Renders van Samsung Galaxy S24 tonen frame dat lijkt op iPhone 15 Pro

Tot nu toe hebben de meeste geruchten over de Samsung Galaxy S24-serie betrekking gehad op de prijzige Galaxy S24 Ultra. Een nieuw lek heeft nu mogelijk het ontwerp van de standaard Samsung Galaxy S24 onthuld.

Gebaseerd op gedetailleerde renders gedeeld door @OnLeaks en SmartPrix, zou de Galaxy S24 vlakkere zijkanten en duidelijk dunnere randen hebben dan zijn voorganger, de Samsung Galaxy S23. De licht afgeronde hoeken zullen naar verluidt blijven, waardoor je de Galaxy S24 makkelijker zou moeten kunnen pakken op platte oppervlakken.

Wat ons betreft, zijn dit welkome veranderingen aan het ontwerp. Als deze renders juist blijken te zijn, dan zal de Galaxy S24 ontzettend veel lijken op de iPhone 15 Pro. Ten minste één model in de Galaxy S24-serie zou volgens de geruchten ook titanium zijkanten hebben. We zijn alvast benieuwd of dit ook zorgt voor barsten in het glas op de achterkant.

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Gelukkig (voor de anti-Apple-club) lijkt de achterkant van de Galaxy S24 opvallend Samsung-achtig te blijven. Volgens deze nieuwe renders worden de drie camera's aan de achterkant van de telefoon op dezelfde manier geplaatst als op de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus. Geruchten zeggen dat de camera's eveneens ongewijzigd blijven: een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-groothoekcamera en een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Het scherm van de telefoon wordt naar verluidt licht gewijzigd. Volgens @OnLeaks zal het scherm van de Galaxy S24 6,17 inch meten, tegenover 6,1 inch bij de Galaxy S23, waardoor de telefoon langer en smaller zal zijn.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Andere verwachte upgrades voor de Galaxy S24 zijn onder andere een snellere Snapdragon 8 Gen 3. Anderzijds hebben we ook gehoord dat de telefoon in bepaalde regio's, waaronder Europa, wordt geleverd met een Exynos-chipset, zoals de Galaxy S22.

We waren dit jaar extra enthousiast, omdat Samsung eindelijk wereldwijd een Snapdragon gebruikte en het zou zonde zijn om na één jaar al terug naar hun oude strategie te gaan. We hopen dus dat dit gerucht onzin is en dat Samsung elke Galaxy S24 wereldwijd zal uitrusten met een Snapdragon 8 Gen 3.

Wat betreft de lancering van de Galaxy S24, zeggen de geruchten tot slot dat Samsung al op 18 januari 2024 een event zou organiseren.