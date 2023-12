Wifi repeater vs powerline: ik heb beide gebruikt en de winnaar zal je verbazen

Internet, we kunnen haast niet meer zonder tegenwoordig. In elke woning hangt een router die zijn best doet om iedereen in huis een stabiele verbinding te geven, maar die ene router is zelden voldoende. Zelfs nu staat de technologie in routers niet ver genoeg om elke uithoek van een huis met twee verdiepingen van wifi te voorzien. Gelukkig zijn er verschillende manieren om je netwerk uit te breiden zodat je wel overal een stabiele internetverbinding hebt.

Zelf zat ik sneller in deze situatie dan verwacht. Mijn eerste appartement was een relatief kleine duplex waar de router centraal op de bovenste verdieping was geïnstalleerd, recht naast de tv. Dat was natuurlijk top om snel games te downloaden op de Nintendo Switch en series te kijken op Netflix, Disney+ en Amazon Prime, maar minder ideaal voor mijn laptop die een verdieping lager stond. Uiteindelijk koos ik daar voor een meshnetwerk met powerline en dat werkte prima... tot we gingen verhuizen.

Powerline werkt niet altijd

Over het algemeen is powerline een betere manier om je netwerk te vergroten dan een repeater. Bij een powerlinesysteem wordt de internetverbinding namelijk via het lichtnet (de elektriciteitskabels) verder gestuurd. De hoofdadapter doe je naast je router in het stopcontact en dan komt er een wifisignaal van ongeveer dezelfde kwaliteit uit de adapters die in andere stopcontacten zitten. Een repeater moet daarentegen het wifisignaal van je router kunnen ontvangen en stuurt dat dan verder. De repeater moet dus binnen het bereik van de router staan, terwijl een powerlineadapter (in theorie) in eender welk stopcontact kan zitten en dus niet per se binnen het bereik van de router moet zijn.

Let goed op de "in theorie", want daar ging het mis toen we verhuisden naar een ander duplexappartement. De indeling van dat nieuwe appartement was eigenlijk ongeveer hetzelfde. De router hing boven (en had een upgrade naar glasvezel gekregen) en de een van de powerline-adapters hing beneden. Dit appartement was ook iets groter en had een dikkere vloer, dus met alleen de router kwam het internet niet tot in mijn thuiskantoortje. Helaas begroette de powerline in mijn kantoor me met een dramatische rood lampje. Die deed helemaal niets. Dit is een inherent nadeel van powerline, aangezien sommige woningen (waaronder dus de nieuwe duplex) verschillende elektriciteitsnetwerken hebben. Een powerlinesysteem moet volledig op hetzelfde lichtnet zitten om het signaal door te geven.

Ik heb daarna de adapters in verschillende stopcontacten op de bovenverdieping gedaan met een acceptabel resultaat. Mijn laptop stond nu recht onder de adapter in de keuken en ons bed stond recht onder de adapter in de woonkamer. Dat werkte en daarmee is ook alles gezegd. Met een beetje geluk haalde ik de volledige snelheid (120 Mbps down in mijn geval), maar het wifisignaal werd geregeld instabiel met alle gevolgen van dien. Videogesprekken haperden, ik had lag spikes in online games, downloads duurden soms erg lang etc. Een ethernetkabel was eveneens geen optie tenzij ik een gat door het plafond zou boren en daar zou onze huurbaas ook niet heel blij mee zijn.

Repeater to the rescue!

Als powerline niet wil werken, zit er meestal niets anders op dan repeaters. Nu is de kwaliteit van repeaters niet altijd geweldig en als persoon die bijna elke dag thuis werkt, 's avonds online gamet op zijn laptop en soms streamt op Twitch, heb ik die maximumsnelheid van 120 Mbps zeker nodig. Uiteindelijk heb ik gekozen voor zowel een repeater als een nieuwe router, de FRITZ!Repeater 3000AX en FRITZ!Box 4060.

Aangezien ik in België woon en Proximus mijn internetprovider is, kan ik niet zomaar die router van Proximus zelf vervangen. De FRITZ!Box 4060 was daarom gekoppeld aan de router met een ethernetkabel en de maximumsnelheid van ons internet bleef bijgevolg 120 Mbps. Waarom heb ik dan die FRITZ!Box in huis gehaald? Omdat hij ondersteuning heeft voor Wi-Fi 6 en de meeste apparaten hier in huis dat ook hebben. De router van Proximus had dat daarentegen niet. Ook de FRITZ!Repeater 3000AX ondersteunt Wi-Fi 6 en hoewel een FRITZ!Repeater werkt met eender welke router, gaat die niet spontaan ons hele appartement van Wi-Fi 6 voorzien als de Proximus-router dat signaal niet uitzendt.

