iPhone 15 Pro wordt misschien eerste iPhone zonder fysieke knoppen

Volgens analist Ming-Chi Kuo gaat Apple misschien de laatste fysieke knoppen op de iPhone ook verwijderen.

De iPhone 14 en iPhone 14 Pro zijn pas net een maand oud, maar er zijn nu alweer voorspellingen voor de volgende generatie (de iPhone 15 en iPhone 15 Pro). Een van deze voorspellingen komt van Apple analist Ming-Chi Kuo. Hij voorspelt in een tweet (opens in new tab) dat de twee duurste versies van de iPhone 15 (waarschijnlijk de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max) misschien een nieuw design gaan krijgen met betrekking tot de knoppen. Informatie vanuit leveranciers van Apple suggereert dat de knoppen op aanraking zullen werken en niet meer fysiek zullen klikken.

Deze techniek heeft Apple ook al eerder gebruikt. Voordat de thuisknop werd verwijderd van de iPhones, hadden de iPhone 7 en iPhone 8 ook al geen echte knop meer als thuisknop. Deze knoppen reageerden ook net als bij de huidige iPhone SE (2022) op aanraking.

Kuo suggereert dat Apple hun Taptic Engine technologie gaat toepassen, zodat de knoppen wel nog met trillingen reageren op de aanraking. Dat werkt dan net als bij de Touch ID-knop om toch het gevoel van een mechanische knop na te bootsen.

Dit is op het moment nog wel gewoon een gerucht, dus totdat Tim Cook de volgende iPhone aankondigt, is er nog niets zeker. We weten nog niet eens zeker of het wel de iPhone 15 zal worden, aangezien Apple wel eens eerder een getal heeft overgeslagen (zoals de iPhone 9). Kuo heeft echter wel een goede reputatie als het gaat over voorspellingen voor Apple-producten, dus het is het waard om zijn voorspellingen in de gaten te houden.

Waarom zou Apple de knoppen op de iPhone 15 Pro eigenlijk veranderen?

Het grootste voordeel van de nieuwe knoppen is dat ze minder snel last zullen hebben van slijtage dan fysieke knoppen. Jouw iPhone 15 gaat dus misschien wat langer mee, maar Apple kan met de Taptic Engine ook andere bedieningsopties toepassen, zoals verschillende swipe-patronen.

Waarschijnlijk kun je nog steeds op de knoppen drukken om bijvoorbeeld het volume van de iPhone aan te passen of om de aan/uitknop te gebruiken. Apple kan echter met het nieuwe systeem ook bijvoorbeeld swipe-patronen gebruiken of verschillende functies voor een knop instellen aan de hand van hoe hard erop wordt gedrukt. Zo zou bijvoorbeeld een zachte aanraking het volume stapsgewijs kunnen verhogen, terwijl hard indrukken het volume op de maximale stand kan zetten.

Het is nog even afwachten tot we zien hoe Apple deze nieuwe knoppen gaat toepassen als het gerucht waar blijkt te zijn. Kuo voegde in reactie op zijn eerste tweet ook nog toe dat hij verwacht dat Apple waarschijnlijk niet de laatste telefoonfabrikant zal zijn die dit soort knoppen zal toepassen. Kuo verwacht dat we deze verandering ook op de beste Android smartphones zullen zien in de toekomst.