iPhone 15 Pro Max: nieuws, geruchten en meer

De iPhone 15 Pro Max zal waarschijnlijk zijn debuut maken naast de iPhone 15 en iPhone 15 Pro tijdens Apple's aankomende lanceringsevenement in september. Er is overigens ook een kans dat er een iPhone 15 Plus zal verschijnen naast deze andere aankomende toestellen.

Een aantal erg vroege geruchten voorspelden dat de iPhone 15 Pro Max van dit jaar zou worden vervangen door een iPhone 15 Ultra, maar het laatste nieuws geeft juist aan dat we misschien wel kunnen wachten tot 2024 op Apple's eerste iPhone Ultra.

Dat wil niet zeggen dat de iPhone 15 Pro Max geen handige exclusieve features achter de hand heeft en in dit artikel gaan we het dan ook hebben over het al het laatste nieuws, de geruchten en de bevestigde details rondom de mogelijke opvolger van de uitstekende iPhone 14 Pro Max.

Laatste leaks

Modelvergelijking

(Image credit: Future | Apple)

Het grootste gedeelte van dit artikel gaat specifiek over de iPhone 15 Pro Max, maar we verwachten dat Apple komende september ook een iPhone 15 en iPhone 15 Pro zal onthullen.

In de tabel hieronder vind je al de zogenaamde specs voor de iPhone 15, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max volgens verschillende geruchten. Als je meer wil weten over de andere twee toestellen, dan kan je ook onze specifieke hubs voor de iPhone 15 en iPhone 15 Pro bekijken. Apple zal misschien dit jaar ook weer een Plus-model onthullen, de iPhone 15 Plus, maar dat toestel zal waarschijnlijk grotendeels dezelfde specs krijgen als de standaard iPhone 15.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 (volgens geruchten) iPhone 15 Pro (volgens geruchten) iPhone 15 Pro Max (volgens geruchten) Display: 6,1-inch OLED 6,1-inch OLED 6,7-inch OLED Resolutie: 1.170 x 2.532 pixels 1.179 x 2.556 pixels 1.290 x 2.796 pixels Verversingssnelheid: 60Hz 1-120Hz adaptief 1-120Hz adaptief Processor: A16 Bionic A17 Bionic A17 Bionic Camera's achterop: 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide 48MP-groothoek, 12MP-ultrawide, 12MP-telefoto met 3x optische zoom 48MP-groothoek, 12MP-ultrawide, 12MP-telefoto met 6x variabele zoom Selfiecamera: 12MP 12MP 12MP (twee lenzen) RAM: 8GB 8GB 8GB Opslag: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Batterij: ≈3.279mAh ≈3.200mAh ≈4.323mAh

iPhone 15 Pro Max releasedatum

De iPhone 14-serie was vanaf 16 september 2022 beschikbaar. (Image credit: Apple)

Wordt waarschijnlijk in de eerste helft van september gelanceerd

Zal waarschijnlijk beschikbaar zijn vanaf ongeveer een week daarna

Apple-evenementen vinden meestal in de eerste of tweede week van september plaats. Het bedrijf kiest er meestal voor om zijn aankondigingen te doen op een dinsdag of een woensdag en dan kan je de producten vaak vanaf de vrijdag daarna pre-orderen. Vervolgens is de nieuwe smartphone dan vanaf de volgende vrijdag beschikbaar bij alle gebruikelijke retailers.

De iPhone 14 Pro Max werd onthuld tijdens een evenement op 7 september (wat eerlijk gezegd iets eerder dan verwacht was) en drie van de vier iPhone-modellen van die generatie waren vervolgens iets meer dan een week later, op 16 september, beschikbaar om te kopen (en de iPhone 14 Plus arriveerde op 7 oktober).

In 2023 zijn waarschijnlijk 5 en 12 september de meest waarschijnlijke data voor de lancering van de nieuwe toestellen (dat zijn allebei dinsdagen), maar 6 en 13 september zijn ook zeker mogelijk. Waarschijnlijk kan de telefoon al vanaf 15 september in de winkel liggen.

iPhone 15 Pro Max prijs

De iPhone 14 Pro Max heeft een adviesprijs vanaf 1.476 euro. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Waarschijnlijk de duurste iPhone ooit

De vroegste leaks over de prijs van de iPhone 15 Pro Max waren eigenlijk nog gebaseerd op het idee dat Apple het toestel de iPhone 15 Ultra zou noemen, dus die gaan misschien ook over een iets ander toestel, maar die prijzen zijn nog steeds het vermelden waard. In december suggereerde een iPhone 15 Ultra-prijslek bijvoorbeeld dat de telefoon te koop zou zijn vanaf 1.299 dollar (waarschijnlijk ergens rond de 1.700 euro).

