Samsung Galaxy S24 Ultra wordt veel steviger dankzij titanium frame

Nog niet zo lang geleden hoorden we dat de Samsung Galaxy S24 Ultra titanium zou kunnen gebruiken. We konden toen nog niet afleiden hoeveel titanium en in welke onderdelen het zou terugkomen. Nu heeft dezelfde bron iets meer informatie hierover gegeven, evenals het mogelijke gewicht.

Volgens bekende leaker @UniverseIce zal de Samsung Galaxy S24 Ultra een titanium frame hebben en 233 gram wegen. Ter referentie: de Samsung Galaxy S23 Ultra weegt 234 gram en dat ene grammetje verschil zal niemand in de praktijk voelen.

Die informatie over het gewicht geeft ons wel een idee van wat Samsung zou kunnen bereiken met de overstap van aluminium naar titanium. Hoewel titanium ongeveer tweederde zwaarder is dan aluminium, is het aanzienlijk sterker. Met minder titanium kan Samsung daardoor een resultaat krijgen dat even stevig is als met de huidige hoeveelheid Armor Aluminium.

Exclusive :Samsung Galaxy S24 Ultra Weight: 233galthough titanium alloy middle frame is adopted.August 17, 2023 See more

Door het kleine verschil in gewicht vermoeden we dat de Galaxy S24 Ultra uiteindelijk steviger zal zijn dan de Galaxy S23 Ultra. Er zijn natuurlijk andere variabelen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat dit een titaniumlegering is in plaats van puur titanium, wat invloed zou hebben op het gewicht en de duurzaamheid. Er zijn daarnaast andere onderdelen van de telefoon die het uiteindelijke gewicht bepalen en we weten op dit moment niet zeker wat de overige plannen van Samsung zijn.

Steviger... en duurder

De belangrijkste reden om titanium in plaats van aluminium te gebruiken in een telefoon is om hem sterker, lichter of beide te maken. Aangezien het verschil in gewicht verwaarloosbaar is, zou het logisch zijn als Samsung zich op duurzaamheid richt.

Er is één duidelijk nadeel aan titanium en dat is de kostprijs. Het is duurder dan aluminium en dat kan ervoor zorgen dat de Samsung Galaxy S24 Ultra meer kost dan de Samsung Galaxy S23 Ultra. Die heeft momenteel al een erg hoge adviesprijs van 1.399 euro.

Tot slot gaan er veel geruchten rond over het gebruik van titanium in de aankomende iPhone 15 Pro Max, de grootste rivaal van de Samsung Galaxy S24 Ultra. De overstap naar titanium kan daarom eveneens een reactie zijn op Apple.