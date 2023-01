Samsung Galaxy Z Fold 5 kan gloednieuw scharnier krijgen

We verwachten altijd dat smartphones elk jaar beter worden. En als we de laatste geruchten rond de Samsung Galaxy Z Fold 5 mogen geloven, dan krijgt de vouwbare smartphone een belangrijke upgrade dit jaar.

Volgens het Zuid-Koreaanse Naver (opens in new tab) (via SamMobile (opens in new tab)) gaat Samsung een waterdruppelscharnier gebruiken in de Galaxy Z Fold 5. Dat zou ervoor zorgen dat hij volledig plat kan worden gevouwen zonder zichtbare vouwlijn tussen de twee delen van het scherm.

Verschillende smartphones van Chinese fabrikanten gebruiken dit type scharnier al voor hun foldables, maar dat gaat voorlopig ten koste van de waterbestendigheid. Samsung zou daarentegen het nieuwe scharnier gebruiken met behoud van de IPX8-score.

Nog steviger

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is al een geweldige vouwbare smartphone die enorm stevig is (voor een foldable toch). Een waterdruppelscharnier zou hem nog steviger maker door minder druk op de vouwlijn te zetten.

Vouwbare smartphones zijn de voorbije jaren met gigantische sprongen vooruitgegaan en dat merken we. Ze staan nu een stuk verder dan in het begin, waardoor ze steeds minder niche worden en ook echt optie voor consumenten.

Het bericht zegt dat Samsung eigenlijk al sinds 2016 een patent heeft voor dit soort scharnier. Het is alleen niet duidelijk waarom het niet eerder is geïmplementeerd. Misschien wou Samsung de technologie eerst perfectioneren of waren de productiekosten te hoog.

Tijd voor mainstream foldables

De eerste Galaxy Fold maakte zijn (rampzalige) debuut in 2019 en sindsdien is de technologie voor foldables aanzienlijk verbeterd. In de loop van 2023 krijgen we de vijfde versie van de telefoon, samen met (hoogstwaarschijnlijk) de opvolger van de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Naarmate de betrouwbaarheid en de productieprocessen verbeteren, zal dat meer smartphonefabrikanten aanmoedigen om die markt te betreden. Op dit moment zijn het alleen Samsung en de Chinese techbedrijven die foldables produceren.

De volgende grote vouwbare smartphone zou de Google Pixel Fold kunnen zijn met een mogelijke lancering in mei 2023. Er zijn verder geruchten over een vouwbare iPhone, maar die laat waarschijnlijk op zich wachten tot 2024 of 2025.

Wat de andere fabrikanten ook doen, Samsung zal altijd een voorsprong op hen hebben. Het is in dat opzicht logisch dat het merk er alles aan doet om de Z Fold en Z Flip-series beter te maken dan de rest.