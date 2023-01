Samsung Galaxy Z Fold 5: alles wat we weten

In de afgelopen jaren heeft Samsung de opvouwbare telefoon bijna geperfectioneerd, en de Samsung Galaxy Z Fold 5 van 2023 zal naar verwachting nog beter zijn dan de huidige modellen.

We verwachten deze telefoon pas vrij laat in 2023, dus er is nog maar weinig nieuws, maar we hebben een paar dingen gehoord, en die vind je hieronder allemaal, samen met informatie over de mogelijke releasedatum en prijs.

We zullen dit artikel ook bijwerken wanneer er nieuwe lekken of geruchten opduiken, dus blijf deze pagina in de gaten houden.

Onderaan in het artikel staat bovendien een verlanglijstje met de belangrijkste wensen voor de Samsung Galaxy Z Fold 5, zodat alle problemen met de Samsung Galaxy Z Fold 4 worden opgelost.

In het kort

Wat is het? Samsung's nieuwste foldable

Samsung's nieuwste foldable Wanneer komt de foldable uit? Waarschijnlijk in augustus van 2023

Waarschijnlijk in augustus van 2023 Hoeveel gaat het kosten? Nog onbekend, maar het is niet goedkoop

Samsung Galaxy Z Fold 5 releasedatum en prijs

Er is nog niets bekend over wanneer we de Samsung Galaxy Z Fold 5 zouden kunnen zien, maar de Galaxy Z Fold 4 werd aangekondigd op 10 augustus van 2022, en de Samsung Galaxy Z Fold 3 werd onthuld op 11 augustus van 2021. De Samsung Galaxy Z Fold 2 werd ook in augustus aangekondigd.

Dus begin tot half augustus lijkt waarschijnlijk voor de Samsung Galaxy Z Fold 5. Deze aankondigingen gebeurden ook allemaal op een woensdag, dus onze beste gok voor een Samsung Galaxy Z Fold 5 releasedatum is woensdag 9 augustus van 2023.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 begon op een prijspunt van 1.799 euro, dus we verwachten ook een gelijkwaardig bedrag voor de Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 5 nieuws en leaks

Er zijn slechts een paar echte Samsung Galaxy Z Fold 5 lekken tot nu toe, met de eerste die wijst op de foldable met een Snapdragon 8 Gen 2 chip.

Dat zou de opvolger zijn van de Snapdragon 8 Gen 1 en Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipsets die veel van 2022's Android vlaggenschepen aangedreven hebben, waaronder de Galaxy Z Fold 4. Dus ofwel de Gen 2 of een Plus-versie ervan leek altijd waarschijnlijk.

Dezelfde bron suggereert ook dat de telefoon een camera krijgt met drie lenzen aan de achterkant en een 50MP-hoofdsensor. Dat is precies wat de Galaxy Z Fold 4 heeft, de twee andere sensoren zijn een 12MP groothoekcamera en een 10MP telefotocamera.

Ten tweede krijgt de telefoon blijkbaar een waterdruppelvormig scharnier, waardoor de twee zijden van het toestel volledig plat tegen elkaar komen te liggen. Dat zou in theorie de duurzaamheid van de foldable verbeteren.

Samsung Galaxy Z Fold 5: wat we willen zien

Als Samsung de ultieme foldable wil maken, moet het vijf belangrijke dingen doen die we hieronder hebben uitgelicht.

1. Dezelfde camera als de Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De camera's van de Galaxy Z Fold 4 zijn helemaal niet slecht, maar ze zijn niet de beste van Samsung, ondanks dat het de duurste telefoon van het bedrijf is. Wie het geld kan missen dat de Z Fold 4 kost, wil waarschijnlijk het beste van het beste, en op cameragebied lukt dat niet.

Dus voor de Samsung Galaxy Z Fold 5 willen we dat de telefoon de camera's van de Samsung Galaxy S23 Ultra evenaart die waarschijnlijk de beste camera's zal krijgen.

2. Een onzichtbare vouw

Hoewel de vouwbare schermen van Samsung indrukwekkend zijn, heeft het bedrijf de vouw nog niet gekraakt; hij is zichtbaar en voelbaar als je over het scherm veegt.

Dit is geen groot probleem en is iets waar de meeste mensen snel aan zullen wennen, maar het is een imperfectie in een verder uitstekend scherm, dus we zouden graag zien dat Samsung het met succes verbergt op de Galaxy Z Fold 5.

3. Goedkoper

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future)

Het grootste probleem met de Samsung Galaxy Z Fold 4 is gewoon dat de smartphone ongelofelijk duur is. De iPhone 14 Pro Max is bijna goedkoop vergeleken met de Fold-serie, en dan weet je dat het echt een van de duurste telefoons ter wereld is.

Het is geen verrassing dat de prijs hoog is, gezien de afmetingen van het scherm en de technologie, maar als de foldables van Samsung echt mainstream moeten worden, dan moet de prijs dalen.

4. Sneller opladen

De meeste Samsung-telefoons laden nogal traag op, en de Galaxy Z Fold 4 is geen uitzondering. De oplaadcapaciteit is maximaal 25W bedraad of 15W draadloos, beide veel lager dan andere flagship smartphones zoals de 150W OnePlus 10T of de 120W Xiaomi 12 Pro.

Samsung hoeft niet die snelheden te bereiken, maar we zouden op zijn minst willen zien dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 rond de 60W-80W zit.

5. Een grotere batterij

Behalve sneller opladen, willen we ook graag dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 een grotere batterij heeft. Met 4.400mAh is die van de Galaxy Z Fold 4 gemiddeld in omvang, en eigenlijk kleiner dan de batterijen in de meeste moderne smartphones.

Maar gezien het feit dat dit een enorm opvouwbaar scherm heeft, zou een grotere batterij welkom zijn. Dus op zijn minst willen we een 5.000mAh in de Z Fold 5. De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft die ook al, dus dat is niet teveel gevraagd.