De iPhone 14 Pro Max is ter vergelijking inmiddels vanaf 1.476 euro te krijgen (1.099 dollar) en dat toestel was ook al in prijs gestegen ten opzichte van de iPhone 13 Pro Max (buiten de VS). Een van de grootste Android-concurrenten, de Samsung Galaxy S23 Ultra, heeft een adviesprijs vanaf 1.399 euro.

Wat de precieze prijs dan ook zal worden, er is een grote kans dat de prijs hoger wordt dan vorig jaar. Apple zelf suggereerde dan ook al dat klanten misschien toch wel bereid zijn om meer te betalen voor de nieuwste iPhones.

Het lijkt er helaas inderdaad op dat Apple de prijzen van alle iPhone 15-modellen gaat verhogen vergeleken met de prijzen van hun voorgangers. Volgens één bekende leaker zou de iPhone 15 12% duurder zijn om te produceren dan de iPhone 14, terwijl Apple schijnbaar 20% hogere productiekosten heeft voor de iPhone 15 Pro in vergelijking met de iPhone 14 Pro. Die percentages betekenen niet veel goeds voor de productiekosten van de iPhone 15 Pro Max die waarschijnlijk nog geavanceerder zal zijn.

iPhone 15 Pro Max kleuren

De iPhone 14 Pro Max is beschikbaar in vier kleuren. (Image credit: Apple)

Apple zal waarschijnlijk tijdens de lancering verschillende iPhone 15-kleuropties aanbieden, maar we verwachten ook dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max verschillende kleurvariaties krijgen dan de standaard iPhone 15. Volgens de laatste geruchten krijgen we in totaal vier verschillende kleuropties voor de iPhone 15 Pro Max:

Donkerrood

Zilver

Goud

'Graphite', 'Space Gray' of 'Space Black' (oftewel grijs en/of zwart)

iPhone 15 Pro Max design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Krijgt waarschijnlijk dunnere bezels en titanium zijkanten

'Solid-state'-knoppen waren eerst een optie, maar lijken niet meer waarschijnlijk

Qua design verwachten we dat de iPhone 15 Pro Max redelijk vergelijkbare afmetingen zal hebben als zijn voorganger: 77,6 mm x 160,7 mm x 7,85 mm. Toch kan het toestel er wel heel erg anders uit gaan zien.

We hebben inmiddels van meerdere bronnen gehoord dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra titanium zijkanten kunnen krijgen . Dat zou de telefoons sterker en lichter moeten maken dan de huidige iPhones met roestvrij stalen (en aluminium) behuizingen.

Beide apparaten krijgen naar verwachting ook afgeronde randen, in tegenstelling tot de scherpte randen op de iPhone 14 Pro-modellen. Apple wist schijnbaar niet zeker of het deze designverandering wilde implementeren op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max, maar ondertussen zijn er al gelekte renders verschenen met deze afgeronde zijkanten en dat maakt dit gerucht dus ook weer iets geloofwaardiger.

Image 1 of 4 iPhone 15 Pro-render van 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro- en iPhone 15 Ultra-renders van 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro- en iPhone 15 Ultra-renders van 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro- en iPhone 15 Ultra-renders van 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac)

We hebben ook gehoord dat de iPhone 15 Pro dunnere bezels zal krijgen dan de iPhone 14 Pro en dat betekent als het goed is dat de iPhone 15 Pro Max ook over deze dunnere randen zal beschikken. Dat zou in ieder geval een erg indrukwekkende prestatie van Apple zijn, aangezien de bezels op de iPhone 14 Pro Max ook al enorm dun zijn.

Hieronder zie je in een video van MacRumors hoe de iPhone 15 Pro Max er misschien uit gaat zien. In de video zie je namelijk 'dummy units' van alle vier van de zogenaamde iPhone 15-modellen. Je ziet hier ook de afgeronde randen en de USB-C-poorten waar we al veel over gehoord hebben (en waar we later nog op terugkomen).

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zouden volgens veel geruchten 'solid-state' volume- en aan/uit-knoppen krijgen , maar Apple-analisten hebben die geruchten recentelijk ontkracht . Leaks suggereerden dat deze knoppen haptische trillingen zouden gebruiken om de sensatie van fysieke knoppen na te bootsen, ook al zouden deze knoppen dus niet echt bewegen (vergelijkbaar met hoe de 'Force Touch'-trackpads werken op moderne MacBooks). Inmiddels zal deze technologie echter naar verwachting pas bij de iPhone 16-serie zijn debuut maken, omdat het toch complexer bleek te zijn dan verwacht.

