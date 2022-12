iPhone 15 Ultra wordt wellicht zo duur als we vreesden

Een iPhone met Ultra in zijn naam zal altijd duur zijn en het is geen verrassing dat de iPhone 15 Ultra volgens geruchten nog duurder zou zijn dan de iPhone 14 Pro Max.

Die info is afkomstig van LeaksApplePro, die op HowToiSolve (opens in new tab) beweerde dat de iPhone 15 Ultra een vanafprijs van 1.299 dollar zou hebben. Prijzen voor andere regio's werden niet gegeven, maar Apple verkoopt momenteel de iPhone 14 Pro met 512GB opslag voor die prijs. Bij ons kost die versie dan weer 1719 euro.

Als we dat vergelijken met de basisprijzen van de iPhone 14 Pro Max, dan zien we een prijsstijging van 200 dollar. Die begint namelijk bij 1.099 dollar in de VS en bij 1.479 euro in de eurolanden. Het zou ons daarom niet verbazen dat die stijging bij ons meer dan 300 euro zou bedragen.

Hoe zou Apple deze prijsverhoging rechtvaardigen? Volgens LeaksApplePro is een deel van de reden gewoon de inflatie. Bovendien zou deze telefoon een aantal upgrades kunnen krijgen die niet te zien zijn in de rest van de iPhone 15-reeks, waaronder een titanium frame, een selfiecamera met twee lenzen en een basisopslag van 256GB. Dit alles zal naar verluidt leiden tot productiekosten die ongeveer $90 hoger zouden zijn dan die voor de iPhone 14 Pro Max.

Vreemd genoeg beweert de bron ook dat de iPhone 15 Ultra mogelijk slechts in één kleur wordt aangeboden, met name zilver. Daarmee zou hij in dezelfde boot als de Apple Watch Ultra zitten, die eveneens in één kleur verkrijgbaar is, maar wel verschillende bandjes heeft.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Niet zoveel duurder als je zou denken

Hoewel de iPhone 15 Ultra (vooral in Europa) erg duur klinkt, zou de basisversie 256GB opslagruimte hebben. Dat is het dubbele van de basisopslag van 128GB van de iPhone 14 Pro Max.

Ga je voor een iPhone 14 Pro Max van 256GB, dan stijgt de prijs naar 1.299 dollar of 1.609 euro. Dat is dezelfde prijs (in dollar) als de laagst geschatte prijs van iPhone 15 Ultra hier.

Met een vergelijkbare opslag kost de iPhone 15 Ultra dus mogelijk niet meer dan de iPhone 14 Pro Max. Als dat het geval zal zijn, is de stijging misschien niet zo groot als je zou denken.