iPhone 15 zou ultra premium ontwerp met nieuw materiaal krijgen

De iPhone 14 heeft al een premium en stevig design, maar de iPhone 15 zou nog een stapje verder gaan.

Althans, dat zegt leaker ShrimpApplePro (opens in new tab) (via Phone Arena (opens in new tab)), die tweette dat de iPhone 15 titanium zijkanten krijgt. Dat is een premium materiaal dat duurder is dan het aluminium van de iPhone 14 en het roestvrij staal van de iPhone 14 Pro.

Maar dat is nog niet alles, want de bron beweert ook dat de zijkant opnieuw afgerond zullen worden en zullen overvloeien in de achterkant. Daarmee zou Apple het hoekige design van de iPhone 12 achterwege laten en opnieuw kiezen voor het design dat eindigde bij de iPhone 11.

De achterkant zal wel nog steeds van glas zijn volgens ShrimpApplePro, die in een andere tweet (opens in new tab) zegt dat het ontwerp een overgang zal creëren van de achterkant naar de camerabult.

So the new iPhone 15From the early information that I have, the iPhone 15 will feature a new border design. The back edge corner (as pointed out in the images) will be rounded and not square anymore. The material also will be titanium. Still very early to take it as it is. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9November 20, 2022 See more

Toch moet je dit lek zeker met een korrelt zout nemen, want het is erg vroeg voor informatie over de iPhone 15. Zelfs de bron klinkt niet helemaal zeker van hun stuk.

We zouden ook niet verwachten dat de hele iPhone 15-reeks titanium zal gebruiken. De bron zegt gewoon 'de iPhone 15', wat erop wijst dat dit materiaal door elk model zou kunnen worden gebruikt.

Het is waarschijnlijker dat het alleen wordt gebruikt in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max (of iPhone 15 Ultra). Het is zelfs heel goed mogelijk dat alleen die laatste titanium zal gebruiken, aangezien een andere leaker dat al heeft vermeld.

Analyse: wat is er zo goed aan titanium?

Waarom überhaupt overstappen op titanium? Het is zowel veel sterker als lichter dan roestvrij staal. In theorie kan Apple dus de duurzaamheid verhogen en tegelijk het gewicht verlagen.

Deze voordelen zijn niet goedkoop, want titanium is duurder dan roestvrij staal: volgens Aesteiron Steels (opens in new tab) kost het ongeveer 35 tot 50 dollar per kilogram, terwijl roestvrij staal slechts 1 tot 1,50 dollar kost.

Daarom wordt titanium meestal gebruikt voor luxeproducten of dingen die het echt nodig hebben, zoals vliegtuigonderdelen. Als de iPhone 15 titanium bevat, moet dit zonder twijfel worden gezien als een upgrade, maar wel een die de volgende generatie waarschijnlijk nog duurder zal maken dan de huidige generatie.