De laatste iPhone 15 Pro Max-designverandering komt waarschijnlijk in de vorm van een USB-C-oplaadpoort. De EU heeft Apple gedwongen om tegen 2024 USB-C-oplaadpoorten toe te voegen aan zijn iPhones , maar meerdere leaks hebben gesuggereerd dat Apple de nieuwe oplaadstandaard al in 2023 zal gebruiken op de iPhone 15, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Verdere designverschillen tussen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zullen waarschijnlijk het resultaat zijn van de betere camerafeatures op de Pro Max, waar we later in dit artikel nog op terug zullen komen. Deze betere cameratechnologie zal de iPhone 15 Pro Max naar verwachting ook zwaarder maken dan zijn voorganger (die 240 gram weegt).

Het is het ook waard om te vermelden dat Apple misschien in landen buiten de VS van plan is om over te stappen naar eSIM in plaats van een normale (fysieke) simkaart. Zo zouden eSIMs in Frankrijk namelijk al verschijnen op de volgende generatie iPhones. Apple verkoopt normaal gesproken door het grootste gedeelte van Europa dezelfde iPhone-modellen, dus dat zou kunnen betekenen dat we hier in Nederland en België ook iPhones zonder fysieke simkaarten zullen krijgen.

iPhone 15 Pro Max camera's

(Image credit: Apple)

Zal waarschijnlijk gebruikmaken van dezelfde drie lenzen als de iPhone 14 Pro

Sensors worden misschien wel verbeterd

Op het gebied van camera's kunnen we verwachten dat het camerasysteem op de iPhone 15 Pro Max op een aantal belangrijke manieren beter zal zijn dan zijn voorganger was met zijn drie camerasensoren op de achterkant (die overigens ook al uitstekend waren. Het is echter nog steeds niet zeker of Apple dit jaar ook nog een iPhone 15 Ultra zal uitbrengen en of deze in plaats van de Pro Max zal verschijnen of niet, en daarom weten we ook nog niet precies met wat voor verbeteringen we te maken zullen krijgen.

Om je wat meer context te geven, vind je hieronder in ieder geval de specs van de drie lenzen op de achterkant van de iPhone 14 Pro Max:

48MP-groothoek (24 mm, f/1.78)

12MP-ultrawide (13 mm, f/2.2)

12MP-telefoto met 3x zoom (77 mm f/2.8)

Eerst hoorden we geruchten over een periscoopcamera voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, maar de analist Ming-Chi Kuo heeft inmiddels voorspeld dat de iPhone 16 Pro de eerste iPhone met een periscooplens zal zijn, en dat is misschien het gevolg van een groter display op dat toestel (en dus meer ruimte voor de camera's).

Er is nog steeds wel een kans dat de iPhone 15 Pro Max in 2023 toch al een periscoopcamera zal krijgen, aangezien hij ook groter is dan het normale Pro-model, maar vrijwel alle geruchten geven aan dat dit soort lens voort het eerst zal worden geïntroduceerd op Apple's eerste iPhone Ultra.

We hoorden eerder ook al dat de iPhone 15 Ultra misschien een telefotocamera met een variabele zoomlens zou krijgen (net als zogenaamd het geval zou zijn bij de Samsung Galaxy S24 Ultra), maar die geruchten zijn ook langzamerhand verdwenen. Camera's met variabele zoomlenzen zijn erg zeldzaam op de hedendaagse smartphonemarkt. De Sony Xperia 1 IV heeft er een, maar die kan ook maar zoomen tussen 3,5x en 5,2x. Het zou ons dus niet verbazen als ook deze feature pas verschijnt op Apple's eerste Ultra-model.

Het camerasysteem achterop de iPhone 14 Pro Max. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Het grootste verschil tussen de camera's van de iPhone 15 Pro Max en zijn voorganger zal waarschijnlijk de kwaliteit van de sensors zijn. Volgens gelekte informatie krijgt de iPhone 15 Pro waarschijnlijk nieuwe sensoren van Sony die meer licht kunnen opvangen , dus de iPhone 15 Pro Max zal waarschijnlijk minstens dezelfde upgrade krijgen.

Een van deze sensors, de Sony IMX903, zou zelfs 1/1,14 inch meten en dat zou betekenen dat de iPhone 15 Max de grootste camerasensor op een iPhone ooit krijgt.



