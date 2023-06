Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

De Motorola Razr 2022 wist vorig jaar zijn rechtstreekse concurrent, de Samsung Galaxy Z Flip 4, op sommige vlakken te overtreffen. Toch waren er minstens evenveel vlakken waarop Samsung de bovenhand had. In een poging om Samsung te slim af te zijn, kwam Motorola dit jaar eerder met niet één, maar twee nieuwe foldables, de Razr 40 en Razr 40 Ultra. Voor deze review ging ik aan de slag met de duurste van de twee, de Motorola Razr 40 Ultra.

(Image credit: Future)

Motorola Razr 40 Ultra review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf 5 juni

Adviesprijs van 1.199 euro

Alleen beschikbaar met 256GB opslag en 8GB RAM

De Motorola Razr 40 Ultra kan je in de Benelux slechts in één configuratie krijgen: 256GB interne opslag en 8GB RAM. Motorola laat er dit jaar geen gras over groeien want de telefoon was meteen na de aankondiging, op 5 juni 2023, beschikbaar bij retailers voor een adviesprijs van 1.199 euro. Ook hier doet Motorola het beter dan menig ander smartphoneproducent, aangezien de adviesprijs hetzelfde is als vorig jaar.

Tegelijkertijd zijn de specificaties ook grotendeels hetzelfde. Je krijgt nog steeds de Snapdragon 8+ Gen 1, een gelijkaardige batterij met 30W-snelladen, een quasi identiek scherm aan de binnenkant, twee camera's aan de buitenkant en een selfiecamera aan de binnenkant. Het coverscherm is daarentegen veel groter en ondersteunt een refresh rate van 144Hz en er is een nieuwe hoofdcamera aanwezig.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

(Image credit: Future)

Motorola Razr 40 Ultra review: Design

Groter coverscherm trekt alle aandacht

Vouwlijn blijft aanwezig ondanks nieuw scharnier

IP52-score voor water- en stofbestendigheid

Op het eerste gezicht lijkt de Motorola Razr 40 Ultra sterk op zijn voorganger, met uitzondering van het enorme scherm aan de buitenkant. Dat scherm trekt meteen alle aandacht en voor mij was het niet storend dat het scherm rond de camera's heen loopt.

Het gapless scharnier is al vanaf het eerste moment een troef die Motorola uitspeelt en dat is dit jaar niet anders. Toen ik de Razr 40 Ultra dichtklapte, werd meteen duidelijk dat Motorola terecht trots is hierop. Beide helften liggen stevig op elkaar en ik kon amper een lichtstraal tussen het display zien. Tijdens de testperiode is er daarnaast geen zichtbaar vuil tussen de telefoon gekomen, met uitzondering van een paar stofdeeltjes.

Het scharnier is gapless, maar toch blijf je de vouwlijn zien en voelen ondanks de claims van Motorola. Wanneer je de Motorola Razr 40 Ultra gebruikt, zie je de vouwlijn nagenoeg niet, maar je blijft ze wel voelen wanneer je aan het scrollen bent. Wanneer het scherm uit staat, zie je de vouwlijn daarentegen wel erg duidelijk.

(Image credit: Future)

De kleuren Infinite Black en Glacier Blue zijn redelijk braaf, maar de derde versie in het Viva Magenta is werkelijk een streling voor het oog. Deze laatste versie heeft een vegan leather afwerking die wat meer grip geeft, terwijl de andere twee een glazen achterkant van Gorilla Glass Victus hebben.

Hoewel de Motorola Razr 40 Ultra door dit stevige glas niet meteen zal breken, blijft de waterbestendigheid een werkpuntje. Met een score van IP52 is de telefoon spatwaterbestendig, terwijl Samsung met een score van IPX8 bescherming biedt tegen 30 minuten in water (maximaal drie meter diep).

