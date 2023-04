Samsung Galaxy Tab S9: Alles wat we tot nu toe weten, geruchten, en wat we kunnen verwachten

Het is al meer dan een jaar geleden dat de Samsung Galaxy Tab S8-serie werd gelanceerd, dus we zijn toe aan nieuwe modellen. Hoewel Samsung nog niets heeft gezegd over de komende tablets, hebben we genoeg geruchten en meldingen gelezen op het internet om een beeld te schetsen over de nieuwe serie.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over de komende Galaxy Tab S9-serie.

Samsung Galaxy Tab S9 modellen

Samsung zal naar verwachting de Galaxy Tab S9 lanceren met dezelfde line-up als de Galaxy Tab S8. Dit zouden de Galaxy Tab S9, de Galaxy Tab S9 Plus en de Galaxy Tab S9 Ultra zijn. Hoewel Samsung doorgaans niet van jaar tot jaar dezelfde modellen voor zijn tablets aanhoudt, beweert een rapport van Galaxy Club dat dit nu wel het geval zal zijn.

Dit betekent dat we een Galaxy Tab S8 van ongeveer 10 inch verwachten, een Galaxy Tab S9 Plus van ongeveer 12 inch en een megagrote Tab S8 Ultra van 14 inch, bedoeld om je laptop te vervangen.

Galaxy Tab S9 design en display

Image 1 of 2 (Image credit: WolfofTablet / @OnLeaks)

(Image credit: WolfofTablet / @OnLeaks)

Hoewel we geen lekken hebben van de hele line-up, heeft gerenommeerde leaker @OnLeaks (opens in new tab) details van de Samsung Galaxy Tab S9 Plus gedeeld met WolfofTablet (opens in new tab), en dit lek bevat niet alleen specs, maar ook renders van hoge kwaliteit.

Uit die renders (waarvan je er enkele hierboven kunt zien) blijkt dat de Samsung Galaxy Tab S9 Plus veel zal lijken op de Galaxy Tab S8 Plus, met als belangrijkste verschil alleen een iets ander camera ontwerp, dat meer in lijn is met de Samsung Galaxy S23-serie.



Buiten dat lijkt dit dezelfde vorm te hebben als de Tab S8 Plus, en zullen ze blijkbaar over bijna identieke afmetingen van 285,4 x 185,4 x 5,64mm beschikken. Het blijkt ook een magnetische silo voor de S Pen stylus op de achterkant te hebben, net als zijn voorganger, en dezelfde USB-C poort en quad-speaker.

Wat betreft de specs, deze omvatten blijkbaar een 12,4-inch scherm, met een resolutie van 1752x2800 met ongeveer 266ppi (pixels per inch). Dat is weer hetzelfde als de Galaxy Tab S8 Plus.



Een verandering die opvalt aan de Galaxy Tab S8-serie is de opname van de basis-Galaxy Tab S9 met een OLED-scherm en niet het LCD-scherm zoals de Samsung Galaxy Tab S8 had. Dit gerucht komt van de gerenommeerde display-analist Ross Young (opens in new tab). Dit is een voordeel ten opzichte van de basis iPad waarmee deze concurreert. Apple rust die iPad nog steeds uit met LCD's, waardoor hij het hogere contrast en de mooiere beeldkwaliteit van OLED's mist.

Galaxy Tab S9 releasedatum en specificaties

De andere genoemde specs zijn ook hetzelfde, waaronder 45W opladen, een vingerafdruksensor onder het scherm, Samsung DeX-ondersteuning (zodat je je tablet draadloos kunt verbinden met een groter scherm), dubbele camera's aan de achterkant, en een enkele camera aan de voorkant.

De specs van die camera's zijn nog niet bekend, maar ter referentie heeft de Samsung Galaxy Tab S8 Plus een 13MP primaire camera, een 6MP groothoekcamera en een 12MP selfiecamera, dus mogelijk zien we hetzelfde terug op de Galaxy Tab S9 Plus.



De selfiecamera zit aan een van de lange randen van de tablet, waardoor hij ideaal is voor liggend gebruik, maar het rapport maakt ook melding van een onbekende sensor aan de bovenrand. Echter, @OnLeaks tweette later dat dit ook te vinden is op de Galaxy Tab S8 serie, dus het is eigenlijk niets nieuws.

Afgezien van een kleine tweak in het ontwerp van de achterste camera's, suggereert dit lek dat de Samsung Galaxy Tab S9 Plus bijna identiek zou kunnen zijn aan de Galaxy Tab S8 Plus. Maar er zijn genoeg details die we nog niet weten, maar we verwachten sowieso wel meer vermogen.

De Galaxy Tab S8 Plus heeft een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, dus voor de Samsung Galaxy Tab S9 Plus verwachten we de Snapdragon 8 Gen 2 voor Galaxy, net als de Galaxy S23-serie heeft. Een Twitter tipgever deelde dat de Galaxy S9 Ultra zou komen met 8GB RAM en 128 GB opslag, 12GB RAM en 256 GB opslag, en een variant van 16GB RAM met 512 GB opslag.

Dit zijn krachtige interne onderdelen, en zeker passend bij een apparaat dat bedoeld is als laptopvervanger. Wat betreft de gewone Tab S9, het gerucht gaat dat het een 8GB RAM en 12GB RAM variant heeft. Er zijn geen opslagspecificaties uitgelekt, maar we verwachten minstens 128GB en 256GB modellen.

Hopelijk zijn er ook andere upgrades, maar dat weten we waarschijnlijk pas zeker als de line-up wordt aangekondigd.



En wanneer dat zal zijn, weten we nog niet. De lancering van de Galaxy Tab S8-serie is inmiddels al ruim een jaar geleden, dus het wordt wel langzamerhand tijd.



Samsung houdt doorgaans twee grote Unpacked-evenementen per jaar. Aangezien het eerste evenement voorbij is, kunnen we verwachten dat de Tab S9-serie rond augustus zal verschijnen, samen met de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5. Hij zal zeker worden gelanceerd vóór de volgende grote iPad-release, en dat is goed, want de beste iPads kunnen wel wat verse concurrentie gebruiken.