Gelekte beelden Samsung Galaxy Z Flip 5 tonen meer details van groter coverscherm

We zijn nu ongeveer een week verwijderd van de lancering van de Samsung Galaxy Z Flip 5 en op dit moment lijkt het erop dat het coverscherm het belangrijkste onderdeel van de telefoon zou kunnen zijn. We weten al een tijdje dat het waarschijnlijk veel groter zal zijn dan op de Samsung Galaxy Z Flip 4 en gelekte afbeeldingen laten zien wat je kan doen met die extra ruimte.

De afbeeldingen werden gedeeld door leaker Roland Quandt en zijn reeds verwijderd (waarschijnlijk op vraag van Samsung), maar niet voordat 9to5Google en Twitter-gebruikers zoals @AnxiousHolly ze hebben opgeslagen en opnieuw hebben gedeeld. Ze lijken erg op officiële marketingfoto's en eentje valt op, omdat er zeven verschillende dingen op het coverscherm te zien zijn.

We zien een foto, een instapkaart, een weer-app, een kalender, een chatlog, een batterij-widget met een aangepaste foto en de mogelijkheid om een bericht te beantwoorden vanaf dit scherm.

New Z Flip 5 images by @rquandt pic.twitter.com/2Kcu6siTg0July 14, 2023 See more

Dat is veel meer functionaliteit dan je krijgt met het kleine 1,9-inch cover scherm van de Samsung Galaxy Z Flip 4. Wees niet té enthousiast, want het lijkt erop dat je widgets en vereenvoudigde interacties krijgt, in plaats van volledige toegang tot alle functies van de telefoon. Nadat de Motorola Razr 40 Ultra even geleden werd gelanceerd met een gelijkaardige coverscherm, wisten we dat het slechts een kwestie van tijd was voor ook Samsung zoiets zou doen.

Dit is dus niet zoals de Samsung Galaxy Z Fold 4 (en vermoedelijk de Samsung Galaxy Z Fold 5), waar je de volledige smartphone-ervaring krijgt op het coverdisplay. Het ziet er in ieder geval veel nuttiger uit dan hiervoor.

Geen vuiltje tussen het scherm

Daarnaast zijn er ook afbeeldingen van de Samsung Galaxy Z Flip 5 die plat is gevouwen en er lijkt geen ruimte te zijn tussen de twee helften. Dat zou een upgrade zijn ten opzichte van het huidige model en eveneens iets waarover we geruchten hebben gehoord.

We zullen er snel achter komen hoe deze nieuwe smartphone zich verhoudt tot die van vorig jaar, want Samsung onthult de Galaxy Z Flip 5 op 26 juli, samen met de Samsung Galaxy Z Fold 5, de Samsung Galaxy Tab S9 en de Samsung Galaxy Watch 6.