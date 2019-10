De beste Black Friday iPhone deals voor 2019

Het duurt niet lang meer voordat het Black Friday-geweld losbarst. Op 29 november zullen diverse elektronicawinkels gaan stunten met kortingsacties en dumpprijzen. Tussen alle acties vinden we ook vaak aanbiedingen voor producten van Apple, waarbij iPhones natuurlijk niet kunnen missen.

Wat dat betreft verwachten we niet dat 2019 heel anders zal zijn. Apple-producten zijn nu eenmaal vrij populair, en retailers spelen daar graag op in. Er zijn echter tal van iPhones afkomstig van het bedrijf uit Cupertino, dus wat mag je precies verwachten?

In september verscheen de iPhone 11-serie. De goedkoopste van de drie heet de iPhone 11, en voor iets meer haal je de iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max in huis. Alle drie beschikken ze over een indrukwekkende chipset en camera-opzet. Ondanks dat ze pas net verkrijgbaar zijn, verwachten we wel een kortingsactie voor deze toestellen.

Black Friday iPhone deals

Het is niet alleen het nieuwste van het nieuwste wat nog in trek is bij consumenten. Vanwege de nieuwe iPhones dalen de oudere modellen vaak in prijs. Ben je geïnteresseerd in de iPhone XR of iPhone XS? Dan is Black Friday dé periode om je slag te slaan.

Of je nu hoopt op een goedkope iPhone of de meest geavanceerde smartphone van Apple tot nu toe; wij verzamelen de beste Black Friday iPhone deals als ze verschijnen, en plaatsen ze vervolgens in ons overzicht hieronder.

Het duurt nog even voordat het evenement dit jaar plaatsvindt, maar wij geven je alvast wat informatie over wat je mag verwachten van iPhone deals in 2019.

Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld bij de Belgische Switch-winkels een korting van 10% op hun volledige aanbod iPhones, terwijl Fnac dan weer 50 euro korting gaf op verschillende modellen. Ook dit jaar zullen er ongetwijfeld gelijkaardige kortingen opduiken. Ze zijn weliswaar niet torenhoog - een iPhone voor de helft van de prijs ga je niet vinden - maar aangezien Apple altijd spaarzaam is met kortingen, is dit het beste moment om een iPhone aan te schaffen.

Welke Black Friday iPhone deal past het beste bij mij?

Dat is een vrij lastige vraag. Aangezien Apple heel wat meer smartphones met actieve update-ondersteuning op de markt heeft ten opzichte van enkele jaren geleden, valt er meer te kiezen dan je wellicht verwacht. We kunnen het aanbod splitsen in twee categorieën: de beste toestellen van Apple en goedkope iPhones.

De beste iPhones:

Word je niet gehinderd door een budgetlimiet op Black Friday? Dan wil je zeker kijken naar de nieuwere apparaten van de Amerikaanse fabrikant, namelijk de iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max. Deze drie telefoons bieden de beste specificaties van welke iPhone dan ook. Hoewel de telefoons nog maar net uit de fabrieken zijn, verwachten we wel al een daling in prijs hier en daar.

Ben je op zoek naar een high-end iPhone, maar geef je liever niet bakken geld uit? De iPhones uit 2018 zijn dan waarschijnlijk een betere keuze. We verwachten dat zowel de iPhone XR als de iPhone XS en XS Max voor enkele tientjes minder te verkrijgen zijn tijdens Black Friday. Vooral de iPhone XR zal veel Apple-enthousiastelingen aan zich weten te binden gezien de scherpe prijs.

Goedkope iPhones:

Wil je jezelf verzekeren van een goedkope iPhone? Dan is Black Friday het ideale moment. De verwachting is dat telefoons als de iPhone 8, iPhone 7 en iPhone 6S flink in prijs zullen dalen tijdens de feestdagen. Black Friday is daarop geen uitzondering, mocht je voor weinig geld aan boord willen stappen van de Apple-trein.

Andere Black Friday smartphone deals

Een iPhone van Apple is en blijft een bijzonder interessante optie wanneer je op zoek bent naar een degelijke smartphone. Vandaag de dag is er echter een overvloed aan Android-concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan Samsung, Huawei, Nokia en Google zelf.

Of het nu gaat om de betaalbare Google Pixel 3a, de indrukwekkende Huawei P30 Pro of de bijzonder elegante Samsung Galaxy S10 Plus, Android laat zien dat je niet de hoofdprijs hoeft te betalen voor een premium telefoon.

Wil je je graag eerst verder verdiepen in de wereld van smartphones? Bekijk dan onze gids met beste smartphones van dit moment. Daar vind je zowel de beste iPhones als beste Androids van nu in terug.