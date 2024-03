Samsungs beste telefoons en tablets van vorig jaar krijgen eindelijk Galaxy AI

Samsung gaat eindelijk de beschikbaarheid van OneUI 6.1 uitbreiden naar meerdere apparaten binnen het Galaxy-ecosysteem. De update zal AI-features, die voorheen exclusief waren voor de Galaxy S24-serie, naar de beste Samsung-telefoons en -tablets van 2023 brengen.

De volledige lijst met apparaten die de update (met de AI-features) zullen krijgen, bestaat uit alle Galaxy S23-modellen, waaronder de middenklasse Galaxy S23 FE, de Galaxy Z Fold 5, de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Tab S9-serie.

De update geeft mensen toegang tot allerlei handige tools voor verschillende taken. Een van de grootste nieuwe features is Circle to Search. Circle to Search is ontwikkeld in samenwerking met Google. Deze AI-tool laat je meer weten over wat je op je scherm ziet staan, wanneer je het omcirkelt. Na het omcirkelen krijg je namelijk resultaten via Google te zien.

(Image credit: Google/Samsung)

Realtime vertalingen

De OneUI 6.1-update bevat verder onder andere de Live Translate-feature. Live Translate maakt het mogelijk om tekst en audio in beide richtingen te vertalen van één taal naar de andere, en dat in realtime. Je kan Live Translate dus ook tijdens een telefoongesprek gebruiken en in dat geval kan je Galaxy-apparaat je ook alleen de vertaalde woorden laten horen. Het lijkt erop dat de universele vertaler uit Star Trek dus eindelijk een realiteit wordt. Het is wel belangrijk om te weten dat Nederlands momenteel nog niet tot de ondersteunde talen behoort, maar Samsung geeft op zijn website aan dat ondersteuning voor Nederlands tegen het einde van 2024 wordt verwacht.

De derde belangrijke feature is Chat Assist. Samsungs Chat Assist is onderdeel van het Samsung Keyboard en kan je suggesties geven voor hoe je je berichten kan verbeteren. Het is vooral gefocust op het bieden van een andere stijl of toon voor je bericht en gebruikt generatieve AI om je teksten te herschrijven. Zo kan je iets op een professionelere manier laten herschrijven of juist allerlei emoji's laten toevoegen. Het kan ook spellings- en grammaticafouten verbeteren naast het doorvoeren van de gewenste aanpassingen.

(Image credit: Samsung)

Verder is er ook nog de Generative Edit-feature voor afbeeldingen. Generative Edit kan je foto's flink veranderen door bijvoorbeeld elementen toe te voegen, de achtergrond te vervangen of juist elementen in de foto volledig te verwijderen. Je kan onderdelen van de foto ook verplaatsen of groter of kleiner maken en Generative Edit vult waar nodig de achtergrond in als je iets verplaatst of verwijderd hebt. De feature lijkt heel erg op de Magic Editor van Google die in Google Foto's en in Pixel-telefoons zit, maar hij is niet helemaal hetzelfde.

Het is wel belangrijk om aan te geven dat er ook nog andere features inbegrepen zitten in One UI 6.1. We weten alleen nog niet zeker of features zoals Browsing Assist of Edit Suggestions aanwezig zullen zijn. Die eerste feature kan handige samenvattingen creëren voor bijvoorbeeld nieuwsberichten en die tweede feature kan je advies geven over hoe je je foto's mooier kan maken. Wanneer de update ook echt op onze toestellen verschijnt, zullen we meer kunnen zeggen over wat de update allemaal met zich meebrengt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Beschikbaarheid

Hou je telefoon maar in de gaten, want het is bijna zover. Vanaf donderdag 28 maart zal de update namelijk worden uitgerold. Er is overigens wel al een manier om een aantal van de nieuwe features uit te proberen voordat je de update hebt gedownload. Daarvoor moet je als eerste naar de officiële 'Try Galaxy'-pagina gaan en dan de app installeren. Je krijgt dan een demo op je apparaat te zien van de gebruikersinterface van de Galaxy S24 en hiermee kan je de verschillende AI-features in actie zien.

Er is ook nog steeds een kans dat OneUI 6.1 toch nog naar de Galaxy S22-serie zal komen. Tijdens een recente aandeelhoudersmeeting hintte TM Roh, de president en het hoofd van 'MX Business' bij Samsung, naar het idee dat "AI-features misschien naar oudere Galaxy-telefoons kunnen komen". Dit staat echter niet vast, dus wie weet of dit nog gaat gebeuren of niet.