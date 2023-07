Hoe Samsung Unpacked kijken: volg live de lancering van de Galaxy Z Flip 5

Samsung Unpacked is nog maar een paar uur van ons verwijderd. We verwachten niet dat je afzakt naar Seoul om de lancering in het echt mee te maken en dat hoeft gelukkig ook niet. Naar goede gewoonte zal Samsung een livestream uitzenden zodat je de lancering van de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 live kan volgen. We vertellen je graag waar je het Galaxy Unpacked event live kan bekijken.

Wanneer is Samsung Unpacked?

Samsung pakt op woensdag 26 juli uit met een enorme hoop nieuwe toestellen in zijn thuishaven Seoul, Zuid-Korea. Samsung zegt dat Korea meer opvouwbare telefoons koopt dan welke andere markt dan ook en dit wordt wellicht het hoogtepunt van het evenement. De Samsung Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 zijn de belangrijkste producenten, maar zeker niet de enige. We verwachten namelijk ook de Galaxy Tab S9-serie en de Galaxy Watch 6.

Aangezien de show in Korea om 20.00 uur begint, komt dat relatief goed uit voor ons. Om 13.00 uur onze tijd zal de livestream van start gaan dus met een beetje geluk kan je hem (beginnen) kijken tijdens je middagpauze.

Hoe kan ik Samsung Unpacked live kijken?

Samsung streamt het Unpacked-evenement altijd op zijn YouTube-kanaal en dat is voor de meesten de makkelijkste manier om te kijken. Wellicht wordt de livestream ook getoond op de website van Samsung zelf, maar dan kan je evengoed gewoon op YouTube kijken. Je kan dit jaar zelfs meekijken in de metaverse in een recreatie van Samsung's winkel in New York!

Afhankelijk van wanneer je dit leest is de livestream nog niet begonnen, al bezig of misschien zelfs al afgelopen. Je kan hoe dan ook op deze link klikken om de Samsung livestream te bekijken of gewoon op deze pagina blijven en via de embedded video hieronder meekijken. Heb je de stream gemist? Dan kan je via dezelfde link na afloop de video herbekijken.