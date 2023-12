Maak je internet sneller en je huis slimmer met FRITZ!Box

Daar zit je dan op een koude winteravond, onder een knus dekentje, met een warme kop chocolademelk, klaar om je favoriete kerstfilm te kijken. Dat gaat goed voor ongeveer een kwartier en daarna begint de film vast te lopen. Ondertussen hoor je een paar kamers verder een gefrustreerde kreet van je kind die net een potje Fortnite heeft verloren omdat de internetverbinding instabiel werd.

Hoewel niet iedereen dit specifieke scenario zal meemaken, zijn we allemaal wel eens het slachtoffer geworden van traag en/of instabiel internet. De router van je provider bevat namelijk vaak verouderde onderdelen en zijn signaal is zelden sterk genoeg voor dekking in je hele woning. Gelukkig kan je daar makkelijk zelf iets aan doen met enkele FRITZ!-producten.

De FRITZ!Box als kloppend hart van je netwerk

(Image credit: Mark Pickavance)

De kwaliteit van je internet hangt in grote mate af van je router en er zijn inmiddels talloze FRITZ!Box-routers waaruit je kan kiezen. Voor de best mogelijke resultaten in het gemiddelde huishouden is de FRITZ!Box 7590 AX een slimme keuze. Deze router biedt namelijk ondersteuning voor Wi-Fi 6 en haalt snelheden tot 2.400Mpbs.

Deze nieuwe Wi-Fi-standaard biedt de meeste voordelen in huishoudens waar veel apparaten tegelijkertijd verbonden zijn met het internet. Je kan het internet hier vergelijken met een autosnelweg. Oudere Wi-Fi-standaarden zijn vergelijkbaar met een baan met twee rijstroken en zoals we allemaal weten, ontstaat hier voor je het weet een gigantische file. Wi-Fi 6 creëert meer banen op onze autosnelweg zodat meerdere apparaten tegelijkertijd van snel internet kunnen profiteren.

Op die manier kan jij je favoriete film in de hoogste kwaliteit bekijken, terwijl je kinderen zonder enige vertraging Fortnite, Roblox of welke andere online game dan ook kunnen spelen. In de FRITZ!-app kan je daarnaast overzichtelijk zien welke apparaten verbonden zijn met het internet. Als je er zeker van wil zijn dat een bepaald apparaat de best mogelijke verbinding heeft, heb je slechts één tikje in de app nodig om dat apparaat prioriteit te geven.

Geen dode zones meer dankzij de FRITZ!Repeater

(Image credit: AVM)

Zelfs een geavanceerde FRITZ!Box-router kan niet altijd alle hoeken van je woning bereiken. In een studio of klein appartement is dit soms voldoende, maar zodra er sprake is van meerdere verdiepingen moet je je netwerk uitbreiden. Met een FRITZ!Repeater is die klus binnen enkele minuten geklaard. Als je gebruikmaakt van de FRITZ!Box 7950 AX, dan is de FRITZ!Repeater 6000 de beste manier om je netwerk uit te breiden.

Repeaters hebben over het algemeen geen goede reputatie vanwege hun lage internetsnelheden, maar de FRITZ!Repeater 6000 pakt het anders aan. Net zoals de FRITZ!Box 7950 AX ondersteunt hij Wi-Fi 6 en haalt hij maximaal een snelheid van 2.400Mpbs. De specificaties van router en repeater zijn hier identiek waardoor je weinig tot geen verschil merkt tussen de verbindingen. De FRITZ!Repeater 6000 heeft zelfs twee ethernetpoorten (1x 2,5-gigabit-LAN en 1x gigabit-LAN) als je liever bekabeld internet gebruikt.

(Image credit: AVM Nederland)

De installatie van een FRITZ!Repeater is een koud kunstje. Plaats hem binnen het bereik van de router, doe hem in het stopcontact, druk op de grote rode knop op de voorkant en hij breidt je netwerk meteen uit. Verder gaat het hier om een meshnetwerk waarin elk apparaat automatisch verbinding maakt met het FRITZ!-product dat de beste verbinding biedt. Begin je een videogesprek in de woonkamer bij de router en verplaats je je vervolgens naar de slaapkamer waar de repeater een beter signaal geeft, dan zal het videogesprek zelfs geen seconde haperen.

Is één FRITZ!Repeater 6000 niet voldoende voor je hele woning? Geen probleem, want je kan meerdere repeaters installeren tot elke uithoek van je woning Wi-Fi heeft. Dit kan trouwens met elke FRITZ!Repeater, dus je hoeft niet per se meerdere exemplaren van de FRITZ!Repeater 6000 te kopen als je niet overal supersnel internet nodig hebt.

Bestuur je smart home met FRITZ!DECT

(Image credit: AVM)

Ben je altijd al geïnteresseerd geweest in smart home, maar word je afgeschrikt door ingewikkelde installatieprocedures? Dan hebben we goed nieuws, want de FRITZ!DECT-producten zijn eveneens erg makkelijk te installeren als je reeds een FRITZ!Box-modem hebt.

Een veelvoorkomend probleem van smart home is dat producten uitsluitend via een app te bedienen zijn, terwijl sommigen liever een fysiek knopje indrukken. De FRITZ!DECT 440 biedt hier een oplossing. Dit vierkante bakje met een zuinig e-paperscherm kan je magnetisch aan de muur monteren en werkt op batterijstroom.

Er zijn vier knoppen aanwezig op de FRITZ!DECT 440 en elke knop kan je zelf koppelen aan een FRITZ!DECT-apparaat naar keuze. Koppel bijvoorbeeld een knop aan een FRITZ!DECT 200 contactdoos om een apparaat in- en uit te schakelen of gebruik hem als dimmer voor de FRITZ!DECT 500 kleurenlamp. Gebruik je de FRITZ!DECT 301 om je verwarming aan te sturen, dan kan je de temperatuur ook regelen met de FRITZ!DECT 440. Op het display kan je tot slot zien hoe warm het is in de kamer, evenals de huidige luchtvochtigheid.