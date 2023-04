Samsung Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 krijgen misschien veel betere camera's

Een bekend probleem met vouwbare telefoons is dat de camera's over het algemeen niet zo goed zijn als op andere high-end toestellen. Het lijkt er echter op dat Samsung dat probleem nu wil aanpakken met de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 5 en Samsung Galaxy Z Flip 5.

Als je echter hoopt op meer megapixels of extra lenzen, dan moet je misschien toch nog wat langer wachten, want volgens de leaker Yogesh Brar (opens in new tab) (die over het algemeen wel betrouwbaar is) zal de Galaxy Z Fold 5 beschikken over een 50MP-groothoeklens, een 12MP-ultrawide en een 10MP-telefotolens, net als de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Daarnaast zou de Samsung Galaxy Z Flip 5 blijkbaar ook weer een 12MP-hoofdcamera en een 12MP-ultrawide krijgen, net als de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Dus wat worden de upgrades dan? Nou, volgens Brar krijgen deze nieuwe toestellen wel nieuwe beeldsensors. Welke camera's precies nieuwe sensors zullen krijgen, is niet bekend, maar een andere sensor kan in ieder geval wel veel invloed hebben op de beeldkwaliteit.

Meer megapixels kan natuurlijk ook fijn zijn, maar een sensor-upgrade kan zelfs een nog grotere impact op je foto's hebben. We weten natuurlijk nog niet hoe groot de upgrade van de sensors zal worden, maar we gaan er wel vanuit dat ze beter zullen zijn dan de sensors in de huidige modellen.

We weten daarnaast ook nog niet zeker of deze leak accuraat is. We hebben namelijk via een andere leak ook informatie gekregen over een 108MP-camera op de Samsung Galaxy Z Fold 5. Volgens andere bronnen zou het aantal megapixels juist hetzelfde blijven, dus dat ondersteunt wel weer meer de claims van Brar.

Samsung Galaxy Z Fold 5- 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele)Samsung Galaxy Z Flip 5- 12MP + 12MP (UW)- Improved hinge- New image sensors- Large outer displays- Qualcomm Snapdragon for GalaxyApril 6, 2023 See more

Grotere schermen en betere scharnieren

Er is verder echter nog meer gelekt dan alleen informatie over de camera'. Brar's informatie ondersteunt namelijk ook andere leaks die suggereren dat de nieuwe foldables de Snapdragon 8 Gen 2 'for Galaxy' -processor (net als de Samsung Galaxy S23-serie) en een verbeterd scharnier zullen krijgen.

Grotere cover screens (de schermen op de voorkant van deze foldables) is nog iets waar we eerder geruchten over hebben gehoord met betrekking tot de Galaxy Z Flip 5, maar het ging toen niet over de Z Fold 5. Volgens eerdere leaks zou dat scherm op de Flip 5 van 1,9 inch naar 3,4 inch gaan. De Z Fold 4 beschikt al over een redelijk praktisch 6,2-inch cover screen, maar we zeggen zeker geen nee tegen iets meer ruimte voor het scherm op de voorkant, zeker als de beeldverhouding daardoor iets breder wordt.

Of deze informatie allemaal waar blijkt te zijn, valt nog te bezien en we komen er waarschijnlijk pas rond augustus achter, want dat is wanneer deze nieuwe vouwbare smartphones waarschijnlijk zullen verschijnen.