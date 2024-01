Samsung Galaxy S22 ontvangt mogelijk geen update met Galaxy AI: dit is waarom

De Samsung Galaxy S24 is vorige week gelanceerd met verschillende AI-functies en we weten nu welke bestaande Samsung-smartphones de update met Galaxy AI zullen ontvangen. Onder andere de Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 worden de komende maanden geüpdatet met Galaxy AI.

De Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus en Samsung Galaxy S22 Ultra zijn allemaal minder dan twee jaar oud, maar volgens Patrick Chomet, hoofd klantervaring van Samsung, zullen ze voorlopig geen geavanceerde Galaxy AI-functies krijgen.

In een gesprek met TechRadar naar aanleiding van Galaxy Unpacked 2024 zei Chomet het volgende: "Allereerst was het zo veel werk om [deze functies] op de Galaxy S24 te krijgen. Ik ben uitgeput. Eigenlijk wilde TM Roh [hoofd van de mobiele divisie] aankondigen dat we de Galaxy S23 kunnen updaten met Galaxy AI, wat we gaan doen in de eerste helft van het jaar."

"We willen ervoor zorgen dat onze AI-ervaringen na verloop van tijd kunnen worden ondersteund door [mobiele] prestaties, wat CPU- en GPU-capaciteit vereist. Dus voor nu zijn we aan het leren en gaan we stap voor stap. We weten dat Galaxy AI goed werkt op de Galaxy S24 en we weten dat het goed zal werken op de Galaxy S23. Maar we weten niet hoe intens de gemiddelde klant AI zal gebruiken en hoe dat gebruik de ingebouwde en cloud resources zal beïnvloeden."

"Ten eerste willen we de kwaliteit en de prestaties veiligstellen. Daarna zullen we leren hoe mensen [deze functies] gebruiken en de prestaties afstemmen. Ten tweede zullen we [Galaxy AI] inzetten op een tweede reeks apparaten, met name de S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 en Tab S9, om te zien hoe het werkt."

Bij navraag over de overeenkomst tussen de chip in de Samsung Galaxy S23 FE en Samsung Galaxy S22 (beide telefoons gebruiken de Exynos 2200) gaf Chomet toe dat de chip niet de doorslaggevende factor was: "Voorlopig beperken we Galaxy AI tot last-gen toestellen."

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Galaxy AI-functies worden toegevoegd aan de eerder genoemde telefoons uit 2023 via de One UI 6.1-update. Hoewel oudere toestellen zoals de Galaxy S22 en Galaxy S21 de update naar One UI 6.1 ook zullen ontvangen, zal dat zonder Galaxy AI zijn. Voorlopig is het dus onbekend of oudere toestellen überhaupt de update met Galaxy AI zullen ontvangen.

Chomet gebruikte voorzichtig taal als "voorlopig" en "stap voor stap" bij het bespreken van Galaxy AI-compatibiliteit met oudere apparaten. Aangezien Samsung de nieuwe functies ziet als onderdeel van de "flagship Galaxy-ervaring", vrezen we dat het bedrijf niet veel aandacht zal besteden aan oudere apparaten zoals de Galaxy S22. De focus zal vermoedelijk liggen op toekomstige lanceringen. Deze zomer verwachten we bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 met dezelfde AI-functies als de Galaxy S24.