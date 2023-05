Samsung Galaxy Z Flip 5: nieuws, geruchten en alles wat we tot nu toe weten

De modellen uit Samsungs Galaxy Z Flip-reeks zijn nog steeds de meest populaire vouwbare smartphones in de wereld en dat is niet voor niets zo. Ze combineren een vouwbare vormfactor met redelijke goede specs en een relatief betaalbare prijs.

Hopelijk zal de Samsung Galaxy Z Flip 5 die trend voortzetten, maar daarnaast hebben we in dit artikel nog een lijst met een aantal wensen toegevoegd om aan te geven wat we verder graag willen zien op dit aankomende toestel.

Dat is echter niet alles. We hebben namelijk al meerdere geruchten voorbij zien komen over wat de Samsung Galaxy Z Flip 5 ons misschien gaat bieden, dus die vind je hieronder, samen met informatie over de mogelijke releasedatum en prijs.

We zullen dit artikel ook updaten als we weer nieuwe informatie tegenkomen over de Samsung Galaxy Z Flip 5, dus blijf deze pagina vooral checken voor de nieuwste updates.

De nieuwste leak heeft de mogelijke prijs en veel andere details van de Samsung Galaxy Z Flip 5 onthuld.

In het kort

Wat is het? De volgende toevoeging aan Samsungs vouwbare Z Flip-lijn

De volgende toevoeging aan Samsungs vouwbare Z Flip-lijn Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk in juli of augustus 2023

Waarschijnlijk in juli of augustus 2023 Hoeveel zal het kosten? Waarschijnlijk rond 999,99 dollar (dus rond 1099,99 euro)

Samsung Galaxy Z Flip 5: releasedatum en prijs

We kunnen een redelijk goede gok wagen als het gaat om de releasedatum van de Samsung Galaxy Z Flip 5. We voorspellen dat we deze telefoon op 9 augustus 2023 zullen zien verschijnen, want dat is namelijk de tweede woensdag van augustus en Samsung lanceerde de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Flip 3 ook al op de tweede woensdag in augustus. Toch hebben we inmiddels ook een aantal geruchten gehoord over een mogelijke eerdere release voor de foldables. Ze zou het bedrijf misschien van plan zijn om de telefoons in de laatste week van juli (opens in new tab) te lanceren in plaats van in begin augustus.

Gebaseerd op wat er in voorgaande jaren is gebeurd, zullen we waarschijnlijk nog ongeveer twee weken moeten wachten na de onthulling voordat het toestel echt wordt verzonden. Dat zou betekenen dat je hem vanaf ergens midden in augustus of tegen het einde van augustus dus in je handen kan hebben.

De prijs is iets lastiger te voorspellen, maar we gokken in ieder geval dat de nieuwe smartphone een vergelijkbare prijs zal krijgen als de Samsung Galaxy Z Flip 4, die een minimale adviesprijs had van 1.099 euro (999 dollar) tijdens zijn lancering. Er is dan ook één leak die aangeeft dat de adviesprijs inderdaad weer rond de 999 dollar zal zitten.

De Galaxy Z Flip 5 zal misschien een vergelijkbare prijs krijgen als de Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 5: nieuws en geruchten

Een vroege Samsung Galaxy Z Flip 5-leak claimt dat het toestel een Snapdragon 8 Gen 2-processor zal gebruiken (dezelfde chip die ook in de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie aanwezig is).

Aangezien de Galaxy Z Flip 4 ook al gebruikmaakte van de Snapdragon 8 Plus Gen 1, was dit wel enigszins te verwachten, maar als er eventueel nog een 'Plus'-versie van de Gen 2-chip uitkomt, dan zou het natuurlijk kunnen dat de Galaxy Z Flip 5 uiteindelijk daarmee zal arriveren.