Opengeklapt is de Motorola Razr 40 Ultra slechts 6,99 mm dik en iets langwerpiger dan de gemiddelde telefoon door zijn beeldverhouding van 22:9. Het geheel voelt wel erg stevig en gebalanceerd aan. Beide helften van de telefoon wegen ongeveer evenveel en ik had nooit het gevoel dat hij uit mijn hand zou glippen. Dichtgeklapt is de Razr 40 Ultra 15,1 mm dik, waardoor hij de dunste foldable van het moment is.

Design score: 4/5

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Motorola Razr 40 Ultra review: display

Enorm coverscherm van 3,6 inch

Beide schermen hebben een hoog refresh rate

Helderheid is prima

Het hoogtepunt van de Motorola Razr 40 Ultra is zonder enige twijfel dat enorme coverscherm van 3,6 inch. Het heeft daarnaast een refresh rate van 144Hz waardoor alles enorm soepel aanvoelt, hoe je de telefoon ook gebruikt. Het binnenste display haalt daarnaast 165Hz en kan zakken tot 1Hz om stroom te besparen. Dat laatste is een primeur voor Motorola, aangezien het bedrijf tot nu toe nog geen telefoons had die het refresh rate naar 1Hz konden laten zakken.

In de praktijk zal je maximaal 120Hz halen op beide displays, aangezien de hogere refresh rates alleen beschikbaar zijn in de gaming modus. Het is echter niet helemaal duidelijk welke games daadwerkelijk die 165Hz kunnen halen. De helderheid van beide displays is ook prima. Met 1.400 nits is het binnenste scherm fel genoeg om ook in de zon te kunnen aflezen en met zijn 1.100 nits is het coverscherm eveneens prima. Het enige merkbare verschil was de automatische helderheid. Het binnenste scherm past die namelijk aanzienlijk sneller aan dat het coverscherm.

Links: Motorola Razr 40 met klein coverscherm Rechts: Motorola Razr 40 Ultra met enorm coverscherm (Image credit: Future)

Als persoon met kleine handen heb ik vaak het probleem dat ik bijna geen enkele telefoon goed met één hand kan gebruiken. Een bericht typen op het coverscherm ging daarentegen probleemloos. Ik kon aan alle hoeken van het schermpje en binnen enkele tellen was mijn bericht klaar terwijl mijn andere hand vrij bleef. Een klein nadeel is dat je tijdens het typen slechts één regel van het bericht kan zien en dat het erg moeilijk wordt om terug te scrollen naar het begin van je tekst. Wie een hele encyclopedie wil schrijven, doet dat alsnog beter op het binnenste scherm.

De scherpte van beide displays is daarnaast identiek, wat nogmaals aantoont hoe sterk Motorola inzet op het coverscherm van de Razr 40 Ultra. Dat laatste is vooral handig wanneer je foto's neemt of filmt terwijl het coverscherm je een live preview toont. Elk detail dat je in de uiteindelijke foto wilt, zal je vooraf kunnen zien op het scherm.

Display score: 5/5

(Image credit: Future)

Motorola Razr 40 Ultra review: camera

Lagere resolutie, maar groter diafragma

Uitstekende nachtfoto's, maar geen 8K-video meer

Camera-app geoptimaliseerd voor het coverscherm

Hoewel de 12MP-resolutie van de hoofdcamera niet veel lijkt voor te stellen tegenover de 50MP van vorig jaar, is een camera meer dan een aantal megapixels. De Motorola Razr 40 Ultra heeft namelijk een breder diafragma van f/1.5, wat ervoor zorgt dat er meer licht bij de sensor kan. Meer licht zorgt voor betere foto's, waardoor hij (op papier) betere low-light foto's kan nemen.

Zoiets moet natuurlijk getest worden en aangezien deze review in juni is geschreven, ging ik om 22u30 op pad met de Motorola Razr 40 Ultra. Wat meteen opviel, is dat de telefoon niet enorm veel tijd nodig heeft om de nachtfoto te nemen. Afgezien van enkele lichtjes in de verte, was het volledig donker op onderstaande foto en er waren slechts twee seconden nodig om hem te nemen.

