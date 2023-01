iPhone 15 Ultra kan Pro-versie overtreffen met krachtige camera's en prestaties

De iPhone 14 Pro Max is niet veel beter dan de iPhone 14 Pro, met als belangrijkste verschillen het schermformaat en de batterij. Apple zou op zoek kunnen zijn naar een onderscheid tussen de twee duurste iPhones. Daar lijkt het toch op als we kijken naar uitgelekte details van iOS 17.

LeaksApplePro heeft op HowToiSolve (opens in new tab) geplaatst dat het iOS 17-code heeft gespot. Daaruit blijkt dat de iPhone 15 Ultra, die Apple waarschijnlijk zal lanceren in plaats van een iPhone 15 Pro Max, geavanceerdere beeldverwerkingssoftware zal hebben dan de rest. Wat Apple ook doet met de camerahardware, de software voor de iPhone 15 Ultra zou zelfs de iPhone 15 Pro overtreffen.

De bron voegt eraan toe dat de prestaties van de Ultra niet ingeperkt worden door software. De andere iPhones zouden door hun software trager werken om oververhitting tegen te gaan. Bij de iPhone 15 Ultra is dat blijkbaar niet nodig, wat wijst op een beter koelsysteem.

Er zijn ook details die we al eerder hebben gehoord, zoals dat de hele iPhone 15-serie een Dynamic Island zal hebben in plaats van een notch, dat ze blijkbaar allemaal USB-C zullen hebben en dat de duurste twee iPhones snellere dataoverdracht ondersteunen.

Over iOS 17 zelf valt eigenlijk niet veel te zeggen. Hoewel deze informatie blijkbaar afkomstig is van iOS 17-code, zou de software-update vooral voor stabiliteit en efficiëntie zijn. Grote visuele veranderingen kunnen daarom ontbreken.

Ander nieuws over de iPhone 15 wijst op Wi-Fi 6E voor sommige (of alle) versies. Dat lek is afkomstig van een onderzoeksnota van Barclays-analisten Blayne Curtis en Tom O'Malley, en werd gespot door door MacRumors (opens in new tab). Dit zou ondersteuning voor snellere 6GHz Wi-Fi toevoegen.

Het grote pronkstuk van Apple

Bij de iPhone 14-serie staken de Pro en de Pro Max boven de rest uit, zowel qua specificaties als prijs. De iPhone 14 elf was nauwelijks een upgrade tegenover de iPhone 13 en de iPhone 14 Plus gaf ons alleen maar een groter scherm.

Die verdeling lijkt deels door te gaan met de line-up van 2023. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zullen sterk op elkaar lijken, daarboven krijgen we de iPhone 15 Pro en helemaal bovenaan de piramide krijgen we de iPhone 15 Ultra met specs die zelfs de Pro moeten overschaduwen.

Deze keer krijgen de goedkoopste twee modellen wellicht een Dynamic Island en USB-C, maar moeten ze het weer doen met een oudere chipset. De Ultra zou daarentegen onderdelen als een titanium frame en een dubbele selfiecamera, bovenop de upgrades die dit laatste lek onthulde. We zijn tot slot vooral benieuwd naar het prijskaartje van de iPhone 15 Ultra, aangezien hij nog duurder kan zijn dan de iPhone 14 Pro Max.