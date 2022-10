iPhone 15 krijgt misschien 8GB RAM en nieuwe periscoop camera

We zijn de iPhone 14 nog maar net gewend en er duiken al geruchten op over wat Apple van plan is met de opvolger. Nieuwe berichtgeving rond de iPhone 15 suggereert dat de Pro modellen 8GB aan RAM en een periscoop-camera zouden krijgen.

Dit bericht komt van Trendforce (opens in new tab) (via SamMobile (opens in new tab)), die toch een al degelijk parcours hebben afgelegd wat betreft voorspellingen rond toekomstige hardware van Apple. Blijkbaar zou "de kans groot zijn" voor een boost tot 8GB RAM bij de Pro en de Pro Max en voor verbeteringen aan de cameratechnologie, zeker voor de Pro Max.

De huidige iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max hebben 6GB aan RAM, iets waar Apple traditioneel niet echt veel over praat (RAM wordt bijvoorbeeld niet vermeld in de technische specificaties van de iPhone op de website van Apple).

Periscoop open

Het gerucht rond de periscoop-camera is interessant: het is een cameradesign dat we al zagen op Androidtelefoons (inclusief de Samsung Galaxy S22 Ultra), waarbij spiegeleffecten worden gebruikt om het bereik van de camera te vergroten zodat er meer ruimte is voor zoomlenzen.

Het is een feature waarvan al enkele jaren wordt gezegd dat het eraan komt op iPhone. En als het effectief zover zou zijn bij de iPhone 15 Pro Max, verwacht dan maar dat de 3x optische zoom op het huidige model een fikse boost gaat krijgen. Ervan uitgaande dat Apple voldoende ruimte vindt voor de mechanismen van de camera.

In dat bericht wordt bovendien vermeld dat de iPhone 15 Pro en Pro Max een snellere processor zouden hebben dan de standaard iPhone 15. Apple introduceerde dit jaar al een snellere processor in de iPhone 15 Pro en Pro Max, en de verwachting is dat het bedrijf dat volgend jaar weer gaat doen.

Analyse: wat doet RAM in feite?

iPhones hebben vaak de neiging om achter hun concurrenten van Android te blijven hangen wat betreft de hoeveelheid RAM die ze meekrijgen. De Samsung Galaxy S22 zit bijvoorbeeld al aan 8GB. En dat zou wel eens één van de redenen kunnen zijn dat Apple het daar niet over heeft bij de lancering van nieuwe telefoons of dat het niet wordt vermeld op de eigen website.

Dus dat hele RAM (Random Access Memory) is best belangrijk, niet? Net als op een computer kan je RAM op een telefoon zien als 'het geheugen'. De data van de foto die je aan het bewerken bent worden erop bewaard, net als websites die je bezoekt of de games die je speelt. Wanneer je telefoon opnieuw opstart, wordt alles uit die RAM gewist en begint het weer opnieuw.

Meer RAM betekent dus dat je telefoon alles vlotter verwerkt. Snel wisselen tussen verschillende apps, grotere beeldbestanden bewerken of games met meer gedetailleerde graphics spelen; het zou allemaal vlotter gaan. Hoewel, de snelheid van een telefoon hangt ook af van hoe goed de RAM is geoptimaliseerd en andere factoren, niet in het minst de snelheid van de chips.

Dit is waarin Apple uitblinkt: dankzij volledige controle over hard- en software op de iPhone kunnen ze RAM heel goed optimaliseren. Oude onnodige informatie wordt snel verwijderd om plaats te maken voor nieuwe. Dat zorgt voor een top prestatie met een kleinere hoeveelheid aan RAM. Een upgrade naar 8GB zou natuurlijk nog steeds wel erg welkom zijn.