Samsungs Galaxy AI komt misschien toch nog naar de Galaxy S22-serie

We hebben eerder gemeld dat Samsung zijn Galaxy AI-features niet naar de Galaxy S22-serie zal brengen en dat zou het gevolg zijn van hardware-beperkingen. Het lijkt er nu echter op dat het bedrijf toch aan het onderzoeken is of het mogelijk is om Galaxy AI toe te voegen aan die oudere modellen.

Vrij snel na de lancering van de Galaxy S24 vertelde Samsung ons al dat het Galaxy AI alleen aan apparaten van de vorige generatie toe zou voegen om "ervoor te zorgen [dat zijn] AI-ervaringen ondersteund [kunnen] worden door mobiele prestaties." Met andere woorden, het bedrijf kon toen niet bevestigen of de Exynos 2200-chip in de Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus en Samsung Galaxy S22 Ultra krachtig genoeg was om Galaxy AI fatsoenlijk te laten werken.

Tijdens Samsungs jaarlijkse aandeelhoudersmeeting in Korea (via Naver) hintte TM Roh, de president van Samsungs mobiele afdeling, naar het idee dat Galaxy AI-features misschien toch nog op oudere Galaxy-toestellen zoals de Galaxy S22 kunnen verschijnen.

"Galaxy AI richt zich op [een] 'hybride AI' die een combinatie biedt van niet alleen cloud-gebaseerde AI, maar ook 'on-device' AI-technologie die flink beïnvloed wordt door hardware-prestaties," legde Roh uit. Het schijnt dat er op apparaten met hardware-beperkingen veel moeite nodig is om de on-device AI mogelijk te maken en daarom stopt Samsung volgens Roh nu veel tijd en moeite in het onderzoeken van de oudere modellen.

We wisten al dat een bepaalde selectie van bestaande Samsung Galaxy-apparaten de nieuwe Galaxy AI-features zullen ontvangen via de aanstaande One UI 6.1-update. Het gaat hierbij om toestellen zoals onder andere de Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Wanneer Roh het nu dus heeft over "voorgaande modellen", moet dat in dit geval wel refereren naar de Galaxy S22-serie (en misschien zelfs nog oudere modellen).

Hier zie je een van de nieuwe AI-features, 'Circle to Search', in actie op de Galaxy S24 Plus. (Image credit: Future / Axel Metz)

Deze opmerkingen van Roh wijken ook niet echt ver af van wat Samsungs hoofd van klantervaringen, Patrick Chomet, tegen ons zei tijdens Galaxy Unpacked 2024: "We zijn aan het leren, we doen het stap-voor-stap. We weten dat Galaxy AI goed werkt op de Galaxy S24-serie en we weten dat het goed zal werken op [de Galaxy S23-serie]. Maar we weten niet hoe intensief het AI-gebruik van de gemiddelde klant zal zijn en wat voor invloed die intensiviteit zal hebben op de on-device middelen en de cloud-middelen."

Het lijkt erop dat Samsung inmiddels al iets meer weet over wat "de intensiviteit van het AI-gebruik van de gemiddelde klant" zal zijn en aan de hand daarvan hoe de "on-device middelen" van oudere Galaxy-telefoons misschien kunnen omgaan met de uitdagingen van dit gebruik.

Realistisch blijven

De Galaxy S23 FE gebruikt dezelfde Exynos-processor als de Galaxy S22. (Image credit: Future / Philip Berne)

Al deze opmerkingen kunnen we natuurlijk niet zien als een belofte dat Samsung Galaxy AI mogelijk zal maken op de Galaxy S22-serie, maar er is nu wel iets meer hoop. We vonden het sowieso al vreemd dat het misschien niet mogelijk zou zijn, want de Galaxy S23 FE, die de Galaxy AI-features sowieso wel zal krijgen, beschikt over dezelfde Exynos 2200-chip als Samsungs S22-modellen uit 2022.

Dat gezegd hebbende, zelfs als Samsung erachter komt dat het wel mogelijk is om de nieuwe AI-features naar de Galaxy S22-serie te brengen, is dat nog steeds geen garantie dat het bedrijf dit ook zal doen. Samsung kan er namelijk ook voor kiezen om de AI-software expres exclusief te houden voor de wat nieuwere toestellen, in de hoop dat de beste Samsung-smartphones op die manier beter zullen verkopen. Galaxy S22-gebruikers zullen natuurlijk niet blij zijn met dit soort praktijken, maar zoiets zagen we bijvoorbeeld ook gebeuren bij Apple. Apple bracht namelijk zijn ProRaw- en ProRes-cameratechnologie (samen met andere fotografie-gerelateerde features) ook alleen naar de beste iPhones.