(Image credit: Future)

De 12MP-hoofdcamera maakt de beloftes waar, maar dan komt de vraag of de 13MP-groothoekcamera op hetzelfde niveau presteert. Gewoonlijk zijn de prestaties van deze camera's slechter en dat is hier (jammer genoeg) het geval. Hieronder zie je twee foto's met de groothoekcamera. De eerste is overdag genomen en zit er prima uit zonder vervorming aan de zijkanten of onscherpe elementen. Ga je naar de tweede foto, dan zie je het schrille contrast met de primaire camera. Hier is nog voldoende ruimte voor verbetering.

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

De 32MP-selfiecamera binnenin is er in mijn ogen voor de volledigheid. In de praktijk ga je beter selfies nemen met de hoofdcamera, aangezien je jezelf makkelijk kan zien in het coverscherm. Dat heeft als extra voordeel dat je groepsfoto's kan nemen met de ultra-wide zodat je meer mensen op de foto kan krijgen dan met eender welke selfiecamera.

Tot slot gedraagt dit nieuwe scharnier zich zoals dat van Samsung. Je kan het scherm namelijk in verschillende hoeken zetten, waardoor de Motorola Razr 40 Ultra zijn eigen statief wordt. Ook de interface op het coverscherm is aangepast, zodat de belangrijkste functies binnen handbereik zijn.

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Een van de handigste features is dat het coverscherm als preview kan dienen terwijl je aan het filmen bent. Het scherm is echter niet groot genoeg om de volledige video te tonen en daarom zoekt de Motorola Razr 40 Ultra automatisch wat hij denkt dat het onderwerp is en verschuift hij het beeld. Helemaal feilloos werkt het niet, maar het werkte wel snel en goed genoeg zodat ik mezelf kon zien bij het opnemen van een video.

Camera score: 4,5/5

Motorola Razr 40 Ultra review: prestaties

Snapdragon 8 Plus Gen 1 (van vorig jaar)

Eigenlijk heel veel specs van vorig jaar

Oververhit snel

Op vlak van pure specificaties zou je kunnen zeggen dat er niets veranderd is, maar dat is niet noodzakelijk een ramp. Je krijgt nog steeds een Snapdragon 8 Plus Gen 1, die krachtig genoeg is voor zelfs de zwaarste games, 256GB interne opslag en 8GB RAM. De batterij is wel iets groter en maakt een sprong van 3.500mAh naar 3.800mAh. Het 30W-snelladen blijft gelijk en wie dat écht wil, kan de Motorola Razr 40 Ultra met 5W draadloos opladen.

De algemene prestaties zijn wat je verwacht voor deze prijs. Tussen apps wisselen gaat vlot, foto's worden snel genomen, scrollen gaat erg soepel enzoverder. De meeste smartphones met deze processor zijn ook geschikt voor games, maar dat is niet zo bij de Motorola Razr 40 Ultra. Door zijn dunne vormfactor is de interne koeling namelijk niet top, waardoor hij erg snel oververhit. Zelfs eenvoudige card games zonder zware graphics, zoals Pokémon Trading Card Game Live, zorgen ervoor dat de telefoon heet werd. Iets intens zoals Honkai: Star Rail is helemaal geen aanrader, aangezien je binnen het kwartier met oververhitting te maken krijgt.

Het is niet de bedoeling dat je gamet op het coverscherm, maar het kán wel. (Image credit: Future)

Is het een probleem dat de Motorola Razr 40 Ultra geen Snapdragon 8 Gen 2 gebruikt? Nee. Is het jammer? Dat hangt ervan af aan wie je het vraagt, maar ik heb er geen problemen mee. Motorola zelf gaf aan dat ze door het gebruik van oudere onderdelen meer tijd hebben om aan een telefoon te werken en die daardoor vroeger op de markt kunnen brengen. Daarnaast biedt de Snapdragon 8 Gen 2 alleen merkbaar betere prestaties bij games, iets wat de Razr 40 Ultra sowieso niet goed kan door de zwakke koeling.

