Samsung Galaxy S24 kan eind januari al in de winkel liggen

Het lijkt er steeds meer op dat de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra in januari verschijnen, met name op 17 januari. We hebben al eerder gehoord dat 17 januari de lanceringsdatum van de Galaxy S24 is en nu wordt dit nogmaals bevestigd.

Deze keer is het de Zuid-Koreaanse site The Elec (via Phandroid) die de datum deelt. De lanceringsdatum zelf is niet het enige dat ze delen. Ook de locatie wordt vermeld (San Jose, Californië), evenals het begin van de pre-orders op 18 januari.

Het lijkt erop dat iedereen die de nieuwe telefoons tussen 18 en 25 januari bestelt, hun toestel tussen 26 januari en 30 januari zal ontvangen. De verkoop zou daarom tussen die twee data van start moeten gaan. Gewoonlijk begint de verkoop van nieuwe Samsung-toestellen op een maandag en dat zou in dit geval 29 januari zijn.

San Jose of Francisco?

Alle geruchten wijzen op een lancering in het midden van januari. Samsung is dus iets vroeger dan de voorbije jaren, aangezien we de Galaxy S-toestellen gewoonlijk pas in februari zien. Geheel onlogisch is dit niet, aangezien de Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 in juli zijn verschenen in plaats van augustus. Het lijkt erop dat Samsung zijn twee grote aankondigingen een maand vervroegt.

Over de locatie voor de lancering zijn de geruchten het nog niet helemaal eens. Samsung heeft onlangs in New York, San Francisco en Seoul producten gelanceerd. Volgens The Elec is de keuze voor San Jose gemaakt als teken van samenwerking met Google en concurrentie met Apple, die beide hun hoofdkantoor in de buurt hebben. Een andere bron beweert dan weer dat de lancering opnieuw in San Francisco zou plaatsvinden.