Geruchten hebben ook al aangegeven dat de iPhone 15 Ultra geavanceerdere beeldverwerkingsmogelijkheden zal hebben dan de iPhone 15 Pro. Aangezien het

Ultra-model nog wel even in ontwikkeling lijkt te zijn, denken we dat er een redelijke kans bestaat dat deze geavanceerdere beeldverwerking in plaats daarvan zal verschijnen op de iPhone 15 Pro Max.

Verder krijgt de iPhone 15 Pro Max misschien ook twee cameralenzen aan de voorkant. Dat zou een verbetering zijn ten opzichte van de enkele 12MP 'TrueDepth'-selfiecamera op zijn voorganger.

iPhone 15 Pro Max features

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Zal waarschijnlijk beschikken over de supersnelle A17 Bionic-chip

Waarschijnlijk meer RAM en een grotere batterij

USB-C zou voor verbeterde functionaliteit moeten zorgen

De iPhone 14 Pro Max maakt gebruik van de nieuwste versie van Apple's eigen processors, de A16 Bionic, en dat maakt hem een van de snelste telefoons (misschien zelfs de snelste) die je momenteel kan kopen. Toch zal de iPhone 15 Pro Max als het goed is nog sneller zijn.

Apple’s volgende iPhone Pro-modellen gebruiken als het goed is de A17 Bionic-processor , die volgens geruchten nog efficiënter zal zijn dan de A16 Bionic. De Chinese outlet DCInside gaf zelfs aan dat de A17 Bionic 20% krachtiger zal zijn dan zijn voorganger en dat betekent dat de iPhone 15 Pro Max dus ook weer een stuk sneller kan zijn dan de iPhone 14 Pro Max.

DCInside claimt dat de A17 Bionic een single-core score van 3019 en een multi-core score van 7860 heeft neergezet op Geekbench 6, terwijl de A16 Bionic respectievelijk resultaten van 2504 en 6314 wist te behalen. Natuurlijk raden we je aan om nog een beetje cynisch te blijven over deze aantallen, maar het idee dat de iPhone 15 Pro Max misschien vergelijkbare benchmark-scores neer kan zetten als Apple’s beste MacBooks klinkt in ieder geval veelbelovend.

Hij zou overigens ook nog eens veel krachtiger kunnen zijn dan de Snapdragon 8 Gen 2-processor die je terugvindt in veel van de beste Android-smartphones. Die chip wordt geproduceerd aan de hand van een 4nm-proces, terwijl de A17 Bionic schijnbaar zal worden geproduceerd aan de hand van een 3nm-proces. Dat betekent dat er op Apple's chip veel meer transistors kunnen worden geplaatst en dat leidt tot betere prestaties en een verbeterde efficiëntie.

Verder verwachten we qua specs (die invloed hebben op de prestaties) ook nog dat de iPhone 15 Pro 8GB aan RAM zal hebben , terwijl de huidige iPhone 14 Pro "maar" 6GB aan RAM heeft. Waarschijnlijk zal de iPhone 15 Pro Max ook meer werkgeheugen krijgen als de gewone Pro dat ook krijgt.

De iPhone 15-serie zal waarschijnlijk niet meer gebruikmaken van Apple's Lightning-poort. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

We hebben nog niet echt veel gehoord over de batterijcapaciteit van de iPhone 15 Pro Max en daar zal ook waarschijnlijk niet veel over worden gedeeld, want Apple houdt die informatie meestal gewoon voor zichzelf. De iPhone 14 Pro Max beschikt in ieder geval over een 4.323mAh-batterij, dus we hopen dit jaar weer minstens dezelfde capaciteit te krijgen.

We hebben wel geruchten voorbij zien komen die suggereren dat Apple werkt aan een feature voor omgekeerd draadloos opladen op de iPhone 15-serie . Als dat inderdaad het geval is, dan kan je met de iPhone 15 Pro Max draadloos je andere Apple-gadgets opladen en met de iPhone 14 Pro Max kan dit niet.

Het is het ook waard om hier nogmaals te vermelden dat de iPhone 15 Pro Max waarschijnlijk dus ook zal beschikken over een USB-C-poort en daardoor kan je dus niet meer je oude Apple Lightning-kabel gebruiken om het nieuwe toestel op te laden. Het gaat als het goed is om een USB 3.0-verbinding op de iPhone 15 Pro Max, terwijl de standaard iPhone 15 naar verwachting USB 2.0-snelheden zal hebben. Dat betekent dat je met de Pro Max sneller bestanden kan overzetten dan op de standaard iPhone 15 (volgens USBMakers kan de Pro Max 90% snellere dataoverdrachtssnelheden krijgen).