Prestaties score: 3,5/5

Motorola Razr 40 Ultra review: batterij

3.800mAh-batterij is genoeg voor een dag

30W-snelladen is oké, maar mag sneller

Telefoon kan erg heet worden waardoor laadsnelheid afneemt

De batterij is altijd een probleem bij dit type foldables. Door de vormfactor is er nu eenmaal geen plaats voor joekels van batterijen zoals in de Motorola Edge 40 Pro. Met een capaciteit van 3.800 mAh doet de Razr 40 Ultra het in feite best goed. Vreemd genoeg heeft reguliere Razr een batterij van 4.200 mAh en gaat die langer mee, maar dat is niet de enige bijzondere keuze in de geschiedenis van Motorola.

Tijdens de testperiode kwam ik alleen in batterijnood wanneer ik overdag meer dan een uur aan het gamen was. Aangezien gamen niet de sterkste kan is van de Motorola Razr 40 Ultra, heb ik ook enkele dagen doorgebracht zonder een game te spelen. Op die dagen haalde ik wel het einde van de dag met nog 10 à 15 procent over. Foto's en video's opnemen heeft daarnaast ook een grote impact op de batterij. Als je een hele dag foto's en video's gaat maken, doe je dat best met een powerbank in de buurt.

(Image credit: Future)

Iets lichtjes zorgwekkend, is de temperatuur tijdens het snelladen. In tegenstelling tot sommige andere bedrijven (*kuch* Apple en Samsung *kuch*), geeft Motorola je netjes de snellader in de doos. 30W-snelladen is niet top, zelfs niet voor een foldable. Na een halfuur opladen had ik amper 40 tot 50 procent van de batterij terug, terwijl de Razr 40 Ultra bijna een gat in mijn houten nachtkastje leek te branden. Als de telefoon te heet wordt, wordt de laadsnelheid verlaagd om wille van veiligheidsredenen en dat is hier ook zo. Het gevolg is dat je ongeveer 1,5 tot 2 uur nodig zal hebben om hem volledig op te laden.

Batterij score: 4/5

Motorola Razr 40 Ultra review: software

Schone versie van Android 13

Coverdisplay krijgt nieuwe widgets en panelen

De meeste apps kunnen verder werken op het coverscherm

De Motorola Razr 40 Ultra mag dan wel de chipset van vorig jaar gebruiken, hij draait (godzijdank) niet de software van vorig jaar. Je krijgt daarom netjes Android 13 uit de doos en een bedenkelijke drie jaar software-updates. Drie jaar is niet slecht, maar vier jaar zou beter zijn, zeker voor deze prijs.

Je krijgt grotendeels stock Android met de bekende finishing touch van Motorola. Je kan twee keer schudden met de telefoon om de zaklamp aan te zetten en hem twee keer draaien om de camera te activeren. Dit werkt bovendien zowel wanneer hij opengevouwen is als wanneer hij dichtgevouwen is.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Er is wel flink gewerkt aan het coverdisplay. Je krijgt nu de mogelijkheid om meerdere panelen in te stellen (en te verwijderen). Ben je een waaghals die zonder weerbericht kan leven? Dan haal je dat paneel gewoon weg. Heb je geen Spotify-account? Dan haal je die widget ook weg.

Door het grotere coverscherm, krijg je bij de Motorola Razr 40 Ultra iets dat lijkt op de ervaring van de Samsung Galaxy Z Fold 4. In theorie kunnen alle apps draaien op het coverscherm, maar dat kon vorig jaar ook... in theorie. Natuurlijk gaan niet alle apps werken en zijn alleen de meest bekende apps geoptimaliseerd (alle Google-apps en de ingebouwde camera-app bijvoorbeeld).