De installatie van de FRITZ!Box 4060 en FRITZ!Repeater 3000AX was enorm eenvoudig. Ik moest gewoon de FRITZ!Box verbinden met mijn router met een ethernetkabel en daarna kon ik via de MyFRITZ!-app de naam en het wachtwoord van mijn oude netwerk overnemen zodat ik niet elk apparaat in huis opnieuw moest verbinden. Zodra dat werkte, kon ik de FRITZ!Repeater installeren en omdat het internet op dat moment van de FRITZ!Box kwam en niet meer van de Proximus-router, was dat een minuutje werk. Ik deed de repeater op de gewenste plaats in het stopcontact, drukte op de rode knop vooraan tot het lampje begon te flikkeren en enkele seconden daarna was hij klaar voor gebruik.

Wifi repeater vs. powerline: wat werkt beter?

De hamvraag is nu of de wifi repeater hetzelfde resultaat gaf als de powerline. Op de bovenverdieping haalden de powerline-adapters de volledige snelheid van 120 Mbps, weliswaar nog met Wi-Fi 5, en als ik op de ideale plaats op de benedenverdieping stond, haalde ik dat cijfer ook. Stabiel was de verbinding beneden niet echt en de momenten dat ik consistent 120 Mbps haalde, waren zeldzaam. Ook merkten we duidelijk de beperkingen van die oudere wifistandaard. Ik kon stabiel online gamen met lage ping, maar wanneer mijn vriend een film in 4K wilde kijken of een game downloadde op de PS5, ging alles iets minder vlot.

Aanvankelijk vreesde ik dat de FRITZ!Repeater 3000AX niet de volledige 120 Mbps zou overnemen en dat de uploadsnelheid (die ik nodig heb om te streamen op Twitch) dramatisch laag zou zijn. Pluspunt: omdat deze repeater een stroomkabel heeft en geen adapter in het stopcontact is, kon ik hem recht naast mijn laptop zetten en een ethernetkabel gebruiken. Verrassend genoeg was de downloadsnelheid op de volledige benedenverdieping eveneens 120 Mbps, net zoals boven. Waar je ook bent, de streepjes van het wifisignaal zijn helemaal vol en mijn smartphone geeft ook netjes aan dat hij overal Wi-Fi 6 heeft. Dankzij Wi-Fi 6 merken we ook geen enkele vertraging meer bij meerdere downloads. Mijn vriend kan een film kijken, ik kan online gamen en zelfs tegelijkertijd een game downloaden aan de volledige snelheid.

De repeater wist me echt op elke mogelijke manier te verbazen en leverde betere resultaten dan de powerline-adapters. Hoewel hij toch relatief ver van de FRITZ!Box staat, behoudt hij de volle kracht van de verbinding. Zowel via de kabel als draadloos haal ik stabiel 110 tot 120 Mbps op eender welk moment van de dag en ook de uploadsnelheid zit stabiel rond de 40 Mbps waardoor ik kan streamen in 1080p bij 60fps. Tegenover de powerline-adapters is het aantal trage en gemiste frames in een stream ook afgenomen. Na een stream van twee uur heb ik nu gemiddeld 5 langzame frames in plaats van 50.

Ga altijd voor een meshnetwerk

Een gemeenschappelijk aspect van de powerline en repeater is dat ze beide een meshnetwerk creëerden. Dat zorgt er in essentie voor dat je apparaten automatisch verbinding maken met de sterkste wifibron en dat de verbinding niet verbroken wordt wanneer er van bron wordt gewisseld. Heel je wifinetwerk heeft dan ook dezelfde naam. Zowel de oude powerline-adapters als de nieuwe repeater en router doen dat even goed. Er is geen enkel moment waarop de verbinding wegvalt. Ik kan probleemloos boven een game op mijn smartphone spelen en daarna naar beneden gaan zonder dat de verbinding een seconde verbroken wordt.

Belangrijk om te weten: niet elk powerlinesysteem maakt een meshnetwerk en ook niet elke repeater maakt een meshnetwerk. Het is eveneens geen garantie dat meerdere apparaten van hetzelfde merk een meshnetwerk zullen maken. Het is daarentegen wel zo dat repeaters en powerlines van verschillende fabrikanten bijna nooit een meshnetwerk kunnen vormen. Zeker wanneer je een groot huis met meerdere verdiepingen hebt, is het handig om een meshnetwerk te hebben. Op die manier ben je er zeker van dat je internetverbinding nooit zal wegvallen wanneer je je verplaatst.

Je kan ten slotte wel een meshnetwerk maken met verschillende types apparaten. Als we in de toekomst verhuizen naar een woning waar we wel powerline kunnen gebruiken, zal ik wellicht een kit FRITZ!Powerline-adapters aanschaffen. Die kunnen dan een meshnetwerk vormen met de FRITZ!Box en FRITZ!Repeater en zo blijft ons internet altijd in topconditie.