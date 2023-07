Samsung Galaxy Tab S9 leak: prijzen en specs volledig onthuld

De Samsung Galaxy Tab S9-tablets zijn maar een paar van de apparaten die we naar verwachting zullen zien tijdens het volgende Samsung Galaxy Unpacked-evenement op 26 juli. Dankzij een nieuwe leak hebben we nu uitgebreide informatie gekregen over wat we precies kunnen verwachten van de tablets, waaronder de prijzen.

Volgens de doorgewinterde leaker Ishan Agarwal (via SamMobile) zal de Tab S9 een 11-inch scherm, tot 12GB aan RAM, tot 256GB aan opslagruimte, een 8.400mAh-batterij, een enkele 13MP-camera op de achterkant en een enkele 12MP-selfiecamera op de voorkant hebben.

De Tab S9 Plus zou een 12,4-inch display, tot 12GB aan RAM, tot 512GB aan opslagruimte en een 10.090mAh-batterij krijgen. De 12MP-selfiecamera zal dezelfde zijn als op de standaard Tab S9, maar achterop zitten twee lenzen (13MP + 8MP).

Als laatste hebben we dan nog de Tab S9 Ultra. Deze krijgt een 14,6-inch display, tot 16GB aan RAM, tot 1TB aan opslagruimte, een 11.200mAh-batterij, twee selfiecamera's aan de voorkant (12MP + 12MP) en twee camera's aan de achterkant (13MP + 8MP).

Al deze tablets zullen draaien op de Snapdragon 8 Gen 2-processor en beschikken over een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid.

Stijgende prijzen

Qua prijzen zegt SamInsider dat we te maken zullen hebben met 929 euro voor de 8GB + 128GB Galaxy Tab S9, 1.049 euro voor de 12GB + 256GB Tab S9, 1.149 euro voor de 12GB + 256GB Tab S9 Plus en 1.369 euro voor het 12GB + 256GB Tab S9 Ultra-model.

Het is fijn dat dit keer de europrijzen zijn gelekt, want het omrekenen van de prijzen aan de hand van de wisselkoers is nooit echt heel accuraat. Dat is ook niet hoe Samsung zelf de prijzen bepaalt. Helaas zijn deze prijzen wel wat hoger dan de startprijzen van de voorgangers uit de Samsung Galaxy Tab S8-serie.

De Tab S8 had bij zijn release een adviesprijs van 649,99 euro, de Tab S8 Plus kostte toen 949,99 euro en voor de Tab S8 Ultra moest je minstens 1.149 euro neerleggen. Voor meer RAM, interne opslag of 5G-connectiviteit bij deze modellen moet je natuurlijk extra betalen.

We hebben ondertussen ook al beelden gezien van deze aankomende tablets en we hebben eerder ook al gehoord over de IP68-certificering. Het Samsung Unpacked 2023-evenement heeft nu een officiële datum van woensdag 26 juli en naast deze nieuwe tablets zullen we tijdens het evenement waarschijnlijk ook kennismaken met een aantal nieuwe vouwbare smartphones en een aantal nieuwe smartwatches.