Samsung Galaxy S24 leent misschien designelementen van Galaxy Z Fold 5

Vorige maand werd de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 5 onthuld en nu lijkt het erop dat de foldable-productlijn van Samsung ons een idee kan geven van hoe de Samsung Galaxy S24 van volgend jaar eruit gaat zien.

Volgen de bekende leaker @UniverseIce (via SamMobile) zullen de aankomende Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus een nieuw design krijgen met platte zijkanten, in plaats van de subtiele rondingen aan de zijkanten van de huidige Galaxy S23-toestellen.

Dit zal geen revolutionaire verandering zijn, maar je zal het wel merken als je naar de nieuwe modellen kijkt of als je ze in de hand hebt. Het geüpdatete design zou er ook voor zorgen dat de nieuwe toestellen meer zullen lijken op de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5, en daarmee ook op de iPhone 14-toestellen.

Er wordt hier niets gezegd over de Samsung Galaxy S24 Ultra, dus we gaan ervan uit dat de duurste smartphone uit de S24-reeks af zal wijken qua design. Misschien dat dit toestel gewoon weer op de Samsung Galaxy S23 Ultra zal lijken.

Verandert er verder nog iets?

Binnen de komende paar maanden zullen we waarschijnlijk meer te weten komen over de Galaxy S24-serie. Nu de nieuwste foldables van Samsung eenmaal uit zijn, kunnen alle leakers zich gaan focussen op de Galaxy S24, die naar verwachting in januari of februari zal worden gelanceerd.

Een paar dagen geleden hoorden we nog dat de Galaxy S24 Ultra qua materiaal voor de behuizing misschien zal wisselen van aluminium naar het stevigere titanium. Het toestel zou dan niet alleen sterker worden, maar ook lichter. Het kan dus zijn dat dit voor nog meer kleine designveranderingen zal zorgen.

We hebben inmiddels een punt bereikt waarop het vrij lastig lijkt te zijn voor smartphone-fabrikanten om nog echt een innovatief uiterlijk te creëren voor hun nieuwe smartphones. Dat betekent dat we het nu moeten doen met kleine aanpassingen aan de afgeronde randen in plaats van echt grote veranderingen.

Verder lijkt er aan de binnenkant voor in ieder geval één van de camera's ook niet zo heel veel te veranderen op de Galaxy S24. Wel horen we dat Samsung misschien een terugkeer naar een Exynos-processor overweegt. Je kan in ieder geval de komende maanden nog veel meer geruchten en leaks over de Galaxy S24 verwachten, dus bereid je maar alvast voor.