Wifi in de tuin? Zo plaats je de repeaters

Augustus is volop bezig en de zomer loopt stilaan op zijn einde. We hebben heel wat regen gezien en hopen allemaal een mooie, zonnige nazomer. Helaas zijn de scholen en het werk dan vaak alweer begonnen, dus zijn we aangewezen op onze eigen tuin of balkon voor een zomers avondje genieten. Maar niet getreurd; ook daar kan je het gezellig maken. Devolo redt onze zomer en heeft twee wifi-repeaters uitgebracht waarmee je wifi tot ver in je tuin reikt en je zelfs daar muziek kunt streamen tijdens de barbecue, videogames kunt spelen of onderuit in de hangmat een romantische film kunt kijken. We leggen je uit hoe je optimaal kunt genieten van een heerlijke nazomer in je eigen tuin.

Hoe installeer je ze?

Het installeren van de WiFi 6 repeaters is een fluitje van een cent. De repeaters kunnen gewoon in elk stopcontact geplaatst worden om daar een razendsnelle wifi-hotspot te creëren. De mesh wifi-functie van deze devolo adapters zorgt bovendien voor een uiterst stabiele wifi-dekking, omdat alle eindapparaten automatisch worden verbonden met het beste toegangspunt en de beste frequentieband.



Ook je tuinfeestgasten laten verbinden met de wifi is heel eenvoudig met de devolo Home Network app. Je klikt op het menu en alle gasten hoeven alleen maar de weergegeven QR-code te scannen om het gebruik van het wifi-netwerk voor gasten automatisch in te schakelen. Snelle en stabiele wifi voor iedereen dus!

Waar plaats je ze?

Voor een goede wifi-verbinding buiten is het prettig als het stopcontact zich in je tuin of op je terras bevindt. Let er wel op dat de repeater voldoende beschermd is tegen water en direct zonlicht. Heb je geen stopcontact in je tuin die aan die voorwaarde voldoet? Dan kun je ook voor een stopcontact dichtbij je tuindeur kiezen of beslissen om de repeater buiten in het stopcontact te steken, en hem gewoon weer binnen te halen als het gaat regenen.

Hoe hou je het signaal sterk?

Repeaters vergroten het bereik van je wifi, maar ze verbeteren het signaal zelf niet. Om optimaal te kunnen genieten van wifi buiten is het dus noodzakelijk dat het signaal van binnen al sterk genoeg is. Het feit dat muren en plafonds de wifi-verbinding vertragen komt waarschijnlijk niet als een verrassing. Maar het is vaak wél verrassend om erachter te komen welke alledaagse voorwerpen ook tot de natuurlijke vijanden van stabiele wifi-verbindingen behoren. Magnetrons, draadloze accessoires van computers en babyfoons zijn een paar voorbeelden van spullen die wifi kunnen verstoren als gevolg van radiogolven. Zelfs water vertraagt signalen – en niet alleen in de vorm van een groot aquarium in huis. Waterleidingen en vloerverwarming, maar ook bloemenvazen en wasrekken met natte kleding kunnen voorkomen dat sommige ruimtes sterke wifi ontvangen.

Prijs en beschikbaarheid

De devolo WiFi 6 Repeater 5400 is vanaf nu verkrijgbaar aan een adviesprijs van 149,90 euro en de devolo WiFi 6 Repeater 3000 aan een adviesprijs van 99,90 euro. Beiden zijn verkrijgbaar in de winkel en online. Devolo biedt drie jaar garantie.