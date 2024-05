One UI 6.1 is een van Samsungs populairste software-updates ooit

Galaxy AI, dat aanvankelijk alleen beschikbaar was op de Galaxy S24, is via de One UI 6.1-update nu ook beschikbaar op de Galaxy S23-serie, de Galaxy S23 FE, de Galaxy Z Fold5, de Galaxy Z Flip5 en de Galaxy Tab S9-serie. Na het succes van de eerste uitrol van de update in maart, kondigt Samsung nu de tweede uitrolfase aan. One UI 6.1 zal vanaf mei ook beschikbaar zijn op de Galaxy S22-serie, de Galaxy Z Fold4, de Galaxy Z Flip4 en de Galaxy Tab S8-serie. Hiermee wordt mobiele AI toegankelijk voor een nog breder publiek.

Sinds de uitrol in maart hebben 8,8 miljoen gebruikers de update gedownload en gebruikt. Dit aantal neemt elke dag toe en Samsung wil voor het einde van 2024 meer dan 100 miljoen gebruikers toegang hebben gegeven tot Galaxy AI.

De meestgebruikte AI-functionaliteiten sinds de lancering zijn onder meer Live Translate, Live Transcribe, Chat Assist en Circle to Search met Google. De One UI 6.1-update werd gedownload door bijna 75% van de Europese Galaxy Z Fold5-gebruikers, 80% van de S23 Ultra-gebruikers en bijna 65% van de Tab S9-gebruikers, waarmee het een van Samsungs populairste software-updates ooit is.