galaxy S24.

Helaas lijkt het er wel op dat de volgende standaard Galaxy van Samsung ook weer vast zal zitten aan een maximale oplaadsnelheid van 25W. Sneller opladen wordt meestal alleen mogelijk gemaakt op de grotere Plus- en Ultra-modellen.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: oordeel

(Image credit: Future)

Als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone, moet je dan kiezen voor een iPhone 15 of wachten op de Samsung Galaxy S24? Logischerwijs kunnen we je nog geen definitief antwoord geven op die vraag, maar we kunnen wel al het een en ander concluderen aan de hand van de geruchten die we hierboven hebben besproken. Wanneer beide toestellen uit zijn gebracht zullen we zo overigens ook nogmaals tegenover elkaar zetten en de werkelijke verschillen bekijken.

Zoals gewoonlijk is de software het grootste verschil tussen deze twee telefoons. Als je al in het Apple-ecosysteem zit, dan is de iPhone 15 de meest logische keuze, maar als je een Android-fan bent of al in het Samsung-ecosysteem zit, dan is de Galaxy S24 waarschijnlijk aantrekkelijker.

Maar wat nou als het je niet echt uitmaakt welk besturingssysteem je krijgt of als je juist wel een keer wil wisselen? Er zijn ongetwijfeld een aantal belangrijke verschillen tussen deze twee toestellen, maar over het algemeen zullen de iPhone 15 en de Galaxy S24 waarschijnlijk verrassend veel op elkaar lijken.

Alles wat we tot nu toe hebben gehoord suggereert dat de Galaxy S24 ongeveer evenveel zal kosten als de iPhone 15 en dat de twee smartphones er ook erg vergelijkbaar uit zullen zien (voor zover een Android-toestel en een iPhone er vergelijkbaar uit kunnen zien). Ook zullen beide telefoons waarschijnlijk vergelijkbare snelheden en prestaties bieden.

De Galaxy S24 zal ongetwijfeld wel een een betere (variabele) refresh rate hebben en ook iets betere camera's (je krijgt immers een losse telefotolens op de Samsung-telefoon). De iPhone 15 zal naar verwachting echter de betere batterijduur hebben. Dat suggereren in ieder geval onze huidige bevindingen rondom de iPhone 15 en de geruchten die we horen over de batterij van de Galaxy S24.

Uiteindelijk is het dus aan jou om te bepalen wat je precies nodig hebt bij je volgende smartphone en welke features je niet zo belangrijk vindt (of zelfs welke je niet erg vindt om compleet te missen).