We hoorden eerder ook al van een andere bron dat de Samsung Galaxy Z Flip 5 misschien zal beschikken over een 3,3- of 3,4-inch coverscherm. De bekende leakers Ice Universe (opens in new tab) en Yogesh Brar (opens in new tab) voorspellen beide 3,4 inch. Wat het precieze getal dan ook zal zijn, het betekent in ieder geval dat dit scherm echt veel groter wordt. Op de Galaxy Z Flip 4 is het coverscherm namelijk maar 1,9 inch groot. Ice Universe claimt ook (opens in new tab) dat Samsung aan het werk is aan een coverscherm met een unieke L-vorm (waardoor het een beetje op een Windows Verkenner-map lijkt) en bijpassende aanpassingen aan de mobiele OneUI-software voor de nieuwe vorm.

Confirmed!Galaxy Z Flip5 adopts a "folder" shaped external screen for 100% confirmation. Now adapting the software design.

Een Twitter-leak van de Motorola Razr 2023 liet een vergelijkbaar groot coverscherm zien dat helemaal om de cameralenzen heengaat. Na die leak gaf een andere Galaxy Z Flip 5-leaker aan dat Samsungs design vergelijkbaar zou zijn. Het lijkt er dus op dat de strijd tussen de 'clamshell' foldables vooral om de coverschermen zal draaien dit jaar. Nog een gerucht suggereert dat de Flip 5 in beige, grijs, lichtgroen en lichtroze zal worden uitgebracht.

We hebben ook gehoord dat de Samsung Galaxy Z Flip 5 een nieuw design voor zijn scharnier krijgt. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de vouw in het scherm minder zichtbaar wordt. Dit nieuwe design staat ook wel bekend als een 'waterdruppel'-scharnier en een tweede gerucht hierover gaf aan dat de telefoon een IP68-certificering zal hebben voor stof- en waterbestendigheid. De huidige foldables van Samsung beschikken over een IPX8-certificering. Dat betekent dat ze wel bestand zijn tegen water, maar niet tegen stof. Veel flagships beschikken inmiddels standaard over een IP68-certificering en zijn dus tegen water én stof bestand.

Een derde bericht kwam vervolgens grotendeels overeen met eerdere verslagen over dit onderwerp, maar stelde dat Samsung op dit moment alleen nog maar aan het overwegen is om dit keer voor IP68 te gaan. Als het bedrijf toch een IP68-certificering weet te bemachtigen voor de nieuwe Flip en Fold-telefoons, dan wordt de kloof tussen normale smartphones en foldables iets minder breed, maar wordt de kloof tussen Samsung en rivalen zoals Motorola juist iets breder.

Daarnaast hebben we meegekregen dat de Samsung Galaxy Z Flip 5 misschien weer zal beschikken over twee 12MP-camera's, waarvan de tweede een ultrawide zal zijn, net als op het huidige model. Er zouden echter wel nieuwe beeldsensors worden toegevoegd, dus op die manier worden de camera's misschien toch nog iets verbeterd.

Verder suggereert een ander bericht dat de Flip 5 beschikbaar zal zijn in een 128GB-, 256GB- en 512GB-variant. Dat zijn dezelfde opslagmogelijkheden waar de Z Flip 4 over beschikt. De 128GB-variant zal de enige zijn die niet kan genieten van UFS 4.0-snelheden. Als de goedkoopste variant blijft dit instapmodel van de Flip 5 gebruikmaken van dezelfde UFS 3.1-snelheden als zijn voorganger.

Galaxy Z Flip5• 6.7 inch 120hz inner & 3.4 inch outer Amoled Displays • Brighter than the previous model • Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy • 8gb LPDDR5 ram + 256/512gb UFS 4.0 storage (128gb UFS 3.1)• Improved camera system • New hinge & smaller gap when closed...

Veel van deze details werden al benoemd in een uitgebreide leak van de specs. Daaruit bleek dat het hoofdscherm waarschijnlijk een schermgrootte van 6,7 inch krijgt (en een 120Hz-verversingssnelheid) en dat het scherm helderder zal zijn dan dat van de Z Flip 4.

