Geen camera upgrade voor de Samsung Galaxy Z Fold 5?

We komen langzamerhand steeds dichter bij de lancering van de Samsung Galaxy Z Fold 5 en nu horen we van een bekende leaker dat de hoofdcamera op de aankomende vouwbare smartphone hetzelfde zal zijn als de camera op het huidige model.

Deze informatie komt vanuit Ice Universe (opens in new tab), een bron die vaak accurate voorspellingen doet rondom mobiele apparaten. Volgens deze leaker is het "onmogelijk om HP2 te gebruiken" in de Galaxy Z Fold 5, dus de hoofdcamera krijgt dit jaar geen upgrade.

Die 'HP2' refereert naar Samsung's 200MP ISOCELL HP2-sensor, die inmiddels aanwezig is in de Samsung Galaxy S23 Ultra. Wat niet bekend is, is waarom het "onmogelijk" is om deze sensor toe te voegen aan de Z Fold 5. Misschien is er te weinig ruimte of is er sprake van een ander technisch probleem.

Galaxy Z Fold5 will continue to use the same camera module as Fold4. It is impossible to use HP2.March 10, 2023 See more

Hoeveel megapixels krijgen we dan wel?

Het camerasysteem achterop (ligt er natuurlijk aan hoe je hem gevouwen hebt en vasthoudt) de Samsung Galaxy Z Fold 4 bestaat uit drie lenzen: 50MP+12MP+10MP. Ook zit er een 4MP-camera onder het hoofdscherm en een 10MP-camera op het 'Cover Screen' aan de "voorkant".

Volgens deze nieuwste leak zullen deze cameraspecs dit keer niet veranderen of in ieder geval niet voor het camerasysteem achterop. Eerder hebben we wel geruchten gehoord dat Samsung de hoofdcamera misschien zou upgraden tot een 108MP-camera.

Als Samsung dezelfde releaseperiode aanhoudt als vorig jaar, dan kunnen we de Galaxy Z Fold 5 naast de Samsung Galaxy Z Flip 5 ergens in augustus verwachten. Maar verwacht dus misschien geen grote upgrades voor de interne onderdelen van de nieuwe smartphone, want dan kan je worden teleurgesteld.

Conclusie: foldables moeten nog steeds compromissen sluiten

Vouwbare smartphones zijn ongetwijfeld enorm vooruit gegaan in recente jaren als het gaat om (bouw)kwaliteit en Samsung loopt daarbij voorop. Deze leak toont echter aan dat dit soort foldables nog duidelijke beperkingen hebben.

De Galaxy Z Fold 4 kan de Samsung Galaxy S22 Ultra niet evenaren op het gebied van zijn camera's en dat patroon lijkt zich dit jaar dus weer te herhalen. Als je echt op zoek bent naar de beste specs, kan je dus nog steeds het beste voor een meer conventionele telefoon kiezen.

Aan de hand van eerdere geruchten lijkt het er ook op dat het design dit keer niet zal veranderen. Wel krijgt de processor als het goed is een upgrade, dus je kan in ieder geval wel betere (en snellere) prestaties verwachten dan op het vorige model.

We waren eigenlijk redelijk onder de indruk van het camerasysteem op de Z Fold 4, dus misschien is het nog niet zo'n ramp dat Samsung dit keer weer dezelfde onderdelen gaat gebruiken, zeker als dat betekent dat de prijs misschien ook iets lager wordt dan vorig jaar. Dat is echter misschien wat optimistisch.