Exacte lanceringsdatum Samsung Galaxy S24 mogelijk uitgelekt

Het ziet er al een tijdje naar uit dat de Samsung Galaxy S24 in januari op de markt komt. Meerdere bronnen zijn het daarover eens. Een exacte datum hebben we daarentegen nog niet gehoord. De voorspellingen wezen gewoonlijk op "midden tot eind januari", maar daar is vandaag verandering in gekomen. Volgens de Zuid-Koreaanse site SBS Biz (via SamMobile) wordt de Samsung Galaxy S24 namelijk aangekondigd op 17 januari.

De site beweert dat Samsung de plannen voor het lanceringsevenement, dat in San Francisco zou plaatsvinden, afgerond heeft. Het is ook een geloofwaardige datum, aangezien het in lijn ligt met andere lekken en geruchten. Gewoonlijk onthult Samsung de nieuwe Galaxy S-serie in februari, maar er is een verklaring voor de vervroegde lancering. SBS Biz geeft aan dat Samsung op deze manier sterker wil concurreren met de iPhone 15 en tegelijkertijd de teleurstellende cijfers van zijn halfgeleideractiviteiten wil goedmaken.

Het jaar van artificiële intelligentie

Het bericht voegt eraan toe dat de Samsung Galaxy S24 een 'AI-telefoon' zal zijn, omdat hij blijkbaar gebruik zal maken van generatieve AI. Dit is niet de eerste keer dat er wordt beweerd dat de Samsung Galaxy S24 veel artificiële intelligentie zal bevatten.

Het is niet duidelijk wat de AI in de Samsung Galaxy S24 precies gaat doen. Eerdere lekken meldden dat hij in staat zou zijn om soortgelijke dingen te doen als ChatGPT, maar ook in staat zou zijn om afbeeldingen te maken op basis van een geschreven opdracht, zoals Dall-E.