De Galaxy Z Flip 5 krijgt naar verwachting 8GB RAM, een verbeterd camerasysteem, betere speakers, een verbeterde trilmotor en Gorilla Glass Victus 2. In tegenstelling tot sommige eerdere leaks, claimt deze bron overigens dat het toestel wel waterbestendig zal zijn, maar niet stofbestendig, net als het huidige model.

Samsung Galaxy Z Flip 5: wat we willen zien

De Samsung Galaxy Z Flip 4 was niet echt bepaald een grote upgrade voor de Galaxy Z Flip 3, dus we hopen in ieder geval grotere verbeteringen te zien op het volgende model, waaronder de volgende dingen:

1. Een telefotocamera

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Een telefotocamera is inmiddels toch wel een standaard feature op de meeste high-end smartphones, maar toch is het een feature die op de Samsung Galaxy Z Flip 4 nog mist.

De Z Flip 4 heeft zelfs maar twee lenzen, een 12MP-hoofdsensor en een 12MP-ultrawide, dus dat zorgt voor een redelijk beperkte fotografie-ervaring. We willen op dit vlak dus graag grote upgrades zien voor de Samsung Galaxy Z Flip 5 in de vorm van in ieder geval een nieuwe telefotocamera en het liefst ook nog upgrades voor de andere camera's.

2. Betere batterijduur

Batterijduur is voor veel telefoons een probleem en al helemaal voor foldables, want deze toestellen hebben over het algemeen kleinere batterijen dan normale telefoons van ongeveer hetzelfde formaat.

Dat is waarschijnlijk grotendeels het gevolg van het vouwmechanisme dat veel ruimte inneemt die anders voor de batterij kan worden gebruikt. Het is in ieder geval een duidelijk probleem en zorgt ervoor dat deze vouwbare telefoons niet bepaald lang meegaan.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 heeft bijvoorbeeld maar een 3.700mAh-batterij en in onze review gaven we dan ook aan dat dit teleurstellend was, dus we willen graag zien dat de batterij in de Galaxy Z Flip 5 een boost krijgt.

3. Een lagere prijs

De Samsung Galaxy Z Flip 4 is eigenlijk een van de meer betaalbare vouwbare smartphones, maar voor de specs die je krijgt (naast het vouwbare scherm), is hij toch wel erg duur. We zouden dus graag zien dat Samsung de prijs wat naar beneden haalt voor de Samsung Galaxy Z Flip 5.

Laten we eerlijk zijn, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Zeker niet als er echte upgrades zijn qua specs, maar het zou het apparaat wel aantrekkelijker maken voor een groter publiek.

4. Een groter coverscherm

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Hoewel het 6,7-inch vouwbare hoofdscherm op de Galaxy Z Flip 4 een prima formaat heeft, is het 1,9-inch coverscherm veel te klein om hem echt op nuttige wijze te gebruiken. Dat is nochtans juist het scherm dat je ziet en dat je gemakkelijk zou kunnen bedienen wanneer het hoofdscherm is dichtgevouwen.

Je kan er natuurlijk momenteel wel notificaties en de tijd op zien, maar het scherm is toch te klein om er echt goed gebruik van te maken. Dat betekent dat je om de meeste functies op je smartphone te bedienen, alsnog de telefoon moet openvouwen. We zien dus liever een groter scherm aan de buitenkant van het volgende model, zodat je de telefoon ook wat vaker dicht kan houden.

5. Meer betekenisvolle upgrades

We hebben hierboven al een aantal upgrades benoemd die we graag willen zien, maar we willen in het algemeen gewoon graag meer betekenisvolle upgrades krijgen, zodat de Samsung Galaxy Z Flip 5 ook echt als een grote verbetering voelt ten opzichte van de Galaxy Z Flip 4.

De afgelopen twee modellen waren enorm vergelijkbaar, dus het is onderhand wel tijd voor wat grote updates. Dat is dan ook wel nodig om echt een van de beste vouwbare smartphones te worden.