Hoge prijs wordt mogelijk grootste probleem van Samsung Galaxy Z Flip 5

De Samsung Galaxy Z Flip-serie is een hit voor Samsung en naar verluidt een stuk populairder dan de Samsung Galaxy Z Fold-serie. Daar is één duidelijke reden voor, met name de prijs. Net om die reden zou de Samsung Galaxy Z Flip 5 het wel eens moeilijk kunnen krijgen.

Volgens de Griekse site Tech Maniacs zal de Samsung Galaxy Z Flip 5 beginnen bij 1.299 euro. Daarvoor krijg je blijkbaar een versie met 8 GB RAM en 128 GB opslag. Ter referentie: de Samsung Galaxy Z Flip 4 met dezelfde configuratie kostte bij de lancering 1.099 euro. Ook is de verkoopprijs van de Z Flip 4 nu sterk gedaald en kan je hem al vinden voor iets meer dan 600 euro.

We moeten deze info wel kritisch bekijken, aangezien deze bron geen ijzersterke reputatie heeft. Zo werd de adviesprijs in dollar voor de Galaxy Z Flip 5 in een lek geschat op 999 dollar, dezelfde prijs als vorig jaar. Anderzijds hebben de premium Galaxy S23 en midrange Galaxy A54 een hogere adviesprijs gekregen in Europa. Een prijsstijging voor de Z Flip 5 past bijgevolg in dit rijtje.

Dit is echter niet het enige nieuws over de Samsung Galaxy Z Flip 5, want leaker @Tech_Reve deelde ook wat lijkt op een foto van de Galaxy Z Flip 5 in een hoesje. Die kan je hieronder bekijken. Het hoesje verbergt een aantal details, maar je kunt wel het grotere coverscherm zien, waarover al lang wordt gesproken.

Het ontwerp komt ook overeen met een andere gelekte foto van de Samsung Galaxy Z Flip 5, dus de kans is groot dat het klopt. De kwaliteit van de foto is echter niet erg goed, wat erop kan wijzen dat hij bewerkt is en niet meer waarheidsgetrouw.

Hoe dan ook, als de prijs echt stijgt dit jaar, kan dat grotere scherm (volgens de geruchten 3,4 inch, tegenover 1,9 inch op de Z Flip 4) een van de redenen zijn.

Breaking) Flip 5 device leaks pic.twitter.com/9At8qe3j75June 25, 2023

We verwachten verder een nieuw waterdruppelscharnier waardoor de twee helften van de telefoon volledig plat tegen elkaar kunnen liggen, een nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chipset en een officiële score voor stofbestendigheid.

Dit zijn waarschijnlijk de belangrijkste upgrades en (samen met de inflatie) de belangrijkste redenen voor een prijsstijging. Met een adviesprijs van 1.299 euro zou de Galaxy Z Flip 5 echter 100 euro meer kosten dan zijn grootste concurrent, de Motorola Razr 40 Ultra. Dit zou meer geïnteresseerden naar het kamp van Motorola kunnen lokken en dat wil Samsung natuurlijk vermijden.

Als het bovenstaande lek klopt, dan zal de prijs van de Samsung Galaxy Z Flip 5 meer in lijn liggen met die van de Samsung Galaxy S23 Ultra, ondanks het feit dat de vouwbare telefoon slechtere specificaties heeft. Zal het vouwbare scherm genoeg zijn om potentiële kopers te verleiden? Misschien komen we daar al snel achter, want naar verluidt onthult Samsung zijn nieuwe foldables aan het einde van juli.