Samsung Galaxy Watch 6: nieuws, geruchten en meer

De Samsung Galaxy Watch 6 komt naar verwachting dit jaar uit. Geruchten over Samsung's smartwatches verschijnen niet zo regelmatig als geruchten over de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5, maar er zijn er toch nog genoeg te vinden om ons een redelijk goed idee te geven van wat we kunnen verwachten van de opvolgers voor de Samsung Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro.

Hier vind je dan ook alles wat we weten over de aankomende smartwatches, inclusief alle leaks en geruchten die we tot nu toe hebben meegekregen en krijg je een idee van of deze apparaten op onze lijst van de beste smartwatches zullen verschijnen of niet.

Samsung Galaxy Watch 6: in het kort

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Wat is het? Samsung’s aankomende generatie van smartwatches voor 2023

Samsung’s aankomende generatie van smartwatches voor 2023 Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk in juli 2023

Waarschijnlijk in juli 2023 Hoeveel kost het? Onbekend, maar waarschijnlijk zullen de modellen duurder zijn dan de Galaxy Watch 5 en 5 Pro van de huidige generatie.

Samsung Galaxy Watch 6: Prijs en releasedatum

Samsung onthult de nieuwste versies van zijn Galaxy Watches meestal tijdens zijn Unpacked-evenementen. Deze worden meestal gehouden in februari en augustus, maar we weten inmiddels al dat het Samsung Galaxy Unpacked-evenement van deze zomer zal plaatsvinden op 26 juli.

In een gelekt persbericht werd er al geschreven over Samsung's "volgende generatie van foldables", waarmee waarschijnlijk de Samsung Galaxy Z Fold 5 en de Samsung Galaxy Z Flip 5 worden bedoeld, maar een nieuwe Galaxy Watch werd daar niet vernoemd. Toch lijkt het Unpacked-evenement de meest logische gelegenheid voor de onthulling van de Watch 6-serie.

De horloges zijn meestal onderdeel van een hele reeks aan grote onthullingen en dit jaar verwachten we dan ook weer hetzelfde. We verwachten naast de horloges en vouwbare telefoons namelijk ook de Galaxy Tab S9 te zien tijdens het Unpacked-evenement van juli 2023.

Over mogelijke prijzen van de Samsung Galaxy Watch 6-modellen hebben we nog geen geruchten gehoord, maar misschien zullen ze vergelijkbaar geprijsd zijn als de huidige modellen (tijdens hun release). De Galaxy Watch 5 had een adviesprijs van 299 euro bij zijn release en de Galaxy Watch 5 Pro kostte minstens 469 euro. Samsung heeft echter voor de prijzen van de Galaxy S23 verhoogd, dus dat kan eventueel ook bij de smartwatches gebeuren.

Samsung Galaxy Watch 6: krijgen we ook Pro- of Classic-modellen?

(Image credit: Future)

Het is nog niet bekend of Samsung de Galaxy Watch 6 zal lanceren met een standaard en een Pro-model, zoals bij de huidige generatie, of dat het bedrijf weer teruggaat naar een standaard model en Classic-model. Samsung's vierde generatie van de Galaxy Watch bestond namelijk uit een Galaxy Watch 4 en een Galaxy Watch 4 Classic, terwijl de vijfde generatie bestond uit een Galaxy Watch 5 en een Galaxy Watch 5 Pro. Er is dus niet echt een duidelijk patroon te vinden.

Sommige geruchten claimen dat Samsung dit jaar de Watch 6- en Watch 6 Pro-modellen zal aankondigen. Als dat blijkt te kloppen, dan zien we misschien ook weer de terugkeer van dezelfde formaten als bij de Watch 5 en Watch 5 Pro, al zien we waarschijnlijk wel wat kleine veranderingen en verbeteringen voor bijvoorbeeld de behuizing en de bezels.

Bekende leaker Ice Universe zegt namelijk dat Samsung de bezel op de Watch 6 Pro dunner zal maken en dat de draaiende ring van de Watch 4 Classic ook weer een terugkeer zal maken. Verder zijn er maar weinig geruchten over de standaard Watch 6 te vinden, naast het feit dat hij eventueel een iets grotere batterij krijgt.

Samsung Galaxy Watch 6: nieuws en leaks

Vroege geruchten suggereerden dat Samsung dit keer twee horloges zou lanceren, de Galaxy Watch 6 en 6 Pro en die laatste zou dus weer de draaiende ring krijgen die Samsung voor het laatst gebruikte op de Galaxy Watch 4 Classic. We hebben nog geen informatie over de mogelijke prijzen, maar het zou kunnen dat Samsung, net als bij de S23, de prijzen in Europa weer verhoogt.

Recentere leaks geven aan dat het dit jaar zal gaan om een Samsung Galaxy Watch 6 en een duurdere Samsung Galaxy Watch 6 Classic (met de draaiende ring). Inmiddels zijn er ook alweer promotiebeelden van beide modellen gelekt en we hebben een aantal van deze afbeeldingen hieronder toegevoegd.

Image 1 of 2 De Galaxy Watch 6 (Image credit: WinFuture) De Galaxy Watch 6 Classic (Image credit: WinFuture)

Er is één ander gerucht dat aangeeft dat Samsung een nieuwe Exynos W980-processor zal toevoegen aan de Watch 6-serie. Dat zou een mooie upgrade zijn ten opzichte van de W920 die in de afgelopen twee generaties zit. Deze chip levert waarschijnlijk 10% meer kracht en een verbeterde batterijduur dankzij de verbeterde efficiëntie van deze chip.

Die batterijduur is natuurlijk erg belangrijk, zeker als je GPS-tracking gebruikt tijdens bijvoorbeeld het hardlopen, wielrennen of zwemmen. Die feature kan namelijk vrij snel de batterij leeg slurpen. De Watch 6 Pro is dus misschien de eerste Galaxy Watch die het echt op kan nemen tegen niet alleen de beste Garmin-horloges, maar ook tegen de Apple Watch Ultra, tenminste als de geruchten kloppen en als de rest van de specs ook indrukwekkend zijn.

Samsung Galaxy Watch 6: wat we willen zien

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Een Galaxy Watch 6 Ultra

Apple heeft misschien dan wel zijn Apple Watch Ultra-model als eerste gelanceerd, maar Samsung heeft wel al Ultra-modellen uitgebracht binnen zijn smartphones, tablets en zelfs zijn laptops. Het bedrijf maakt een aantal van de beste hardware-producten op de markt en het zou dus ook erg mooi zijn om een extra premium apparaat, zoals de Apple Watch Ultra, van Samsung te zien (en die zou ook vast wel een plaats krijgen op onze lijst met de beste smartwatches).

Verbeterde software