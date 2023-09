Waar kan je het Apple event online kijken: volg de iPhone 15 livestream

Op 12 september 2023 om 19u (onze tijd) kondigt Apple de nieuwe iPhone 15 aan in een livestream. Naast de nieuwe iPhones verwachten we de Apple Watch 9 en misschien zelfs een Apple Watch Ultra 2.

Het evenement heeft als titel "Wonderlust" in het Engels en die woordspeling op wanderlust wordt in het Nederlands vertaald als "Verwondervol". Als we uitgaan van het Engels dan zal het evenement gefocust zijn op reizen, avonturen en ontdekkingen.

In dat opzicht zou het logisch zijn als we de Apple Watch Ultra 2 zien. Het origineel is namelijk ideaal voor gebruikers die vaak gaan hiken in gebieden zonder bereik. Anderzijds kan het verwijzen naar de verwachte 6x zoom op de iPhone 15 Pro Max.

Waar kijken naar het Apple event

Het evenement begint op dinsdag 12 september om 19u onze tijd. Je kan de livestream bekijken op de Amerikaanse website van Apple en op YouTube. Als je liever in dit artikel blijft, kan je de ingesloten video hieronder gebruiken.

Wat we verwachten op het Apple event

De nieuwe iPhone 15-serie zal natuurlijk de ster van de show zijn. Afgaande op de geruchten verwachten we de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De eerste twee krijgen volgens de geruchten een 48MP-camera zoals op de iPhone 14 Pro, evenals het Dynamic Island.

De Pro-versies krijgen naar verwachting een nieuwe actieknop waarmee je specifieke apps en functies kunt activeren, een titanium frame en een nieuwe A17 Bionic-chip. Daarnaast krijgt de iPhone 15 Pro Max als enige een telefotocamera met 6x optische zoom, het dubbele van de iPhone 14 Pro Max. Elke iPhone 15 zal ook een USB-C-poort hebben ter vervanging van de verouderde Lightning-aansluiting.

Qua smartwatches verwachten we de Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2. De Watch 9 is een kleine upgrade van de Apple Watch 8 met een groter scherm en vernieuwde chip. De Apple Watch Ultra 2 wordt wellicht interessanter en zou een 2,1-inch Micro LED-display hebben. Die technologie is niet alleen helderder, maar ook energiezuiniger.

Verwacht daarentegen geen nieuwe iPads, MacBooks of AirPods, want die worden waarschijnlijk later dit jaar (vermoedelijk in oktober) of in de eerste helft van 2024 onthuld. Een "verrassing" als kers op de taart zit er ook niet in. Zo'n momentje was er reeds op WWDC 2023 toen Apple de Vision Pro mixed reality-headset toonde.