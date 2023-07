Samsung Galaxy Watch 6 en 6 Classic duiken op in documenten van Google

Samsung Galaxy Watch 6 en 6 Classic zijn gespot op een lijst met apparaten die Google Play ondersteunen. We waren er al vrij zeker van dat we de horloges zouden zien op het Galaxy Unpacked event op 26 juli en dit maakt ons alleen maar zekerder.

Het Galaxy Unpacked evenement staat in het teken van de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5. We verwachtten ook de Samsung Galaxy Watch 6-serie, die bestaat uit de Watch 6 en de Watch 6 Classic, maar we hebben nog geen bevestiging gezien rond een Watch 6 Pro.

De Samsung Galaxy Watch 6 en 6 Classic zijn voor het eerst gespot door PriceBaba in een database met apparaten die worden ondersteund door Google. Omdat Samsung Galaxy Watches meestal hun eigen versie van Wear OS draaien, verpakt in hun One UI Watch-interface, is ondersteuning voor de Google Play Store vereist.

De codenamen voor de kleine en grote versies van beide modellen zijn 'fresh6bs' en 'fresh6bl' voor de Samsung Galaxy Watch 6 en 'wise6bs' en 'wise6bl' voor de Watch 6 Classic. De laatste twee letters wijzen hier vermoedelijk op 'small' en 'large', aangezien Samsung zijn smartwatches altijd in twee maten uitbrengt.

Eerdere Classic-edities zoals de Samsung Galaxy Watch 4 Classic hadden een fysieke draaibare ring, die bij ons enorm in de smaak viel. We hopen daarom dat de Samsung Galaxy Watch 6 Classic de draairing terugbrengt.

(Nog) geen Watch 6 Pro

(Image credit: Future)

Een Classic-model ontbrak vorig jaar. In plaats daarvan kwam de Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Het was een premium horloge met een robuust ontwerp, geavanceerde GPS en het was Samsungs krachtigste horloge tot nu toe.

Dit jaar lijken de rollen weer te zijn omgedraaid: in de Watch 6-serie ontbreekt een Pro-model en in plaats daarvan komt de Classic. We vragen ons af of dit het begin is van een trend, waarbij Samsung elk jaar twee horloges uitbrengt, met afwisselend een Pro- en een Classic-versie.