De bekende analist Ming-Chi Kuo heeft ook al voorspeld dat Apple's eigen USB-C-opladers de iPhone 15 sneller zullen opladen dan accessoires van andere fabrikanten, maar de EU heeft Apple recentelijk ook gewaarschuwd voor dit soort acties .

We hebben ook gehoord dat de iPhone 15 Pro kan worden verbonden met 4K-monitors dankzij zijn Thunderbolt 3 USB-C-poort en dat betekent dat je content dus net als bij de beste iPads ook op een groter scherm kan weergeven via de iPhone 15 Pro Max.

For example, a new cinematography feature that will allow live 4K Thunderbolt outputs to monitors while recording.Essentially, you’ll have the phone with all the camera controls, connected to a monitor displaying live 4K camera footage without any controls; in 16:9.It’s NicheApril 27, 2023 See more

Deze optie zal naar verwachting tegelijkertijd met iOS 17 arriveren en die nieuwe versie van Apple's iPhone-besturingssysteem werd in juni aangekondigd. De functie zal waarschijnlijk wel alleen op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max verschijnen, dankzij de toevoeging van Thunderbolt 3.

Het is nog niet duidelijk of Apple's aankomende premium iPhones je ook allerlei content zullen laten versturen naar een extern display via de oplaadpoort of dat er beperkingen aan zitten waardoor je bijvoorbeeld games en films nog steeds alleen via AirPlay of een Apple TV op een groot scherm kan krijgen. Filmmakers, fotografen en andere creatievelingen krijgen op deze manier echter met de iPhone 15 Pro Max in ieder geval wel een manier om hun kunstwerken te bekijken op een groter display, dus dat zou toch een fijne toevoeging zijn.

Apple's Vision Pro-headset zal vanaf 2024 beschikbaar zijn (in de VS). (Image credit: Apple)

Uiteindelijk hebben we ook nog meegekregen dat elke iPhone 15 schijnbaar een geüpgradede Ultra Wideband-chip (UWB) zal krijgen om de functionaliteit van Apple's Vision Pro-headset te ondersteunen. Volgens Kuo zal Apple's U1-chip (gebaseerd op een 16nm-proces) vervangen worden door een nieuwere chip (gebaseerd op een veel compacter 7nm-proces) en dat moet zorgen voor verbeterde prestaties en een vermindering van het energieverbruik.

Zo'n soort verbetering kan een groot voordeel zijn voor de iPhone 15 Pro Max bij het delen van media en andere dingen vanuit de Vision en kan misschien ook zorgen voor verbeterde functionaliteiten op de Vision Pro dankzij dit verhoogde prestatievermogen.

iPhone 15 Pro Max schermgrootte

De iPhone 14 Pro Max heeft een 6,7-inch OLED display. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Krijgt waarschijnlijk hetzelfde 6,7-inch Super XDR OLED display als zijn voorganger

Dynamic Island zal weer terugkeren, met kleine verbeteringen

Als het gaat om de iPhone 15-schermgroottes en de soorten displays, dan is het handig om te weten dat de iPhone 15 Pro Max naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde 6,7-inch Super XDR OLED-scherm zal behouden als zijn voorganger en dat hij ook weer zal beschikken over het Dynamic Island . Dat Dynamic Island zal dit keer als de geruchten kloppen ook aanwezig zijn op de standaard iPhone 15, al zou de volgende versie van het Dynamic Island ook niet per se precies hetzelfde zijn als de versie die op de iPhone 14-reeks te vinden is.

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo zal de nabijheidssensor op de iPhone 15 geïntegreerd zijn in het Dynamic Island , in plaats van dat hij los van het Dynamic Island staat (zoals op de iPhone 14 Pro en Pro Max). De nabijheidssensor wordt gebruikt om te detecteren wanneer je je iPhone naar je oor toe beweegt. Wanneer dat wordt gedetecteerd, wordt het scherm uitgeschakeld, zodat je niet per ongeluk van alles activeert op het touchscreen tijdens het bellen.

Deze nieuwe locatie voor de sensor zal waarschijnlijk niet veel veranderen aan het uiterlijk of de functionaliteit van de iPhone 15 Pro Max ten opzichte van de iPhone 14 Pro Max, maar het Dynamic Island zal technisch gezien wel iets geavanceerder zijn op het aankomende toestel door de toevoeging van de sensor die eerst losstaand was.