Samsung Galaxy Z Fold 5 zou aanzienlijk betere camera's dan Z Fold 4 krijgen

De eerste grote lancering van Samsung is natuurlijk de Galaxy S23 op 1 februari. In de zomer brengt Samsung gewoonlijk nieuwe versies van zijn vouwbare smartphones uit en dit jaar verwachten we de Samsung Galaxy Z Fold 5. Ook daarover zien we nu al enkele geruchten.

Volgens een nieuw bericht van de Vietnamese techmedia The Pixel (opens in new tab) zou de Samsung Galaxy Z Fold 5 de 50MP-camera achteraan kunnen inruilen voor een 108MP-camera, die we kennen van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Daarnaast zou de 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom van de Galaxy Z Fold 4 plaatsmaken voor een 64MP-camera met slechts 2x optische zoom. De 12MP-groothoekcamera zou tot slot behouden blijven.

Hoewel de 108MP-camera meer dan welkom is, zijn we minder enthousiast over de sprong van 3x naar 2x optische zoom. De resolutie van de camera mag dan hoger zijn, maar in dit geval is het zoombereik het belangrijkste aspect.

SamMobile (opens in new tab) merkt bovendien op dat Samsung gewoonlijk minder snel upgrades aan de camera doorvoert. De camera's van de Galaxy Z Fold 4 waren al een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de Samsung Galaxy Z Fold 3, waardoor we in feite geen enorme upgrade bij de Galaxy Z Fold 5 verwachten.

(Image credit: Future)

Meer dan een setje camera's

We hebben daarentegen meer vertrouwen in de geruchten over het ontwerp van de Galaxy Z Fold 5. Volgens het Zuid-Koreaanse Naver (opens in new tab) is Samsung van plan om een waterdruppelscharnier te gebruiken, waardoor de telefoon volledig plat kan worden gevouwen, zonder zichtbare vouwlijn tussen de twee delen van het scherm.

Verschillende toestellen van Chinese fabrikanten gebruiken dit soort scharnier, waaronder de Huawei Mate X2, Honor Magic Vs en Oppo Find N2. Dat gaat bij deze drie smartphones weliswaar ten koste van volledige waterbestendigheid. Samsung is naar verluidt van plan om het nieuwe scharnier toe te voegen met behoud van de IPX8-score voor de Galaxy Z Fold 5. Voorlopig is Samsung nog steeds de enige met een vouwbare smartphone die dit niveau van waterbestendigheid heeft.

We verwachten de Samsung Galaxy Z Fold 5 in de loop van augustus 2023. De Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Fold 2 werden allemaal onthuld in augustus en we zien geen redenen waarom Samsung dit zou veranderen.

Er is tot slot nog niets gezegd over de prijs van de telefoon. De Samsung Galaxy Z Fold 4 werd gelanceerd met een adviesprijs van 1.799 euro voor de basisversie. Zijn opvolger zal vermoedelijk minstens evenveel kosten of mogelijk iets meer door de wereldwijde economische situatie.