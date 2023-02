Motorola Razr en Galaxy Z Flip 5 krijgen mogelijk grotere coverdisplays

Als we kijken naar de huidige klaptelefoons, dan stellen we ons de vraag of de coverdisplays wel groot genoeg zijn. De Motorola Razr 2022 voegde heel wat functies toe aan zijn coverdisplay, terwijl de Galaxy Z Flip 4 eindelijk een iets groter scherm kreeg. De nieuwe Oppo Find N2 Flip heeft sinds kort het grootste coverdisplay van de klaptelefoons, maar lijkt die positie niet heel lang te kunnen behouden. Zowel Samsung en Motorola zouden namelijk grotere coverdisplays ontwikkelen voor hun volgende vouwbare telefoons.

Op Twitter heeft een reeks van lekken van verschillende betrouwbare bronnen een beeld geschetst van wat we kunnen verwachten van de volgende generatie foldables dit jaar. Evan Blass (@evleaks (opens in new tab)) geeft onseen blik op wat een dramatisch bijgewerkte Motorola Razr 2023 zou kunnen zijn met een coverdisplay dat bijna de hele buitenkant vult.

Twitter leaker Ice Universe (opens in new tab) beweerde in een reactie dat de Samsung Galaxy Z Flip 5 zal beschikken over een vergelijkbaar ontwerp en plaatste een render om de claim te ondersteunen. Hij beweert ook dat Samsung's volgende klaptelefoon groter zal zijn dan de Oppo Find N2 Flip.

Samsung Galaxy Z Flip 5 is very likely to be of this design. I am in further research... pic.twitter.com/1bVYOgmC0HFebruary 22, 2023 See more

Het ontwerp toont een telefoon met een scherm dat zich rond de cameralenzen wikkel. In tegenstelling tot het grotere coverscherm op de Galaxy Z Fold 4, dat eigenlijk een volwaardige smartphonedisplay is, moet een klaptelefoon het met veel minder ruimte doen. Bijgevolg moeten ontwikkelaars creatief omspringen met die ruimte om het coverdisplay zinvol te maken.

De meest populaire toepassingen van het coverdisplay is bij het gebruik van de camera. Zo kan je selfies nemen met de hoofdcamera die van aanzienlijk betere kwaliteit zijn dan foto's met de selfiecamera. Je hebt hier ook de mogelijkheid om selfies met de ultra-wide camera te nemen zodat heel je vriendengroep makkelijk op de foto past.

De Motorola Razr 2022 biedt daarnaast de mogelijkheid om eender welke app op het coverdisplay te gebruiken, maat dat is vooral leuk in theorie. In de praktijk hadden we veel problemen met apps die niet correct werkten en als ze wel werkten, konden we maar weinig doen op het schermpje.

Tot slot wijst The Verge (opens in new tab) ons op analist Ross Young, die zegt dat de Galaxy Z Flip 5 ook een ander scharnier zal hebben. Het verbeterde scharnier op de Oppo Find N2 Flip is wat de telefoon in staat stelt om de vouwlijn volledig weg te halen. We zullen moeten zien of Samsung zijn eigen ontwerp kan verbeteren.