Standaard werken apps (met uitzondering van zes vooraf geïnstalleerde apps) niet op het coverscherm. Dit moet je zelf instellen op de meest onhandige manier die je je kan voorstellen. Je krijgt een lijst met apps en je moet per aanduiden of die mag werken op het coverscherm. Er is geen optie om standaard alle apps op het coverscherm te laten werken, hoewel ik die graag gezien had.

Je kiest vervolgens of een app automatisch verder draait wanneer je de telefoon dichtklapt of dat je eerst zelf een melding aantikt om te bevestigen dat de app daar mag openen. Dit is wel nieuw tegenover vorig jaar en zeker een welkome toevoeging gezien de extra widgets op het coverscherm. De kleine pop-up meldingen met de vraag of ik de app verder wilde gebruiken, werkten overigens prima en apps gingen meteen open zonder problemen.

(Image credit: Future)

Niet elke app gaat even goed om met het wisselen tussen displays. Zo had de Razr 2022 een eigenaardig probleem met TikTok. Als ik TikTok gebruikte op het coverscherm en vervolgens de telefoon openklapte, begon meteen een nieuwe video te spelen en kon ik niet meer terug scrollen naar de vorige video. Dit probleem is dit jaar opnieuw van de partij.

De Motorola Razr 40 Ultra voegt daar een tweede probleem aan toe dat een gigantische zwarte rand rond video's toonde wanneer ik van het buitenste naar het binnenste scherm wisselde. Ook kreeg ik de melding dat een bepaald TikTok-effect "niet werkte op deze telefoon". Dat is erg idioot voor een telefoon die in de markt wordt gezet voor content creators.

Software score: 3/5

Moet je de Motorola Razr 40 Ultra kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Bepaalde onderdelen zijn vernieuwd, terwijl andere hetzelfde zijn gebleven. Gelukkig is de prijs ook hetzelfde als vorig jaar. 4/5 Design De vouwlijn is minder zichtbaar en het geheel voelt erg stevig. Een IP52-score voor waterbestendigheid is echter het absolute minimum. 4/5 Display Beide displays hebben een hoge resolutie, refresh rates en prima helderheid. 5/5 Camera De nieuwe hoofdcamera is van topkwaliteit, maar de ultra-wide hinkt achterop bij nachtfoto's. 8K-video's worden niet gemist. 4,5/5 Prestaties De Snapdragon 8+ Gen 1 is krachtig genoeg voor games, maar door de slechte koeling oververhit de telefoon erg snel. 3,5/5 Batterij Je haalt comfortabel een volledig dag batterij, maar het snelladen had beter gemogen. 4/5 Software Drie jaar Android-updates is oké, vier was beter geweest. Enkele bugs wanneer je apps tussen de twee displays laat wisselen. 3/5

Koop hem als...

Je graag foto's en video's maakt Dankzij de verbeterde hoofdcamera en nieuwe software in de camera-app is de Razr 40 Ultra ideaal om foto's en video's te maken.

Je een foldable wilt die je heel de dag kan gebruiken De batterij van de Motorola Razr 40 Ultra gaat een hele dag mee bij gemiddeld gebruik en dat kunnen we niet van elke foldable zeggen.

Je oude telefoon saai is De Motorola Razr 40 Ultra geeft je een leuke gebruikerservaring die je nergens anders vindt.

Koop hem niet als...

Je wilt gamen met je telefoon De chip mag dan wel sterk zijn, de koeling is dat niet. De Razr 40 Ultra oververhit erg snel bij games.

Je je telefoon soms laat vallen (in het water) Ben jij iemand die hun telefoon in het rond gooit en wel eens in de wasbak laat vallen? De Razr 40 Ultra is stevig, maar zeker niet onbreekbaar en vooral niet waterbestendig.